O Tribunal Superior retoma as suas operações, concentrando-se em possíveis convulsões após os procedimentos eleitorais.

Dos 40 casos que o alto tribunal já escolheu para deliberar até agora, apenas alguns lembram as intensas discussões políticas que outrora enchiam sua sala de audiências. Por enquanto, essa formação pode permitir que os juízes evitem polêmicas. No entanto, há indicações de que a serenidade pode ser breve.

Uma disputa eleitoral potencial entre a Vice-Presidente Kamala Harris e o ex-Presidente Donald Trump pode arrastar a maioria conservadora de 6-3 para um turbilhão político em um momento em que a confiança no tribunal atingiu níveis históricos de baixa. Um novo presidente pode alterar os casos já em análise. Além disso, Trump está prestes a reaparecer perante o Supremo Tribunal dentro de semanas, com o objetivo de esclarecer a ampla imunidade que o tribunal lhe concedeu em julho.

Os juízes se reunirão na segunda-feira para suas primeiras audiências orais do novo termo, que se estenderá até o verão seguinte.

Atualmente, parece que o tribunal está mantendo um perfil baixo, aguardando qualquer explosão eleitoral potencial, de acordo com o experiente litigante do Supremo Tribunal Carter Phillips. "Não há muitos casos e muito poucos proeminentes", afirmou.

Armas e conteúdo para adultos dominarão o STF

Na terça-feira, o tribunal debaterá um de seus principais litígios pendentes. Grupos que defendem armas e fabricantes estão desafiando uma regulamentação da administração Biden sobre armas não rastreáveis conhecidas como "fantasmas". São kits por correio que permitem a indivíduos construir armas em casa sem nenhum rastreamento.

Embora significativas - essas armas estão sendo recuperadas em cenas de crimes - a ação não aborda questões da Segunda Emenda. Em vez disso, gira em torno de se a Administração de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos excedeu sua autoridade ao considerar os kits como armas que podem ser regulamentadas em 2022.

Um tribunal de apelação da Louisiana decidiu no ano passado que a ATF ultrapassou seus limites, e a administração Biden contestou essa decisão em fevereiro.

Até o final deste ano ou início do próximo, o tribunal ouvirá argumentos em um litígio da Primeira Emenda da indústria de entretenimento para adultos que desafia uma lei do Texas que obriga sites adultos a verificar a idade de seus usuários.

Na sexta-feira, o tribunal acrescentou 13 casos adicionais à sua pauta, apesar de permanecer em silêncio sobre casos importantes envolvendo religião e aborto. Os juízes concordaram em decidir se uma lei federal impede o México de processar distribuidores de armas por supostamente ajudar cartéis de drogas. Eles também assumiram um caso de uma mulher hétero que afirma ter enfrentado discriminação no local de trabalho devido a seu chefe gay.

O termo relativamente discreto contrasta com anos anteriores, durante os quais a maioria conservadora revogou o Roe v. Wade, expandiu os direitos da Segunda Emenda, pôs fim à ação afirmativa nas admissões universitárias e - mais cedo neste ano - concedeu a Trump uma ampla imunidade.

O rápido deslocamento para a direita, combinado com uma série de controvérsias éticas, parece estar cobrando seu preço. Uma pesquisa do Centro de Políticas Públicas Annenberg revelou que 56% dos americanos desaprovam o Supremo Tribunal. Enquanto isso, os juízes enfrentaram outro vazamento embaraçoso neste verão, com o New York Times relatando sobre memorandos internos que mostram como o Chefe de Justiça John Roberts e vários colegas estavam considerando os pedidos de imunidade de Trump.

Essa violação incomum ocorreu meses após uma aparição antecipada de uma importante opinião sobre aborto no site do tribunal e dois anos após a divulgação de uma opinião preliminar que revogava o Roe.

"Algo parece estar errado", disse Lisa Blatt, que frequentemente argumenta perante os juízes.

Roberts enfrenta pressão eleitoral

Enfrentando essas pressões, Roberts e seus colegas podem preferir evitar se envolver em disputas eleitorais controversas neste ano.

