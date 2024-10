O Tennessee está a examinar uma fábrica de plásticos após os acontecimentos do Helene, que resultou no deslocamento da sua equipa.

Apenas cinco empregados da Impact Plastics no local de Erwin foram resgatados. Quatro trabalhadores ainda estão desaparecidos, e dois foram confirmados como mortos, de acordo com a Associated Press. A comunidade ainda luta com a falta de alimentos, água, eletricidade e serviços de comunicação devido aos ventos poderosos e enchentes de Helene, que causaram mais de 500 milhas de devastação de Florida aos Apalaches Meridionais na semana passada.

Duas investigações estaduais estão em andamento enquanto empregados, familiares das vítimas e donos da empresa fornecem versões conflitantes do que aconteceu antes das águas do dilúvio inundarem a área.

Membros da família dos mortos estão com raiva porque afirmam que os empregados foram forçados a trabalhar em condições climáticas perigosas e não foram permitidos a sair mesmo depois de alertas de chuva pesada terem sido distribuídos na área propensa a enchentes.

A Impact Plastics negou veementemente essas alegações, afirmando na quinta-feira que as acusações são falsas e nenhum empregado foi impedido de sair.

Aqui está o que sabemos sobre a tragédia e as investigações estaduais em andamento:

Desacordos entre os alertas de tempestade da empresa e dos empregados

Pelo menos dois empregados da Impact Plastics afirmaram que foram instruídos a continuar trabalhando na sexta-feira, a pouco mais de uma milha de um hospital onde 50 pessoas tiveram que ser resgatadas do teto devido às enchentes extremas.

Em contraste, a Impact Plastics informou à CNN que uma análise preliminar das enchentes de 27 de setembro encontrou que todos os empregados deixaram a fábrica menos de uma hora depois que a energia foi desligada e os alertas públicos foram transmitidos para os celulares.

A gerência não impediu nenhum empregado de sair e não fez ameaças de demissão, declarou a empresa em um comunicado na quinta-feira.

Elias Ibarra Mendoza, uma avó de 56 anos, é uma das duas empregadas que infelizmente faleceram. O advogado da família, Greg Coleman, disse à CNN "The Source with Kaitlin Collins" na quinta-feira que a afirmação da empresa de que a gerência não impediu ninguém de sair não coincide com o que ele foi informado por outras fontes.

"Há um problema com essa narrativa porque isso não coincide com o que várias pessoas estão relatando ou concordando. Na verdade, é o oposto", disse Coleman. "Já falamos com várias pessoas que, para colocar de uma forma, discordam do que a empresa está afirmando."

A gerência sênior foi a última a partir, cerca de 45 minutos depois que a fábrica fechou e outros empregados foram dispensados, de acordo com o comunicado.

Um empregado que conseguiu escapar do prédio em segurança revelou à WCYB que foi negado permissão para sair do trabalho quando viu um estacionamento inundado. Outro empregado, Jacob Ingram, contou à afiliada da CNN WVLT que lhes disseram "ainda não" quando pediram para sair.

Carros e caminhonetes estavam submersos em água suja e correnteza enquanto ventos poderosos uivavam ao fundo, de acordo com um vídeo gravado por Ingram, que acreditava que vidas poderiam ter sido salvas se as pessoas tivessem saído mais cedo. Em um vídeo, mais da metade de um prédio da empresa foi engolida pelas águas do dilúvio.

A Impact Plastics afirmou que seu estacionamento fica em uma área baixa e é propensa a acumulação de água, mas sua análise mostrou que a água no estacionamento estava com cerca de 15 cm de profundidade na hora em que as pessoas foram mandadas para casa. "A frente da fábrica parece ter sido passável", afirmou a empresa.

Vários alertas de enchente e tempestade foram emitidos antes do início do turno

Quando o primeiro turno começou às 7h CT na sexta-feira na Impact Plastics, a empresa afirmou que não havia alertas de enchente ou alertas. A água começou a acumular no estacionamento por volta das 10h35, a energia da fábrica foi perdida às 10h39 e os alertas públicos foram disseminados para os celulares logo depois, de acordo com a empresa.

Isso contrasta com os vários alertas de enchente e tempestade, além dos alertas públicos do Serviço Nacional de Meteorologia, emitidos para a região da fábrica de plásticos de Erwin antes do início do último turno.

Um alerta de enchente, que incluía avisos sobre a chuva de Helene, foi emitido para a área na terça-feira. Um alerta de enchente do Serviço Nacional de Meteorologia foi emitido às 15h59, horário local, na quinta-feira. Às 8h14, horário local, na sexta-feira, um alerta de enchente repentina foi emitido para o Condado de Unicoi, onde a fábrica fica localizada, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Às 10h51, o alerta de enchente repentina no condado foi atualizado para uma emergência de enchente repentina.

