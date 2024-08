Eventos de Votação Regional - O texto sublinha a importância da criação de um Parlamento a nível europeu.

Logo antes das eleições estaduais, o Politbarometer da ZDF indica que a AfD é a força predominante na Turíngia, ultrapassando a CDU com 29%, enquanto na Saxônia, a CDU é esperada para garantir a vitória com 33%. Esses resultados são do último estudo da Forschungsgruppe Wahlen, publicado no "hoje journal". Novos parlamentos estaduais serão estabelecidos em ambas as regiões no domingo.

Na Turíngia, a AfD obteve 29% na pesquisa, colocando-a claramente à frente da CDU com 23% e do BSW com 18%. A Esquerda, atualmente no poder com o Ministro-Presidente Bodo Ramelow, está com 13%. O SPD conseguiu apenas 6%, possivelmente não alcançando a cota para entrar no parlamento estadual em 4%. Os Verdes também podem não conseguir entrar, com 4%.

"Uma coalizão de CDU, BSW e SPD mal conseguiria uma maioria, enquanto outras coalizões potenciais não são viáveis", diz um comunicado. Em teoria, coalizões entre AfD e CDU, AfD e BSW, e CDU, BSW e Esquerda poderiam formar uma maioria; no entanto, essas opções foram rejeitadas pela CDU ou pelo BSW. Um substancial 29% dos respondentes ainda não decidiu suas intenções de voto.

A CDU mantém sua liderança sobre a AfD na Saxônia

Na Saxônia, a CDU, liderada por Michael Kretschmer, desfruta de uma vantagem significativa sobre a AfD com 33% contra 30%. A pesquisa sugere que a Esquerda não conseguirá representação no parlamento estadual com apenas 4%. Os Verdes e o SPD obtêm cada um 6%, enquanto o BSW alcança 12% na pesquisa. Juntos, esses partidos restantes somam 9%, nenhum dos quais ultrapassará a cota de 3%.

"Além de continuar a coalizão CDU, Verdes e SPD, uma aliança CDU e BSW também estaria perto de alcançar uma maioria", afirmam os pesquisadores. Uma coalizão CDU e AfD é teoricamente possível, mas a CDU recusou essa opção.

Os níveis de apoio aos partidos individuais permaneceram basicamente inalterados desde o Politbarometer de 23 de agosto - apesar da nova pesquisa ter sido realizada após o suposto ataque islâmico em Solingen. Na sexta-feira à noite, um homem com uma faca atacou uma festa da cidade, resultando em três mortes e oito feridos. O suspeito do ataque, o sírio de 26 anos Issa Al H., agora está sob custódia em Düsseldorf.

É importante destacar que os resultados das pesquisas vêm com incertezas inerentes. Fatores como a lealdade partidária em declínio e decisões eleitorais tardias tornam desafiador para as instituições de pesquisa pesar corretamente os dados coletados. As pesquisas simplesmente representam a opinião atual e não devem ser interpretadas como previsões dos resultados eleitorais finais.