Vinte e quatro anos atrás, um tribunal diferente, liderado pelo Chefe de Justiça William Rehnquist, emitiu uma decisão apressada de 5-4 no caso Bush v. Gore, efetivamente decidindo a eleição presidencial para o ex-Presidente George W. Bush.

A juíza aposentada Sandra Day O'Connor, que foi fundamental nessa decisão, expressou mais tarde seu arrependimento pelo envolvimento do tribunal.

"Este tribunal deve reconhecer que sua legitimidade institucional foi desafiada", disse David Cole, diretor nacional de justiça da ACLU, durante um painel recente organizado pela Faculdade de Direito de Georgetown. "Para intervir em uma eleição apertada e decidir com base em linhas partidárias para determinar o presidente seria desastroso."

Advogados republicanos e democratas já apresentaram multiple ações judiciais pré-eleitorais, algumas das quais poderiam ser usadas para desafiar o resultado das eleições em novembro. No entanto, também é possível que qualquer caso eleitoral significativo que chegue ao alto tribunal no próximo mês o faça rapidamente e sem aviso prévio.

"É difícil prever quanto litígio eleitoral haverá ou que forma ele tomará", disse Kannon Shanmugam, advogado que argumentou dezenas de casos perante o alto tribunal. "Neste ponto em 2000, ninguém previa o Bush v. Gore."

Uma sucessão de polêmicas legais de alto nível continuará a passar pelos tribunais federais mesmo depois que o próximo presidente tomar posse. As novas administrações frequentemente usam ações executivas para implementar mudanças de política rápidas e dramáticas, resultando em apelos rápidos. Por exemplo, o banimento de viagem de Trump de países predominantemente muçulmanos retornou com frequência ao Supremo Tribunal.

Jackson antecipa surpresas

Uma mudança na administração presidencial também pode afetar os casos atualmente na pauta do Supremo Tribunal. Um dos casos mais esperados deste termo, envolvendo a controversa questão dos cuidados de gênero-afirmativos, pode estar em risco se Trump vencer a eleição. O Supremo Tribunal concordou em considerar um desafio da administração Biden a um banimento de cuidados transgêneros no Tennessee, que proíbe a terapia hormonal e os bloqueadores de puberdade para menores e impõe multas a médicos que violam essas proibições.

Quase metade dos estados americanos implementou proibições de cuidados de transgêneros para menores, de acordo com a Aliança de Liberdades Civis.

Apesar da participação de entidades privadas, uma mudança na posição sobre questões transgêneros do recém-nomeado Departamento de Justiça pode potencialmente se entrelaçar com a audiência não agendada para este caso, que ainda não foi marcada para audiências orais.

O Supremo Tribunal entrou na eleição iminente em vários casos de emergência, dois dos quais giravam em torno de candidatos independentes buscando uma vaga nas eleições presidenciais estaduais. Em uma decisão notável em agosto, o tribunal proibiu uma parte dos requisitos de identificação do eleitor do Arizona, mas manteve a exigência de que potenciais eleitores apresentem documentação de sua cidadania antes de se inscrever para votar em um formulário de registro do estado.

Durante uma entrevista com a CBS News em agosto, a juíza Ketanji Brown Jackson sorriu serenamente quando perguntada sobre estar preparada para a eleição se tornar um assunto para o Supremo Tribunal.

"Tão preparada quanto alguém pode estar", ela respondeu.

A possível disputa eleitoral entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump pode arrastar a maioria conservadora de 6-3 do Supremo Tribunal para um turbilhão político, dada a baixa confiança no tribunal atualmente. Além disso, Trump é esperado de volta ao Supremo Tribunal em breve para esclarecer sua imunidade.

O próximo termo do Supremo Tribunal verá os juízes debaterem uma grande disputa sobre armas não rastreáveis, com grupos desafiando uma regulamentação da administração Biden sobre 'armas fantasmas' nesta terça-feira. Apesar da adição de 13 novos casos à sua pauta, o termo permanece relativamente discreto em comparação aos anos anteriores de decisões majoritárias conservadoras e controvérsias éticas.

Leia também: