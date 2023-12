O Texas está a enviar requerentes de asilo para as principais cidades de autocarro, sem aviso prévio. Estes presidentes de câmara querem travar o processo

Na semana passada, 14 autocarros cheios de imigrantes do Texas foram para Nova Iorque - o maior total registado desde a primavera de 2022, disse o Presidente da Câmara Eric Adams, citando o Centro de Chegada de Requerentes de Asilo da cidade.

Sob a direção do governador republicano do Texas, Greg Abbott, o estado da Estrela Solitária transportou mais de 90,000 migrantes para "cidades-santuário" administradas por democratas como Washington, DC, Nova York, Chicago, Filadélfia, Denver e Los Angeles desde abril de 2022, de acordo com números divulgados pelo gabinete do governador na sexta-feira.

Ao justificar o transporte de ônibus de migrantes que cruzam a fronteira sul, Abbott em um comunicado no ano passado disse que "foram apenas o Texas e o Arizona que suportaram o peso de todo o caos e problemas que vêm com isso".

"Agora, o resto da América pode compreender exatamente o que se está a passar", afirmou.

Os líderes das cidades que registam um afluxo de migrantes têm-se debatido com a forma de os acolher à sua chegada.

Na quarta-feira, Adams assinou uma ordem executiva exigindo que todos os autocarros fretados que transportem requerentes de asilo para a cidade cumpram as directrizes que regulam quando e onde os migrantes podem ser deixados, e exige um aviso prévio por escrito da sua chegada.

"Trata-se de colaboração e de transformar esta desordem em ordem", disse Adams no programa "CNN This Morning" na sexta-feira. "Temos de gerir as nossas cidades de forma ordenada".

A ordem do presidente da câmara surge na sequência de um aumento das travessias da fronteira sul, que tem vindo a afetar uma série de agências dos EUA, já de si sobrecarregadas. As autoridades fronteiriças encontraram mais de 225.000 imigrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México em dezembro, o que representa o maior total mensal registado desde 2000, de acordo com estatísticas preliminares da Segurança Interna partilhadas com a CNN.

A violação das regras da cidade de Nova Iorque em matéria de autocarros resultará numa contraordenação de classe B, segundo a ordem, que é punível com até 3 meses de prisão e multas até 500 dólares para pessoas singulares e até 2.000 dólares para empresas. Além disso, as empresas de autocarros podem ver os seus autocarros apreendidos pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque.

Cidades como Chicago - e mesmo os seus subúrbios - já implementaram e aplicaram uma lei semelhante. No início deste mês, um autocarro que transportava requerentes de asilo foi apreendido e rebocado porque os operadores do autocarro não tinham a documentação necessária e uma licença.

Muitos dos migrantes que estão a ser transportados de autocarro para norte "estão a chegar com apenas uma t-shirt e sem muita proteção a regiões dos Estados Unidos onde faz muito frio", disse Pedro Rios, diretor do programa de San Diego do Comité de Serviço dos Amigos Americanos para a Fronteira EUA/México, à CNN na sexta-feira. O AFSC é uma organização que trabalha em prol da paz e da justiça social nos Estados Unidos e no mundo.

"A Patrulha de Fronteira diz às pessoas que só podem usar uma peça de roupa, por isso despem-se dos seus casacos e dos seus agasalhos", disse. "E é assim que, desde o ponto de contacto com a Patrulha de Fronteiras, até ao ponto de serem libertados em Chicago, ou Nova Iorque, ou onde quer que seja, é assim que viajam, muitas vezes sem atacadores, porque lhes dizem que têm de os tirar."

Com os seus pertences enfiados num único saco - porque lhes foi dito para reduzirem a sua vida a um único contentor - já se encontram num "estado de espírito muito vulnerável", disse Rios.

"Fisicamente vulneráveis, emocionalmente perturbadas, e depois os políticos andarem a brincar com as suas vidas, é simplesmente inconcebível", disse Rios.

Coalizão de prefeitos busca ajuda

Para Adams e os seus homólogos das grandes cidades, o Presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, e o Presidente da Câmara de Denver, Mike Johnston, a questão é muito mais complexa do que coordenar as entregas dos autocarros.

Os três presidentes de câmara apelam coletivamente a um apoio federal adicional para gerir o afluxo de migrantes, considerando-o uma crise humanitária nacional que exige uma solução nacional.

"As nossas cidades estão a trabalhar lado a lado para apoiar os recém-chegados, mas está na altura de o governo federal aumentar a autorização de trabalho, criar uma estratégia de entrada coordenada e fornecer mais dólares federais para garantir que as cidades possam gerir esta crise e ajudar os recém-chegados a prosperar", disse Johnston numa declaração conjunta online esta semana.

Os prefeitos estão "indo a extremos para evitar o cumprimento de suas promessas de cidade santuário autodeclaradas", disse Renae Eze, porta-voz de Abbott, à CNN. "Em vez de atacar os esforços do Texas para fornecer alívio às nossas comunidades fronteiriças sobrecarregadas, esses prefeitos democratas deveriam pedir ao líder de seu partido que finalmente fizesse seu trabalho e protegesse a fronteira - algo que ele continua se recusando a fazer."

Este ano, a administração Biden-Harris, em colaboração com estados e cidades, lançou autorização de trabalho e clínicas de Status de Proteção Temporária para ajudar os não cidadãos a obter autorizações de trabalho e descomprimir os sistemas de abrigo, disse um porta-voz da Casa Branca à CNN na sexta-feira.

"Até o momento, essas clínicas atenderam aproximadamente 10.000 indivíduos e, graças aos esforços do USCIS, o tempo médio de processamento para pedidos de autorização de trabalho é de 30 dias", disse o porta-voz.

"O presidente Biden está empenhado em resolver este problema, é por isso que ele apresentou um pedido de financiamento suplementar ao Congresso, que inclui recursos adicionais para proteger a fronteira com mais aplicação da lei, mais financiamento de subsídios para jurisdições que hospedam migrantes e financiamento para acelerar o processamento de trabalho autorizações para não cidadãos elegíveis.

Entretanto, em Chicago e na cidade de Nova Iorque, um dos problemas para acolher este aumento de requerentes de asilo é o facto de serem deixados em locais e horas aleatórios, dizem os dirigentes municipais.

Na cidade de Nova Iorque, estas entregas não planeadas estão a "interferir com a capacidade da cidade para gerir esta crise humanitária e prestar serviços de emergência", afirmou Sylvia O. Hinds-Radix, Conselheira da Corporação da Cidade de Nova Iorque, numa declaração online.

A ordem executiva de quarta-feira tem por objetivo pôr termo a essa situação.

"Estamos a dizer que, durante um determinado período de tempo, é permitido deixar migrantes na cidade, mas que o farão no local que especificámos, para não sobrecarregarmos os nossos recursos, a nossa mão de obra, e criarmos este ambiente ordeiro", disse Adams na CNN.

A ordem da cidade de Nova Iorque impõe:

- Os autocarros fretados que transportem 10 ou mais imigrantes serão obrigados a avisar as autoridades municipais com 32 horas de antecedência antes da chegada; - Um manifesto dos seus passageiros, incluindo o número de adultos solteiros e de membros da família que viajam, será fornecido ao comissário da cidade; - As entregas serão feitas em locais designados em Manhattan, de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia; - É proibido deixar os requerentes de asilo em Nova Iorque durante os feriados oficiais observados pela cidade.

E embora a lei garanta que os requerentes de asilo estejam preparados para algum nível de sucesso à chegada a Nova Iorque, não vai suficientemente longe, a menos que Adams elimine as regras de permanência em abrigos de 30 e 60 dias, disse Suvasini Patel, vice-presidente de comunicações e estratégia da New York Immigration Coalition, uma organização de defesa que representa grupos de direitos de imigrantes e refugiados em toda a Nova Iorque, à CNN na sexta-feira.

