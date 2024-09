- O trabalho de velhice deve ser compensado com contribuições para a reforma.

Governo Propõe Bônus para Trabalho Extendido Após Aposentadoria

O governo federal está planejando oferecer um bônus para indivíduos dispostos a trabalhar além da idade de aposentadoria. Atualmente, os funcionários podem aumentar seus pagamentos de pensão futuros ao continuar a trabalhar após a idade de aposentadoria padrão. No futuro, isso também incluirá a opção de receber esses benefícios como um valor único, conhecido como bônus de pensão adiada. Esta iniciativa faz parte da "Iniciativa de Crescimento" aprovada pela coalizão do semáforo em julho e agora requer discussão e aprovação no Bundestag.

Trabalhe Um Ano a Mais, Ganhe Bônus de 22.000 Euros

Este bônus será isento de impostos e calculado com base na pensão que seria paga e nas economias de seguro social feitas durante o período de emprego adicional. De acordo com as estimativas da associação social VdK, um indivíduo com uma pensão bruta de cerca de 1.600 euros na idade de aposentadoria, que trabalhe um ano a mais com a média salarial, poderia receber um pagamento isento de impostos de aproximadamente 22.000 euros.

Escolha Entre Valor Único ou Pensão Mensal Mais Alta

Em vez de um pagamento único, os funcionários também podem optar por aumentar sua pensão mensal ao trabalhar mais. Trabalhar um ano a mais aumenta a pensão de velhice em seis por cento. Além disso, há aumentos adicionais devido às contribuições contínuas do fundo de pensão. Segundo uma pesquisa recente da rede de carreira Xing, mais da metade das pessoas com 50 anos ou mais pode imaginar trabalhar além da idade de aposentadoria.

Contribuições do Empregador Diretamente para a Conta do Funcionário

Outra proposta do gabinete permite que os empregadores paguem suas contribuições para a aposentadoria de seus funcionários diretamente nas contas de seguro-desemprego e de pensão dos funcionários. A ideia por trás disso é aumentar sua renda e incentivar o emprego prolongado. Se os empregadores não fizerem essas contribuições para seus funcionários, ainda serão responsáveis pelo pagamento das contribuições do empregador para o fundo de seguro-desemprego e de pensão.

Heil e Habeck Destacam a Importância da Preservação de uma Força de Trabalho Qualificada

O ministro federal do Trabalho, Hubertus Heil (SPD), afirmou em Berlim: "Aqueles que desejam contribuir voluntariamente com seu conhecimento e habilidades se beneficiarão das novas regulamentações. Este é um passo significativo rumo à garantia de trabalhadores qualificados experientes para nossa economia". Seu colega do gabinete, o ministro federal da Economia, Robert Habeck (Verdes), acrescentou: "As medidas adotadas são cruciais para o desenvolvimento econômico da Alemanha devido à mudança demográfica, já que não podemos permitir que conhecimentos, habilidades e experiências de indivíduos mais velhos dispostos a continuar trabalhando sejam perdidos".

Novas Regulamentações para Contratos de Trabalho Temporários e Pensão de Sobrevivência

A proposta legislativa também inclui flexibilidade em contratos de trabalho temporários para indivíduos que planejam trabalhar além da idade de aposentadoria. Além disso, indivíduos que recebem uma pensão de sobrevivente ("pensão de viúvo" ou "pensão de viúva") poderão ganhar mais sem que isso afete sua pensão. Como resultado, o trabalho em tempo integral com o salário mínimo enquanto recebe uma pensão de sobrevivente estará isento de offsets, de acordo com o Ministério Federal do Trabalho. Com base em estimativas da Confederação Sindical Alemã, a renda mensal bruta para uma semana de trabalho de 40 horas no salário mínimo é de cerca de 2.150 euros.

O Bônus Será Distribuído pelo Gabinete

O bônus prospectivo para trabalho estendido após a aposentadoria será tratado pelo gabinete do governo federal, garantindo uma implementação suave da política.

A Iniciativa do Gabinete Incentiva o Trabalho Estendido

A proposta do gabinete de oferecer um bônus para trabalho além da idade de aposentadoria é uma estratégia para motivar indivíduos a estender seu emprego, beneficiando tanto indivíduos quanto a economia.