Quando a CNN entrou em contato com a Impact Plastics sobre essa inconsistência, eles se recusaram a comentar, afirmando que "não têm informações adicionais à medida que a empresa coopera com outras revisões".

"Os empregados foram instruídos a deixar a propriedade da fábrica dentro de minutos após a queda de energia e, certamente, não depois das 10h50", afirmou a empresa, acrescentando que eles comunicaram essa instrução em inglês e espanhol. A gerência sênior, incluindo o fundador, presidente e CEO Gerald O'Connor, tentou mover o servidor e documentos importantes da empresa e foram os últimos a partir por volta das 11h35, de acordo com o comunicado.

O'Connor ordenou uma revisão no dia seguinte às enchentes, ele explicou em um comunicado em vídeo na quinta-feira, notando que a empresa lançou o comunicado devido às "ameaças de morte", mas não forneceu mais informações sobre as supostas ameaças.

Cinco indivíduos que também estavam na caminhonete durante o acidente de capotamento conseguiram alcançar a segurança e foram evacuados, como reconhecido pela fábrica. A administração de alto nível chamou os serviços de emergência para ajudar e um helicóptero da Guarda Nacional conseguiu extrair com sucesso os cinco funcionários, declarou a empresa em um comunicado.

De acordo com as regulamentações de segurança ocupacional do Tennessee, os empregadores têm oito horas para documentar uma fatalidade no local de trabalho, anunciou a TOSHA em um comunicado de imprensa na quarta-feira.

Até a noite de quarta-feira, TOSHA e a unidade de investigação do estado ainda não haviam obtido um relatório de incidente fatal da Impact Plastics. Enquanto o CEO da empresa afirma que não houve mortes em sua propriedade, permanece incerto se tais incidentes ocorreram. O relatório preliminar da empresa também afirma que, até seu conhecimento, nenhuma pessoa ficou presa dentro da fábrica ou nas instalações.

A CNN entrou em contato com a Agência de Gestão de Emergências de Unicoi para comentar, mas ainda não recebeu resposta.

‘Tínhamos uma entrada, uma saída’, lembrou um trabalhador

A família Mendoza está devastada enquanto lida com a morte de Bertha, seu filho Guillermo Mendoza contou à CNN na quinta-feira, lembrando da constante prioridade de Bertha pela segurança de seus netos e filhos.

A família comemorou o 56º aniversário de Bertha apenas no mês passado. Agora, eles estão organizando um funeral que nunca esperavam, de acordo com uma campanha do GoFundMe para cobrir as despesas do funeral.

Efetivamente, a funcionária Monica Hernandez também sucumbiu às enchentes, confirmaram seus entes queridos.

“Ela sempre tinha um disposition alegre”, disse sua sobrinha Elizabeth Ramirez à Univision. “Ela sempre foi muito alegre. Você não podia tirá-la da cara dela.”

Outro funcionário da Impact Plastics, Robert Jarvis, conseguiu escapar ileso depois de receber ajuda de um motorista operando um quatro-rodas, que o pegou junto com outros e assim salvou sua vida.

Jarvis relatou ao trabalho na manhã de sexta-feira, apesar da área estar devastada pela fúria de Helene, quando a fonte de energia da fábrica foi cortada, ele revelou à estação. Logo depois, outro colega alertou-o sobre um estacionamento alagado, o que o fez realocar seu veículo em terreno mais alto - apesar do estacionamento estar completamente submerso, de acordo com sua conta.

“Tínhamos uma entrada, uma saída”, afirmou Jarvis. “E quando eles nos informaram que era seguro partir, a única saída estava obstruída, então ficamos presos no trânsito naquela estrada, esperando para determinar nossos próximos passos.”

Agora, Jarvis faz uma única pergunta à Impact Plastics: “Por que você nos obrigou a ir trabalhar naquele dia? Por que? Não deveríamos ter vindo. Não deveríamos ter estado lá. Nenhum de nós deveria ter estado lá.”

A CNN's Emma Tucker, Eric Zerkel e Mary Gilbert contribuíram para esta reportagem.

Os membros da família dos funcionários falecidos estão chateados porque acreditam que seus entes queridos foram forçados a trabalhar em condições climáticas perigosas e não foram permitidos a sair, apesar dos alertas de chuva pesada na área propensa a enchentes.

Apesar da negação da Impact Plastics, vários funcionários afirmaram que foram instruídos a continuar trabalhando, mesmo enquanto enchentes perigosas ocorriam nas proximidades.