"Construir um ambiente doméstico seguro e estável é o primeiro passo para qualquer família entrar no caminho da autossuficiência", disse Patel. "Sem isso, o presidente da câmara está a prestar um mau serviço a estes recém-chegados e, na verdade, a prejudicar as suas perspectivas de realmente construírem as suas vidas aqui."

Em Chicago, onde 28.000 requerentes de asilo chegaram desde agosto de 2022, uma portaria de ônibus semelhante já está sendo aplicada para agilizar as entregas e impedir que os ônibus deixem os migrantes "no meio do trânsito, em esquinas aleatórias e no Aeroporto Internacional O'Hare", de acordo com as autoridades municipais de Chicago.

"À medida que as temperaturas continuam a descer, a cidade está a aplicar sanções mais severas para dissuadir as empresas de autocarros de desrespeitarem estes protocolos", declarou a cidade. "O tratamento desumano põe ainda mais em risco a segurança dos requerentes de asilo e aumenta a pressão sobre os departamentos da cidade, os voluntários e os parceiros de ajuda mútua encarregados de facilitar o que já é uma transição difícil".

As entregas de migrantes não estão a acontecer apenas de autocarro: Em 20 de dezembro, Abbott enviou um avião com 120 migrantes de El Paso para Chicago, disse o secretário de imprensa do governador, Andrew Mahaleris, à CNN e partilhado no X.

As comunidades vizinhas de Chicago também estão a tentar controlar o afluxo, exigindo que os autocarros obtenham uma autorização antes de deixarem os imigrantes, como na aldeia de Elburn, a uma hora da cidade. No início deste mês, 38 imigrantes chegaram à paragem de Elburn no sistema de comboios suburbanos da área metropolitana de Chicago, acompanhados por um segurança, um agente de ligação e um condutor de autocarro, de acordo com a ata da reunião do conselho de administração da aldeia, realizada a 27 de dezembro.

O administrador da aldeia de Elburn, John Nevenhoven, disse à CNN que a entrega do autocarro foi ordeira, uma vez que os imigrantes esperaram no autocarro até à chegada do comboio, mas afirmou que as autoridades estão muito preocupadas com a possibilidade de os autocarros deixarem os imigrantes quando os comboios não estão a funcionar, deixando-os retidos num local desconhecido.

"Ele (Abbott) está agora a enviar autocarros para fora da cidade de Chicago, em alguns casos, a centenas de quilómetros de distância, onde as pessoas são deixadas... dizem-lhes que estão na cidade de Chicago, literalmente deixadas no meio do nada", disse Johnson no programa "CNN This Morning", na sexta-feira. "Acho que isso é desumano e inconcebível".

A lei de Elburn, aprovada em 27 de dezembro, exige que os autocarros apresentem um pedido de autorização pelo menos cinco dias úteis antes de deixarem os imigrantes e exige que os operadores verifiquem os antecedentes dos passageiros com mais de 18 anos, fornecendo cópias às autoridades competentes.

As infracções podem dar origem a uma coima de 750 dólares por passageiro, segundo a lei de Elburn.

O presidente da Câmara de Denver, Johnston, disse no programa "CNN This Morning", na sexta-feira, que o Congresso precisa de resolver a crise.

A sua cidade recebeu mais de 5.000 imigrantes em dezembro até agora, incluindo 115 autocarros do Texas, disse Jordan Fuja, secretário de imprensa de Johnston, à CNN na quinta-feira. A cidade está a receber, em média, mais de 250 recém-chegados por dia e está atualmente a abrigar 4.100, disse ela.

Denver está a trabalhar para pôr em prática regras de emergência que limitam as entregas das 8h00 às 17h00 de segunda a sexta-feira, disse Fuja, para garantir que o pessoal da cidade está disponível para apoiar os migrantes à medida que chegam e ajudá-los a chegar ao abrigo.

"O que é frustrante para nós é sabermos que este problema tem solução... Para nós, é realmente claro que existe um caminho para o resolver", disse Johnston. "E é por isso que precisamos que o Congresso tome medidas. Penso que a Casa Branca vê o mesmo caminho para o resolver".

Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal e Whitney Wild, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

