O Trump está a mudar de direcção e a reunir-se com o Zelensky.

Nos EUA, Zelensky está atualmente lutando por apoio contínuo ao seu país enquanto enfrenta a Rússia. Trump agora confirmou um encontro com o líder ucraniano.

O candidato à presidência republicana Trump revelou que se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos EUA, na sexta-feira. Falando à imprensa em Nova York na quinta-feira, Trump afirmou: "Eu me encontrarei com ele amanhã às 9h45 na Trump Tower".

Anteriormente, Zelensky havia sido recebido pelo presidente dos EUA Joe Biden e pela vice-presidente Kamala Harris em Washington. O encontro ocorreu após Zelensky ter defendido mais ajuda para seu país em seu conflito contra a Rússia, na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Inicialmente, pareceu que a sessão com Trump seria cancelada, após Trump ter afirmado que Zelensky havia rejeitado um "acordo" com a Rússia para pôr fim à guerra.

Trump e a atual administração dos EUA têm posições conflitantes sobre a política ucraniana: enquanto o republicano fustiga ferozmente a ajuda bilionária dos EUA à Ucrânia e defende um acordo rápido com a Rússia, a administração Biden apoia um apoio substancial ao país para se proteger contra a invasão russa "por quanto tempo for necessário".

Biden anunciou mais ajuda à Ucrânia na quinta-feira, no valor de $8 bilhões (7,16 bilhões de euros), e convocou uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia, marcada para 12 de outubro, durante o último dia de sua visita à Alemanha. Harris acusou Trump, após seu encontro com Zelensky, de propor "recomendações de rendição" para o país, em vez de propostas de paz, alinhando-se assim com a posição do presidente russo Vladimir Putin.

Em contraste com seu antecessor, Joe Biden recebeu anteriormente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. Apesar das afirmações de Trump sobre um encontro cancelado e um suposto "acordo" com a Rússia, Biden continua a defender um apoio substancial à Ucrânia, com um recente anúncio de $8 bilhões em ajuda.

