O Supremo Tribunal rejeitou a petição para colocar Jill Stein na lista da eleição presidencial de Nevada.

O Partido Verde, com um advogado ligado à administração do ex-presidente Donald Trump, afirmou que seus candidatos foram ilegalmente retirados da cédula do Nevada. Isso ocorreu porque os trabalhadores da campanha usaram o formulário errado para recolher as assinaturas necessárias para garantir o lugar de Stein na cédula.

No entanto, as autoridades eleitorais do Nevada disseram esta semana que já havia passado o prazo para alterar as cédulas para a eleição de novembro. A lei federal exigia que as cédulas para os eleitores militares e no exterior fossem enviadas até sábado. O Partido Democrata do Estado argumentou perante o Supremo Tribunal que, se o caso do Partido Verde fosse aceito, isso introduziria confusão e incerteza no processo eleitoral do Nevada.

O Partido Democrata do Estado do Nevada entrou com uma ação judicial contra o Partido Verde para manter Stein fora da cédula, destacando a influência dos candidatos de terceiro partido nos estados indecisos. As pesquisas indicam uma disputa apertada entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris no Nevada.

Jay Sekulow, ex-membro da equipe jurídica pessoal de Trump, representou o Partido Verde.

O Supremo Tribunal rejeitou o pedido do Partido Verde com uma resposta breve, sem oposições registradas.

Na corte estadual inferior, o Partido Verde teve sucesso. No entanto, a Suprema Corte do Nevada decidiu este mês que Stein não deveria fazer parte da cédula, afirmando que o Partido Verde não cumpriu os regulamentos necessários para colocar Stein na cédula.

A Suprema Corte do Nevada mencionou em sua decisão que ocorrera um erro infeliz quando a secretaria de Estado forneceu ao Partido Verde o formulário incorreto para o processo de coleta de assinaturas.

CNN’s Devan Cole contribuiu para esta reportagem.

Apesar do Partido Verde ter um advogado com ligações com a administração do ex-presidente Trump, a confusão política em torno da remoção de Stein da cédula do Nevada persistiu. A disputa apertada entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris no Nevada destaca a importância da política e dos candidatos de terceiro partido nos estados indecisos.

