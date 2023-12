O xerife do Texas diz que a sua agência tem falta de pessoal para lidar com o aumento do número de imigrantes que atravessam a fronteira e com os assuntos locais

"É muita coisa. Do ponto de vista da aplicação da lei, estamos a sofrer porque não temos mão de obra para tratar daquilo a que chamamos o negócio local, os elementos criminosos, e depois o problema da imigração", disse o xerife do condado de Maverick, Texas, Tom Schmerber, numa entrevista no domingo. "Portanto, está a custar-nos muita mão de obra."

Schmerber disse que teve de transferir várias vezes agentes de tarefas locais depois de receber pedidos de assistência da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Essa ajuda inclui a escolta de autocarros com imigrantes que foram detidos e estão a ser transportados para processamento de imigração.

"Por isso, tenho duas unidades, dois veículos com os meus agentes, a escoltar esses autocarros", disse o xerife. "São menos dois."

"Mas temos de o fazer, e fazemo-lo para a segurança das pessoas e, claro, dos agentes e dos condutores dos autocarros", acrescentou.

Os seus comentários surgem numa altura em que o aumento do número de passagens fronteiriças sobrecarregou uma série de agências norte-americanas , já de si sobrecarregadas.

As autoridades fronteiriças dizem que o aumento está a ser impulsionado por agências de viagens pseudo-legítimas e redes de transporte organizadas que anunciam viagens para a fronteira sul dos EUA, mas que, em última análise, estão a ligar os migrantes a contrabandistas. Esses contrabandistas estão a facilitar a travessia ilegal de até 1.000 pessoas de cada vez, disse um funcionário da fronteira à CNN no início deste mês.

As autoridades federais registaram, em dezembro, uma média de mais de 9.600 encontros de imigrantes ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos, informou um funcionário da Segurança Interna na semana passada. Este número está entre os mais elevados alguma vez registados. A média de sete dias registada em 28 de novembro foi de cerca de 6 800 encontros.

E enquanto o país se esforça para responder ao aumento, Schmerber disse que as recentes medidas federais também afectaram a economia da sua comunidade.

Na segunda-feira, as autoridades federais suspenderam temporariamente as operações nas pontes de travessia ferroviária internacional em Eagle Pass, sede do condado de Maverick, e El Paso, no Texas, a fim de redirecionar o pessoal para o tratamento dos imigrantes.

A indústria ferroviária advertiu que a suspensão das operações em Eagle Pass e El Paso teria consequências negativas para os consumidores.

E Schmerber disse que o encerramento significava a paragem do comércio internacional que normalmente passava pela comunidade, prejudicando aquela que deveria ser uma das épocas mais movimentadas para o comércio local.

Na sexta-feira, a Alfândega e a Proteção das Fronteiras dos EUA anunciaram que estavam a retomar as operações nas pontes de travessia ferroviária internacional em Eagle Pass e El Paso. O processamento de veículos permaneceu suspenso numa das pontes internacionais em Eagle Pass, informou a agência.

Mas o encerramento de cinco dias teve um impacto, disse o xerife do condado de Maverick.

"Com o Natal neste momento, é aí que todas estas empresas ganham muito dinheiro", disse ele, acrescentando que muitas empresas abrandaram devido ao encerramento das pontes.

Embora as forças policiais locais tenham sido apoiadas pelo Estado, disse Schmerber, não receberam ajuda a nível federal.

"O governo federal não tem ajudado em nada os agentes da autoridade aqui nesta área", disse ele.

O agravamento da situação culminou, na semana passada, num apelo entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no sentido de pressionar o México a fazer mais para conter o fluxo de migrantes. Ambos os líderes concordaram que é necessário reforçar a aplicação da lei e espera-se que altos funcionários dos EUA se desloquem ao México nos próximos dias.

Catherine E. Shoichet, Rosa Flores, Sara Weisfeldt e Priscilla Alvarez, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com