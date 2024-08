O Vice-Presidente Pence está a receber telefonemas do Corpo de Bombeiros, segundo relatos.

Em Boston, uma cidade agitada da Costa Leste, o "sidekick" de Trump, J.D. Vance, tenta conquistar o apoio da influente união de bombeiros. A atmosfera no recinto estava longe de ser acolhedora. Anteriormente, o republicano havia tropeçado ao tentar ganhar o apoio de eleitores em uma loja de donuts local.

Durante sua aparição na reunião da união de bombeiros, J.D. Vance, o candidato de 40 anos à vice-presidência, foi recebido com uma mistura de aplausos e vaias. A plateia vaiou no início de seu discurso enquanto outros aplaudiram. "Parece que temos alguns apoiadores e alguns críticos", comentou ele no evento no centro da Costa Leste de Boston. "Tudo bem. Ouçam o que tenho a dizer, então eu compartilharei minha posição", continuou Vance.

Ao longo de seu discurso, a plateia interveio com aplausos e vaias, por exemplo, quando Vance se vangloriou de ser o duo mais pró-trabalhador republicano com Trump. No dia anterior, seus oponentes políticos, os democratas, haviam recebido uma recepção mais calorosa no mesmo evento.

A campanha de Vance tropeça devido a gafes

Tanto Trump quanto seu rival democrata, Kamala Harris, esperam ganhar o apoio da união antes das eleições presidenciais de 5 de novembro. A International Association of Fire Fighters (IAFF) é uma das organizações sindicais mais influentes dos EUA e havia apoiado os democratas e o presidente Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Vance, a escolha de Trump para a segunda posição, luta com baixos índices de aprovação. Trump o nomeou em julho. Ao longo da campanha, Vance tem tropeçado com frequência. Recentemente, um vídeo viral mostra o senador em uma parada de campanha em uma loja de donuts.

No vídeo, a caixa inicialmente recusa ser filmada. Mais tarde, quando Vance menciona sua ambição de se tornar vice-presidente dos EUA, ela simplesmente responde: "Tudo bem". Vídeos anteriores haviam ressurgido de Vance fazendo comentários desrespeitosos sobre mulheres sem filhos. Em entrevistas, ele justificou suas palavras.

No calor da campanha para as eleições presidenciais dos EUA em 2024, o potencial candidato à vice-presidência J.D. Vance enfrenta críticas da plateia durante seu discurso na reunião da união de bombeiros. Apesar da recepção mista, Vance segue em frente, tentando conquistar a influente união antes das eleições de 5 de novembro.

Leia também: