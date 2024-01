Onde está o gelo? A cobertura de gelo dos Grandes Lagos é quase inexistente e atinge o nível mais baixo dos últimos 50 anos

No dia de Ano Novo, apenas 0,35% dos Grandes Lagos estavam cobertos de gelo, o valor mais baixo de que há registo para esta data e muito abaixo da média histórica de quase 10% para esta altura do inverno, de acordo com dados do Laboratório de Investigação Ambiental dos Grandes Lagos (GLERL) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Este ano, a falta de gelo nos Grandes Lagos vem juntar-se a uma tendência crescente de doenças invernais que assolam os EUA, desde a diminuição dos montes de neve no Oeste até à seca de neve no Nordeste, todas elas cada vez mais comuns devido ao aquecimento das temperaturas provocado pela crise climática.

Desde o início da manutenção de registos, em 1973, os investigadores descobriram que os Grandes Lagos têm sofrido um declínio maciço de gelo, com o pico de cobertura a cair cerca de 5% em cada década.

"É certamente muito baixo para esta altura do ano", disse James Kessler, um cientista físico do GLERL da NOAA, à CNN.

A temperatura do ar é importante quando se trata da cobertura de gelo nos Grandes Lagos, disse Kessler. O ar frio é necessário para arrefecer a água para que os lagos possam congelar. Mas, com o rápido aquecimento do clima, os registos mostram que as temperaturas mais quentes do que a média na região estão a derreter as possibilidades de formação de gelo nos Grandes Lagos.

"Tivemos uma temperatura do ar consistentemente acima da média na região e não tivemos dias consistentemente frios", disse Kessler. "É mesmo disso que precisamos. É preciso um número consistente de dias abaixo de zero."

As temperaturas médias de dezembro nos estados do Upper Midwest em torno dos Grandes Lagos subiram 8 a 12 graus Fahrenheit acima do normal para o mês. Foi o dezembro mais quente de que há registo em várias cidades ao longo dos Grandes Lagos, incluindo Chicago, Detroit, Green Bay, Wisconsin, e Duluth, Minnesota.

A história também foi semelhante no lado oriental dos lagos, com Cleveland, Erie, Pensilvânia e Buffalo, Nova Iorque, a registarem um dos meses de dezembro mais quentes de que há registo. Como resultado, o Lago Erie está atualmente completamente sem gelo.

Trata-se de uma tendência atual. De acordo com Kessler, o Lago Erie tem registado um declínio na cobertura de gelo de cerca de 5% por década, enquanto o Lago Superior regista a taxa mais rápida de perda de cobertura de gelo, de cerca de 7% a cada 10 anos. Estudos recentes demonstraram que o Lago Superior está entre os lagos que aquecem mais rapidamente no mundo, graças à poluição que aquece o planeta.

Kessler adverte que ainda estamos no início da época. Uma rajada prolongada de ar ártico nas próximas semanas pode fazer com que a cobertura de gelo aumente exponencialmente. E o pico de gelo nos Grandes Lagos ocorre normalmente no final de fevereiro ou início de março.

Kessler disse que, embora haja variabilidade de ano para ano, os Grandes Lagos estão a tender para um futuro com menos cobertura de gelo.

"Antes de mais, (os dados) são muito ruidosos", disse Kessler. "Mas se se ajustar uma linha de tendência a estes dados, obtém-se uma tendência decrescente, pelo que vemos que (a cobertura de gelo) está a diminuir."

A baixa cobertura de gelo nos Grandes Lagos tem sérias ramificações para as indústrias e o ambiente.

A diminuição do gelo pode prolongar a época de navegação. Os transportes marítimos ao longo dos Grandes Lagos poderão aumentar com as águas sem gelo a dar lugar a mais embarcações, de acordo com investigadores da Universidade de Wisconsin-Superior, que estudam a forma como a redução da cobertura de gelo poderá afetar diretamente a navegação.

"A indústria da navegação comercial é uma indústria multibilionária, pelo que uma menor cobertura de gelo é boa para eles", afirmou Kessler. "Muitas vezes, os cargueiros ficam presos quando o ano é alto, e a Guarda Costeira dos EUA tem de os ir resgatar, o que é uma tarefa enorme. Por isso, nessa perspetiva, o gelo baixo é bom do ponto de vista económico".

Por outro lado, o Comissário afirma que há também um benefício económico quando os lagos estão congelados: as cidades costeiras beneficiam de actividades recreativas como competições de pesca no gelo ou jogos de hóquei no gelo.

A cobertura de gelo também protege as margens dos lagos. Sem ela, as ondas altas podem causar inundações graves, erosão da linha costeira e danos. A falta de cobertura de gelo também pode levar a tempestades de neve mais graves, como a que paralisou Buffalo, Nova Iorque, e as cidades vizinhas em 2022, disse Kessler.

Quando se formam condições muito frias e ventosas sobre um lago não congelado, está criado o cenário para a neve "efeito de lago". E os Grandes Lagos são o único local nos EUA onde este fenómeno ocorre, exceto ocasionalmente no Great Salt Lake, no Utah.

Kessler afirmou que, embora os primeiros dias de janeiro tenham sido notáveis pela baixa cobertura de gelo nos Grandes Lagos, os mínimos diários não são tão significativos como os mínimos mensais.

"Se o mês de janeiro como um todo for, em média, mais baixo do que em janeiro passado, isso será mais notável para mim", afirmou.

É impossível saber com exatidão como se irão desenrolar as temperaturas do resto do inverno na região dos Grandes Lagos. Mas um inverno com um forte El Niño, como o deste ano, significa normalmente uma maior probabilidade de temperaturas mais quentes do que a média, o que significa que poderá continuar a ser uma batalha difícil para o gelo dos lagos.

Brandon Miller, meteorologista da CNN, contribuiu para este relatório.

