Obama dá apoio à candidatura de Harris

Em vários estados-chave, Donald Trump e Kamala Harris estão atualmente em uma disputa apertada, de acordo com as pesquisas. Em uma tentativa de atrair mais eleitores para o lado democrata, o ex-presidente Barack Obama está voltando ao cenário político. Seus primeiros eventos estão marcados para a próxima semana.

Barack Obama estará apoiando a campanha presidencial de Kamala Harris nas últimas semanas que antecedem a eleição de 3 de novembro. A equipe de campanha de Harris anunciou que Obama iniciará suas aparições em Pittsburgh, Pensilvânia, na próxima quinta-feira, seguido por mais comícios em estados-chave.

Eric Schultz, assessor de Obama, explicou que o ex-presidente acredita fortemente na importância desta eleição. "É por isso que ele está fazendo tudo o que pode para ajudar a vice-presidente Harris a se tornar presidente." Apesar de ter deixado o cargo, Obama continua a ter uma posição proeminente no Partido Democrata. Ele e sua esposa Michelle fizeram discursos poderosos na Convenção Nacional Democrata em Chicago no mês de agosto do ano passado, durante o qual Harris foi oficialmente anunciada como a candidata presidencial do partido.

As pesquisas mostram que o dia da eleição de 3 de novembro é muito apertado, com Harris e o candidato republicano Donald Trump empatados em muitas regiões. Devido aos aspectos únicos do sistema eleitoral dos EUA, o resultado da eleição pode depender em grande parte de alguns estados indecisos que têm histórico de apoiar tanto candidatos democratas quanto republicanos.

Esses estados cruciais juntos compõem 538 eleitores no Colégio Eleitoral, que determina o presidente dos EUA. Um candidato deve obter pelo menos 270 votos eleitorais para garantir a presidência. Além da Pensilvânia, que contribui com 19 votos eleitorais, a atenção também se volta para os seguintes seis estados: Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada.

Com suas aparições, Obama pode potencialmente mobilizar eleitores negros e jovens. Se Harris sair vitoriosa, ela se tornaria a primeira mulher e a primeira presidente dos EUA de ascendência indiana e afro-americana. Durante seu discurso na convenção de Chicago, Obama saudou Harris como sua sucessora política, entusiasmando a plateia com seu novo slogan, "Sim, ela pode!" (aproximadamente traduzido como "Sim, ela pode fazer isso!"), uma variação de seu slogan icônico de 2008, "Sim, nós podemos!", que gerou grande excitação.

