20:41 Turíngia: Höcke Não Consegue Assento Direto no ParlamentoO distrito eleitoral de Greiz II, onde o líder da facção AfD, Björn Höcke, está concorrendo, já foi apurado: Höcke não consegue a maioria dos votos para garantir uma entrada direta no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com os relatórios da ntv, o AfD deve reivindicar o assento de Höcke no parlamento estadual, com outro representante do AfD se candidatando voluntariamente para abrir caminho para ele.

20:37 Saxônia: Presença Parlamentar do Partido da Esquerda GarantidaAs perdas amargas do Partido da Esquerda na eleição da Saxônia não parecem ter desencorajado eles de manter uma presença no parlamento estadual. Embora tenham perdido a marca de 5% com os segundos votos e atualmente estejam projetados em 4,3% pela ZDF, dois candidatos do Partido da Esquerda em constituências de Leipzig estão liderando confortavelmente sobre seus oponentes. Com dois mandatos diretos no bolso, o Partido da Esquerda pode esperar garantir pelo menos alguns assentos no novo parlamento estadual. Os potenciais vencedores nas constituências de Leipzig também podem garantir os primeiros lugares em sua lista estadual, desafiando a coalizão governante de CDU, SPD e Verdes, já que o Ministro-Presidente Kretschmer precisaria do BSW para uma maioria.

20:28 Turíngia: AfD em AscensãoA projeção atual da ZDF para a Turíngia sugere que o AfD continua a ganhar força. De acordo com essas projeções, o AfD subiu para 33,4% dos votos. A CDU está em 23,8%, o SWB em 15,5%, e o Partido da Esquerda tem 11,9% dos votos. O SPD e os Verdes trazem 6,0% e 3,4% dos votos, respectivamente, com o FDP ficando abaixo de 1,2%.

20:17 Saxônia: CDU e AfD em Pega-RápidaNa projeção atual da ZDF, a CDU na Saxônia está mantendo uma vantagem apertada sobre o AfD - 0,1 ponto percentual, para ser preciso. Se essas projeções se mantiverem, os democratas cristãos estarão em 31,5%, enquanto o AfD, rotulado como extremista de direita pela proteção constitucional, estará em 31,4%. Em contraste, o AfD ultrapassou a CDU nas projeções da Turíngia. Os Verdes na Saxônia estão atualmente lutando para manter seus assentos no parlamento, com apenas 5,1% dos votos. O Partido da Esquerda na Saxônia fica com poucas chances em uma projeção de 4,3%, enquanto o SPD mantém sua presença no parlamento estadual com 7,6%.

19:56 Entrada Direta de Höcke no Parlamento da Turíngia em PerigoA entrada direta do líder da facção AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia agora está ameaçada. Após registrar votos em 68 dos 74 distritos eleitorais, o candidato da CDU, Christian Tischner, capturou 42,3% dos votos, deixando Höcke atrás com 40,4%. Se Tischner acabar sendo o vencedor dos votos majoritários no distrito eleitoral de Greiz II, Höcke perderá a oportunidade para um mandato direto. Ele então teria que confiar em um assento parlamentar através da lista estadual, mas se muitos candidatos do AfD garantirem vitórias diretas, ninguém ganhará assento através da lista estadual.

19:50 Höcke sobre a Vitória do AfD: "A Política da Berlim Oriental Desmoronou"O AfD se saiu como a força dominante nas eleições da Turíngia, de acordo com o candidato líder do AfD, Björn Höcke. "A política da Berlim Oriental desmoronou", declarou ele em sua reação aos eventos da noite na ntv. Ele considerou o resultado da eleição como "histórico", discutindo a formação do governo iminente.

19:42 Ramelow sobre a Queda do Partido da Esquerda: "Fomos Rotulados e Divididos"O Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui o "cannibalismo" de seu Partido da Esquerda a dois fatores. Primeiro, diz ele, uma CDU que tem Consistente em equiparar o AfD ao Partido da Esquerda e promover sua própria exclusividade, efetivamente desviou o apoio de seu partido. Em segundo lugar, o BSW, que havia anunciado anteriormente que levaria 17% dos votos para o AfD, acabou tirando o apoio do Partido da Esquerda. Apesar desses revezes, Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre a Vitória do AfD: "Meus Pensamentos Estão com Aqueles que Têm Medo"O AfD conquistou mais de 30% tanto nas eleições estaduais da Saxônia quanto na Turíngia, com os partidos do arco-íris ficando muito atrás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê a sequência vitoriosa do AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:08 Wagenknecht Almeja Coalizão com CDU e Possivelmente SPD na TuríngiaLíder do BSW, Sahra Wagenknecht, expressa esperança em uma coalizão com a CDU e possivelmente a SPD na Turíngia. Em entrevista à ARD, ela declarou: "Estamos realmente esperançosos de estabelecer um bom governo com a CDU no final - provavelmente também com a SPD". Após cinco anos de governo de minoria, o público busca um governo majoritário estável. Os problemas urgentes na Turíngia, como a "situação crítica dos professores", exigem atenção imediata, ressaltou Wagenknecht. O público também quer um governo estadual que faça voz ativa na política nacional, ela acrescentou, afirmando que esse governo deveria defender a paz, a diplomacia e se opor aodeployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht descartou qualquer aliança com a AfD na Turíngia.

19:02 Estimativa Preliminar para a Turíngia: AfD Melhora Desempenho em Relação às Projeções IniciaisA análise preliminar da ZDF sobre os resultados das eleições na Turíngia indica um melhor desempenho da AfD do que o inicialmente projetado. O partido de extrema direita é projetado para receber 33,1 por cento dos votos no estado, com a CDU em 24,3, a aliança de Sahra Wagenknecht reunindo 15 por cento do zero. A Esquerda, atualmente no poder com Bodo Ramelow como o popular ministro-presidente, sofre uma queda de quase 8 pontos percentuais, agora em 11,7. A SPD obtém 6,6, enquanto os Verdes recebem 4 por cento dos votos.

18:56 Goering-Eckardt: Sucesso da AfD é um "Choque Democrático" para a AlemanhaLíderes do partido verde estão mais preocupados com o sucesso da AfD na Turíngia do que com suas próprias perdas nas eleições. Katrin Goering-Eckardt, co-presidente do partido verde, vê o sucesso do partido de extrema direita como um "choque" para a Alemanha. Omid Nouripour, líder do partido, sente que sua tristeza pela falha de seu partido é "mínima" considerando que a AfD se tornou a força dominante em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temosevery Razão para Comemorar"O ministro-presidente da Saxônia incumbente, Michael Kretschmer, vê a CDU como a espinha dorsal da coalizão governamental. "Temosevery razão para comemorar", declarou na festa eleitoral de seu partido. "Atrás de nós estão cinco anos difíceis", acrescentou, mencionando que o povo da Saxônia confiou na CDU e não se engajou em um voto de protesto. "Sabemos como as pessoas estão decepcionadas com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Estimativa Preliminar para a Saxônia: A liderança da CDU sobre a AfD DiminuiDe acordo com as projeções iniciais da ZDF, a liderança da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: a CDU agora lidera ligeiramente com 31,9 por cento, em comparação com os 31,3 por cento da AfD. O BSW está em 11,6 por cento, a SPD em 7,8 e os Verdes mal conseguem garantir um lugar no parlamento estadual com 5,2 por cento, enquanto a Esquerda fica aquém com 4,5 por cento.

18:33 Weidel Afirma Participação Governamental para a AfD na Turíngia e SaxôniaAlice Weidel, líder do partido federal da AfD, afirma que seu partido merece representação governamental na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, como praticadas neste país, o partido mais forte, que é a AfD, deveria iniciar conversas exploratórias", disse Weidel na ARD, se referindo à Turíngia. "O eleitor quer que a AfD esteja envolvida no governo. Representamos 30 por cento dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não seria possível."

18:30 Kuhnert Admite Resultados Modestos da SPD nas Eleições da Turíngia e SaxôniaO secretário-geral da SPD, Kevin Kuhnert, admite os medíocres resultados de seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorar para a SPD", admitiu na ARD. Apesar de alguns anos desafiadores, continuou, o "risco de ser expulso dos parlamentos estaduais" era alto. "Lutar vale a pena, somos necessários." Ele enfatizou que é necessária uma mudança, enfatizando uma comunicação mais clara e melhores qualidades de ouvinte. Quanto ao chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Precisamos articular nossa política juntos."

18:23 Höcke Comemora Resultado da Turíngia como "Vitória Histórica"O líder da fração da AfD, Björn Höcke, comemora os resultados da Turíngia como "históricos". A AfD agora ocupa o papel de partido popular dominante no estado e a "nonsense da barreira ridícula" deve acabar, disse Höcke na MDR. A mudança só virá com a participação da AfD, acrescentou.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Pescoço a Pescoço com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, aplaudiu o desempenho de seu partido como extraordinário. Ele disse que os eleitores exigem uma mudança na política em ambos os estados. A AfD agora está aberta a negociações com todos os partidos, declarou Chrupalla na ZDF. Ele acrescentou que a AfD está "pescoço a pescoço com a CDU" na Saxônia e visa governar em benefício da Saxônia.

