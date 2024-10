O Tribunal Superior opta por não analisar disputas relacionadas com a Primeira Emenda relacionadas a exposições de armas e protestos contra monumentos confederados.

A disputa na loja de armas girava em torno de uma regulamentação de condado da Maryland que exigia que todas as lojas de armas ou munições exibissem material sobre segurança de armas, treinamento, prevenção do suicídio, saúde mental e resolução de conflitos.

O condado de Anne Arundel, situado fora de Baltimore, instituiu essa regra em 2022 com a intenção de diminuir a violência com armas de fogo após a declaração de autoridades locais de que o suicídio era uma ameaça à saúde pública. As infrações dessa regulamentação inicialmente tinham penalidades civis consideráveis.

O Supremo Tribunal recusou-se a se envolver com essa série de casos na segunda-feira sem comentários, e não foram registradas dissidências.

Uma associação de direitos de armas no estado contestou a exigência, alegando que ela forçava ilegalmente a fala que eles parcialmente discordavam. No entanto, os tribunais inferiores validaram a regra, rotulando-a como supervisão comercial permitida.

O 4º Tribunal de Apelações dos EUA expressou, em uma decisão unânime em janeiro, que esse panfleto, em sua totalidade, abordava o suicídio como uma preocupação de saúde e segurança pública, fornecendo aos proprietários de armas conselhos sobre como preveni-lo. O tribunal considerou o panfleto como conformidade com outros avisos de segurança de armas que aconselham os proprietários de armas a manter suas armas seguras, especialmente para desencorajar o uso indevido e o acesso de crianças.

Protesto contra estátua confederada

Os juízes também optaram por não considerar o caso de três indivíduos que protestaram contra uma estátua confederada em Gainesville, Texas, que buscavam argumentar que suas prisões violavam a Constituição.

Amara Ridge, Torrey Henderson e Justin Thompson foram presos em 2020 durante uma marcha pacífica. As autoridades policiais declararam que os três foram detidos e condenados por obstruir uma via pública. As autoridades afirmaram que os manifestantes "desconsideraram repetidamente" as instruções para permanecer na calçada.

Os manifestantes, com a ajuda da União Americana pelas Liberdades Civis, argumentaram que eles se desviaram da calçada apenas uma vez por causa de um "perigo de água" e depois no final da marcha para retornar ao gramado da prefeitura. Eles afirmaram que as prisões violavam seus direitos da Primeira e Quarta Emendas.

O caso estava em recurso dos tribunais do Texas, que apoiaram a posição do estado.

Lei de financiamento de campanha de São Francisco

Na segunda-feira, o tribunal também recusou-se a abordar o assunto politicamente carregado da regulamentação de financiamento de campanha ao evitar um desafio às regulamentações em São Francisco que exigem mais divulgação de doadores políticos em anúncios de campanha.

As regulamentações aprovadas em uma iniciativa de votação de 2019 exigem que certos anúncios políticos divulguem doadores secundários - os principais doadores de comitês políticos.

A exigência serve para garantir que as pessoas que vêem um anúncio político sejam informadas sobre a fonte de financiamento verdadeira. No entanto, os críticos argumentam que a exigência é excessivamente onerosa, tornando o anúncio político impraticável devido à grande quantidade de informações que devem ser exibidas.

Um comitê político na cidade e vários outros ingressaram com uma ação judicial para bloquear as regulamentações, mas os tribunais inferiores decidiram contra eles. Os peticionários solicitaram que o tribunal mais alto decidisse se as exigências constituíam uma "intrusão no discurso político da Primeira Emenda".

Em relação à disputa da loja de armas, os políticos podem discutir o papel das regulamentações de armas em promover a segurança pública, abordando tópicos como saúde mental e prevenção do suicídio. A decisão do Supremo Tribunal de não se envolver com o caso deixou a exigência de que as lojas de armas exibam materiais de segurança no lugar.

Voltando à controvérsia em Gainesville, Texas, os manifestantes argumentaram que seus direitos da Primeira e Quarta Emendas foram violados durante sua marcha pacífica contra uma estátua confederada. Apesar do apoio dos tribunais do Texas, esse caso levantou questões sobre os limites do protesto em espaços públicos.

