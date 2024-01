O suspeito de um acidente mortal em Rochester parecia estar a acelerar em direção aos peões, segundo a polícia, mas o motivo ainda é desconhecido

De acordo com a polícia, o suspeito, Michael Avery, de 35 anos, morreu na sequência do acidente, que ocorreu pouco depois da meia-noite de segunda-feira, quando as pessoas estavam a sair do Kodak Center de Rochester após um concerto de rock.

O acidente provocou um incêndio que demorou cerca de uma hora a ser extinto e deixou o local repleto de botijas de gás carbonizadas, detritos e a estrutura queimada do carro alugado de Avery, segundo as autoridades e imagens do rescaldo.

Os investigadores continuam a ter muitas dúvidas, nomeadamente se Avery, que é de Siracusa, tinha como alvo a cidade ou o local do espetáculo musical, o que o motivou e por que razão passou grande parte do dia anterior a armazenar gasolina no carro, segundo as autoridades.

"Tenho sido inundado com perguntas sobre o porquê de este indivíduo ter escolhido ... Rochester, Nova Iorque. Porque é que ele escolheria fazer isto no dia de Ano Novo, e porque é que ele parece ter como alvo os frequentadores de concertos que tentam passar um bom bocado para entrar no novo ano", disse o Presidente da Câmara de Rochester, Malik Evans, numa conferência de imprensa na terça-feira. "Essas são todas as questões que foram levantadas e para as quais ainda não temos respostas".

Até agora, os investigadores não encontraram provas de que Avery tenha sido motivado pelo terrorismo ou por "preconceitos políticos ou sociais", disse o chefe da polícia de Rochester, David M. Smith, na terça-feira.

Ainda assim, o terrorismo doméstico continuará a ser considerado como um possível motivo, disseram fontes policiais à CNN.

A Força de Intervenção Conjunta contra o Terrorismo do FBI tem estado envolvida na investigação, o que "não é anormal num caso como este", disse o agente do FBI Jeremy Bell. Apesar de até ao momento não ter sido identificada qualquer ligação ao terrorismo, a agência continuará a prestar assistência, acrescentou.

Momentos antes do acidente, Avery aproximou-se do local do evento num carro alugado, carregado com pelo menos seis botijas de gás, e virou para o trânsito em sentido contrário, aparentemente em direção a uma passadeira de peões, segundo Smith. Em vez disso, Avery colidiu com um carro de transporte partilhado que estava a sair de um parque de estacionamento, fazendo com que os dois veículos atravessassem a passadeira, disse.

Os dois passageiros do carro partilhado, Justina Hughes, 28 anos, e Joshua Orr, 29 anos, morreram e o condutor sofreu ferimentos que não puseram em risco a sua vida, segundo a polícia. Orr e Hughes eram amigos íntimos que tinham ido ao concerto, disseram as suas famílias.

Nove peões também ficaram feridos no acidente, incluindo um com "ferimentos que alteram a vida", disse Smith.

Na sua busca de provas, os investigadores revistaram um quarto de hotel alugado por Avery e o seu veículo pessoal, que foi encontrado no parque de estacionamento de um aeroporto, segundo a polícia. Nada do que foi encontrado no carro forneceu informações significativas sobre o caso, disse a polícia, embora não tenha entrado em detalhes sobre o que foi encontrado no quarto do hotel.

A família de Avery também foi entrevistada pela polícia e indicou que ele pode ter tido problemas de saúde mental não diagnosticados, disse Smith.

As autoridades pedem a qualquer pessoa que tenha informações adicionais que contacte os investigadores. Entretanto, disse o presidente da Câmara, a comunidade de Rochester está a trabalhar para enfrentar a tragédia.

"Estas pessoas iam ver uma banda de tributo aos Grateful Dead e esperavam poder entrar no Ano Novo e divertir-se", disse Evans. "Em vez disso, temos pessoas que agora vão enterrar membros da família e temos pessoas que agora têm ferimentos que alteram a vida por causa das escolhas que este suspeito fez."

O que os investigadores descobriram

Os investigadores conseguiram descobrir as acções de Avery nos dias que antecederam o acidente, quando o suspeito viajou para Rochester.

Avery dirigiu-se a Rochester no seu veículo pessoal por volta de 27 de dezembro e registou-se num hotel nos arredores da cidade, segundo a polícia.

Dois dias depois, alugou um Ford Expedition numa agência de aluguer no aeroporto de Rochester, disse Smith na terça-feira. Avery passou a maior parte do dia 30 de dezembro a fazer pelo menos seis compras de gasolina e de botijas de gás em vários locais, segundo as autoridades.

Por volta das 12:52 da manhã do dia de Ano Novo, disse Smith, Avery estava a conduzir perto do teatro no Ford SUV alugado.

"Nessa altura, Avery acelerou, atravessou a faixa de rodagem em sentido contrário e parece ter conduzido intencionalmente em direção à passadeira de peões", disse Smith.

No rescaldo do acidente e do incêndio, imagens da WHAM, afiliada da CNN, mostram um SUV preto muito danificado e queimado, parado em frente a outro veículo, com latas vermelhas queimadas e detritos espalhados pela estrada.

As famílias choram dois amigos queridos

As vítimas, Orr e Hughes, foram homenageadas pelas suas famílias em declarações como amigos generosos e carinhosos que esperavam passar o ano novo juntos no concerto.

A família de Orr descreveu-o como um "ser humano belo e generoso, cheio de amor e positividade e um defensor dos que lutam contra a saúde mental".

Adorava a família, a namorada e o cão, Eddie, disseram.

A família de Hughes disse que Orr era a sua melhor amiga e recordou-a como um "belo espírito livre" que adorava caminhadas e "se preocupava profundamente com a sua família e amigos".

"Ela era uma artista talentosa que amava a natureza e aproveitava todas as oportunidades para caminhar por uma nova trilha e encontrar uma nova cachoeira. E oh, como ela adorava música. Era a paixão que lhe dava mais alegria", lê-se na declaração da família. "Ficamos em paz ao saber que Justina e o seu melhor amigo, Josh, passaram os seus últimos momentos juntos, desfrutando da sua paixão e amizade".

"Também nos sentimos confortados por saber que muitas outras vidas foram salvas porque eles se tornaram, ainda que inconscientemente, um escudo para os outros. E, por isso, serão para sempre heróis".

A banda de rock que actuava no local na noite do acidente, moe, expressou o seu "profundo choque e tristeza" numa declaração no Facebook.

"Numa noite que era para ser de celebração e união, somos confrontados com uma tragédia que desafia a compreensão", afirmou a banda. "Os nossos corações estão com a família e amigos daqueles que perderam a vida, e os nossos pensamentos estão com aqueles que ficaram feridos".

John Miller, Nic F. Anderson e Sabrina Souza, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com