18:17 Secretário-Geral da CDU: Sem Coalizão com a AfD O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, deixou claro que não haverá coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. Ele falou sobre isso na ARD e afirmou que a CDU formará governos a partir do centro do parlamento. Linnemann expressou confiança no sucesso deles e mencionou que a CDU é o último partido popular, atuando como uma "barreira". Ele observou que os partidos do semáforo foram penalizados.

18:13 Projeções para Saxônia: CDU na Frente, AfD em Segundo Lugar As primeiras projeções para as eleições estaduais da Saxônia mostram a CDU como a vencedora, com 31,5% dos votos, logo à frente da AfD com 30%. O BSW está em terceiro lugar com 12%, seguido pelo SPD com 8,5%. Os Verdes estão com 5,5%, mal conseguindo entrar no parlamento estadual. A Esquerda e o FDP não serão representados no parlamento estadual.

18:10 Projeções para Turíngia: AfD na Frente, CDU em Segundo Lugar De acordo com as primeiras projeções para as eleições estaduais da Turíngia, a AfD tem uma clara liderança com 30,5%, seguida pela CDU com 24,5%. A Esquerda está em terceiro lugar com 12,5%, e o SPD está representado no parlamento estadual com 7%. O BSW garante uma cadeira com 16%, enquanto os Verdes e o FDP não alcançam 5%.

18:01 Turíngia: AfD na Frente, SPD Supera a Barreira, BSW em Dígitos Duplos na Saxônia As primeiras projeções após as eleições estaduais da Turíngia mostram a AfD como a força mais forte. O SPD supera a barreira de 5% enquanto os Verdes e o FDP não alcançam. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dígitos duplos do zero. A CDU está ligeiramente à frente da AfD.

17:18 Incerteza de Höcke para Entrada no Parlamento Estadual Na Turíngia, o líder da fração da AfD, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no parlamento estadual que se aproxima. Ironicamente, pode ser que seus próprios colegas de partido bem-sucedidos o coloquem em risco. Muitos candidatos da AfD que concorrem em circunscrições têm boas chances de vencer mandatos diretos. No entanto, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ganhar mais mandatos diretos do que é devido aos resultados da segunda votação, ninguém poderá entrar no parlamento estadual via lista estadual, nem mesmo da primeira posição, que Höcke ocupa.

16:48 Evento do Partido da AfD na Turíngia sem Cobertura da Mídia É provável que não haverá cobertura da mídia para o evento eleitoral do partido da AfD na Turíngia. O partido, classificado como extremista de direita pelo Verfassungsschutz, tentou excluir vários meios de comunicação do evento, mas um tribunal proibiu isso. Como resultado, o partido estadual excluiu toda a imprensa, alegando problemas organizacionais devido ao espaço insuficiente no local do evento para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Taxa de Votação por Correio Alto na Saxônia Para as eleições que o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chamou de "eleição crucial" para o estado, quase um quarto dos eleitores já depositou seus votos por correio. O supervisor das eleições estaduais espera que 24,6% dos votos sejam depositados por correio. A participação dos eleitores hoje foi apenas ligeiramente maior do que em 2019 à tarde.

15:52 Höcke e Ramelow Depositam Votos O líder estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Höcke, depositou seu voto esta manhã. Höcke chegou à sua seção de votação em um Lada Niva, um veículo off-road russo. Ele votou em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou em Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Maior Participação na Turíngia e Saxônia Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam depositado seus votos às 14:00, um aumento de mais de dois pontos em comparação com as últimas eleições há cinco anos. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4% à tarde. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18:00.

14:40 Principais Preocupações nas Eleições da Saxônia e Turíngia Aproximadamente um terço dos residentes da Saxônia e Turíngia planeja votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma pesquisa abrangente fornece insights sobre as razões por trás dessa tendência, com foco nas principais preocupações e questões. A migração é apenas uma das muitas preocupações mencionadas.

14:13 Höcke Sai Rápido da Seção de Votação Na eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia na seção de votação de Bornhagen. A figura de extrema-direita deixou o local rapidamente e recusou-se a falar com jornalistas. Anteriormente, ele havia sido consistentemente derrotado pelo candidato da CDU em sua circunscrição natal de Eichsfeld, mas desta vez mudou-se para a circunscrição de Greiz. Infelizmente, ele também sofreu uma derrota nessa nova circunscrição contra a CDU.

13:50 Votação Similar à de 2019 na TuríngiaNa Turíngia, a participação eleitoral parece estar comparável à da última eleição parlamentar, segundo a comissão eleitoral do estado. Aproximadamente 32% dos eleitores inscritos já haviam votado às 12h. Os dados não incluem eleitores por correio. Em 2019, a participação eleitoral estava em 31,2% nessa hora. Parece haver mais interesse nas eleições estaduais deste ano do que nas eleições europeias e locais que ocorreram anteriormente. A participação eleitoral em junho foi registrada em 24,3% nessa hora.

13:29 Alta Participação Eleitoral Esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação eleitoral para as eleições estaduais. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos já haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Na última eleição estadual em 2019, a figura estava em 26,2% nessa hora. Os dados preliminares não incluem ainda eleitores por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos exerçam seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. Segundo a comissão eleitoral, as eleições estão sendo conduzidas sem interrupções pela manhã.

13:11 Resultado das Eleições Poderia Fraquezar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda estão sendo apurados. Se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, isso quase seria equivalente a um terremoto, segundo o cientista político Albrecht von Lucke, em entrevista à ntv. Ele analisa as eleições e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção EleitoralApós um incidente em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa da AfD entrou na seção eleitoral para votar pela manhã. Após ser solicitado pelo responsável pela seção eleitoral a remover a camisa devido à proibição de publicidade partidária, o homem concordou, mas então ameaçou "voltar" devido à sua insatisfação com o tratamento recebido ao sair da área da seção eleitoral. A polícia tomou um depoimento e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando graffiti político ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como casos de dano criminal.

12:15 Correctiv Adverte contra Circulação de Informações FalsasA rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta sobre uma afirmação falsa recorrente. Ela diz que assinar a cédula de voto protege contra fraude. No entanto, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv: "A cédula de voto não deve ser assinada. Assinar a cédula de voto pelo eleitor poderia pôr em risco o sigilo do voto e tornar a cédula de voto inteira inválida."

11:51 Voigt Espera por "Relações de Maioria Estáveis"O principal candidato da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele expressou a esperança de que "muitos turíngios irão às urnas e exercerão seu direito de moldar o futuro da nossa terra". Ele também esperava por "relações de maioria estáveis" para que a terra possa progredir novamente.

11:25 Aumento de Ataques de Extremismo de Direita em SonnebergSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha liderado por um político da AfD. No entanto, ativistas afirmam estar sendo submetidos a ameaças massivas - muitos pararam de trabalhar como resultado. Supõe-se que o número de ataques de extremismo de direita tenha aumentado cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem esse aumento ao administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Se Expressa na UrnaO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual em seu estado federal "provavelmente a eleição mais importante em 34 anos". Em seu voto em Dresden, ele expressou gratidão a muitas pessoas que "votaram de forma diferente" no passado, mas agora mudaram seu apoio para a "força poderosa no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão permitirá uma formação de governo que sirva esta terra", continuou Kretschmer. Em recente pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não está na cédula"Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é "um festival da democracia" - mesmo que exista a possibilidade de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explicou por que não recomenda um governo de minoria e por que tem dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 "Sem Sensibilidade Histórica" - Historiador Expressa Frustração com a Data das EleiçõesO historiador Peter Oliver Loew expressou insatisfação com a data das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, que ocorre em 1º de setembro, coincidindo com o 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. Loew, diretor do Instituto Alemão para Assuntos Poloneses, disse ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Alguém sem sensibilidade histórica deve ter achado que era uma boa ideia". Quanto à AfD, considerada "seguramente de extrema direita" pelo serviço de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "Isso poderia resultar em associações perturbadoras se um partido sem uma posição clara em relação à era NS vencer em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição crucial": Todos os dados sobre a eleição estadual da SaxôniaAproximadamente 3.3 milhões de eleitores aptos na Saxônia podem escolher hoje o partido que irá conduzir o curso político no parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU tem sido a força mais forte no estado desde 1990, mas pode enfrentar a possibilidade de perder essa posição pela primeira vez. O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu a eleição como "crucial". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer acusa o trânsito de "caos pré-eleitoral"O dia da eleição chegou na Saxônia, com a pergunta em mente de todos: O Ministro-Presidente Michael Kretschmer irá estender a série de vitórias do CDU no estado? Durante uma entrevista na ntv, ele discutiu sua posição sobre questões de refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

As pesquisas sugerem que a AfD provavelmente terá uma influência significativa nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Como um grupo de pesquisa alertou, isso poderia ser prejudicial para as instituições democráticas, dado que o Estado de direito pode não ser tão robusto quanto muitos poderiam acreditar.

Novos parlamentos estaduais serão eleitos hoje na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do Ministro-Presidente incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. As primeiras projeções são esperadas após o fechamento das estações de votação às 18h. Essas eleições nos dois estados alemães orientais também servirão como uma medida para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão vermelha-vermelha-verde liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia, não há uma maioria clara nas pesquisas. Uma coalizão composta pelo CDU, pela Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD poderia ser formada após a eleição. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem uma maioria. Kretschmer não exclui a possibilidade de uma aliança com a BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo poderia ocorrer para os Verdes e o FDP na Turíngia.

