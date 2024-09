O Tribunal de Contas emite um aviso sobre o plano de pensões.

A Auditoria Federal express preocupações com os planos de pensão do governo, afirmando que o pacote de pensões II levará a aumentos significativos nas despesas da seguridade social. Até 2045, as despesas totais do fundo de pensões são projetadas para atingir 507 bilhões de euros, resultando num aumento anual médio de 25 bilhões de euros nas despesas com pensões. Este aumento nos custos pode resultar num aumento significativo nas taxas de contribuição.

O relatório da Auditoria Federal sugere que os custos do pacote de pensões II ultrapassam a expansão do desempenho da década anterior. A principal causa do aumento dos custos é o plano do governo de manter o nível de pensão em 48%, resultando em pensões 6% mais altas do que a lei atual em 2045.

Como consequência desses gastos adicionais, a taxa de contribuição para a pensão é esperada para aumentar em mais de quatro pontos percentuais até 2045, segundo o relatório. A criação da capital intergeracional financiada por dívida, que deve contribuir com cerca de 10 bilhões de euros para o fundo de pensões a partir de 2036, oferece apenas um alívio limitado. As contribuições para a pensão serão reduzidas no máximo em 0,4 ponto percentual. A taxa de contribuição é projetada para ser de 22,3% em 2045, em comparação com a atual de 18,6%.

Governo: "Aumento da contribuição justificado"

O Ministério do Trabalho considerou o aumento justificado em um comunicado ao "Der Spiegel". No entanto, a Auditoria Federal não compartilhou dessa perspectiva. Também há o risco de perda de valor associado à nova capital intergeracional, alertam os auditores. O governo federal deve emprestar mais 366 bilhões de euros para o fundo de pensões até 2045, o que pode potencialmente afetar sua capacidade de endividamento, eles alertam.

A Auditoria Federal argumenta que os benefícios do fundo de pensões não devem ser comprometidos para o financiamento a longo prazo das pensões. No entanto, o pacote de pensões II parece estar indo na direção oposta, argumentam os auditores. Ele beneficia gerações mais velhas e de meio com pensões mais altas, enquanto gerações mais jovens e futuras carregam a maior parte do peso.

O Bundestag deve debater o pacote de pensões em sua primeira leitura no final de setembro. O adiamento na tomada de decisão dentro da coligação do semáforo terminou na semana passada, com o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, afirmando que o pacote estava "negociado e pronto para consenso". A liderança do SPD recentemente expressou o desejo de uma decisão rápida. No entanto, ainda há numerosos críticos dentro das facções do FDP e Verdes. Portanto, a aprovação do pacote também é vista como um teste da influência de Lindner e Habeck dentro de seus partidos e facções.

A justificativa do governo para o aumento da contribuição é em grande parte baseada no pacote de pensões, que é projetado para aumentar significativamente as despesas da seguridade social. As preocupações levantadas pela Auditoria Federal indicam que o pacote de pensões pode levar a compromissos nos benefícios do fundo de pensões para o financiamento a longo prazo das pensões.

Leia também: