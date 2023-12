Obama ajuda a campanha de Biden a angariar quase 4 milhões de dólares de doadores de base

O principal esforço - um concurso para conhecer Obama e o Presidente Joe Biden - arrecadou 2,6 milhões de dólares para a campanha, marcando o concurso com melhor desempenho do ciclo, disse um responsável da campanha à CNN. Os dois homens encontraram-se com a vencedora do concurso, Cynthia Driscoll e o seu filho Nicholas, no início deste mês.

"Foi ótimo juntar-me ao meu amigo e irmão, @BarackObama, para passar algum tempo com os apoiantes Cynthia e Nick", disse Biden na sexta-feira no X, a plataforma de comunicação social anteriormente conhecida como Twitter.

O concurso, que foi realizado no terceiro trimestre de angariação de fundos, destaca uma das formas como a campanha tentou aumentar os seus donativos em pequenas quantias, à medida que vai construindo o seu cofre de guerra rumo a 2024.

As autoridades têm trabalhado para encontrar formas de aproveitar o apelo do antigo presidente, que continua a ser uma figura popular dentro do Partido Democrata. A campanha de Biden apresentou-o em vídeos de angariação de fundos, e-mails e anúncios digitais, e Obama é o signatário de e-mail com melhor desempenho fora de Biden, da vice-presidente Kamala Harris e dos seus cônjuges, disse o funcionário.

Também estão em andamento planos para uma campanha de mala direta em nome de Obama para começar a chegar às caixas de correio durante as férias, disse o funcionário, com o dinheiro arrecadado previsto para o primeiro trimestre de arrecadação de fundos de 2024.

Biden juntou-se recentemente ao seu ex-chefe para um vídeo que promete proteger e expandir o Obamacare numa altura em que o ex-presidente Donald Trump, o primeiro classificado para a nomeação do Partido Republicano em 2024, ameaça revogar a lei dos cuidados de saúde se ganhar a sua candidatura de regresso.

Fontes afirmaram que a equipa de Biden tem em vista um objetivo de cerca de 67 milhões de dólares para o quarto trimestre de angariação de fundos, que termina a 31 de dezembro. Este valor estaria em linha com o que Obama angariou no seu esforço de reeleição no mesmo período de três meses em 2011. A campanha de Biden e o Partido Democrata arrecadaram 71 milhões de dólares no terceiro trimestre de angariação de fundos, ultrapassando Trump e outros candidatos presidenciais republicanos.

No início deste mês, Biden lançou-se numa corrida de angariação de fundos de cinco dias, que deveria render mais de 15 milhões de dólares, um dos seus eventos mais lucrativos da campanha.

Com base na popularidade do concurso para conhecer Biden e Obama, a campanha também organizou outros concursos para conhecer Biden e a primeira-dama, Dra. Jill Biden, bem como um para tomar café com Biden e Harris.

O concurso "Meet the Presidents" teve início em agosto, no aniversário de Obama, e decorreu até setembro.

Driscoll, de Harrisville, Rhode Island, que trabalha na Rhode Island School of Design, doou US$ 100 para participar do concurso para conhecer Obama e Biden. Levou consigo o seu filho Nicholas, que trabalha em vendas numa refinaria de metais preciosos. Nicholas sobreviveu a um cancro infantil e ele e a mãe visitaram a Casa Branca durante a administração Clinton, depois de terem recebido um convite por serem sobreviventes de cancro.

