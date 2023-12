O Supremo Tribunal rejeita o pedido de Jack Smith para que os juízes ouçam a disputa sobre a imunidade de Trump

O tribunal não explicou o seu raciocínio e não se registaram dissidências.

A decisão do tribunal é um rude golpe para Smith, que fez uma aposta extraordinária quando pediu aos juízes que dessem o raro passo de não recorrer a um tribunal federal de recurso e decidissem rapidamente uma questão fundamental no seu processo criminal de subversão eleitoral contra Trump.

Ambas as partes ainda terão a opção de recorrer de uma eventual decisão do Tribunal de Recursos do Circuito de DC até ao Supremo Tribunal, mas a decisão do tribunal é uma grande vitória para Trump, cuja estratégia de adiamento do processo criminal incluiu a montagem de uma luta prolongada sobre a questão da imunidade, que tem de ser resolvida antes de o caso ir a julgamento.

Já está em curso uma revisão acelerada da questão no Circuito de DC, que agendou os argumentos orais para 9 de janeiro. O julgamento por subversão eleitoral está atualmente previsto para começar em março.

Ao instar o tribunal a não aceitar o caso, os advogados de Trump argumentaram que o advogado especial estava a tentar "apressar-se a decidir as questões com um abandono imprudente".

"O facto de este caso surgir no vórtice da disputa política justifica cautela, não pressa", escreveram os advogados de Trump em documentos judiciais.

A equipa de Trump pediu ao tribunal de recurso no início deste mês para examinar a decisão de imunidade emitida pela juíza distrital Tanya Chutkan, que está a supervisionar o seu caso criminal.

Chutkan rejeitou os argumentos dos advogados de Trump de que a acusação criminal deveria ser rejeitada porque ele estava trabalhando para "garantir a integridade eleitoral" como parte de sua capacidade oficial como presidente quando supostamente minou os resultados das eleições de 2020 e, portanto, está protegido pela imunidade presidencial. O juiz suspendeu todos os prazos processuais do caso enquanto decorre o recurso.

Mas a equipe de Smith procurou contornar a revisão do tribunal de apelações sobre o assunto, fazendo com que os juízes interviessem agora.

"É de importância pública imperativa que as alegações de imunidade do arguido sejam resolvidas por este Tribunal e que o julgamento do arguido prossiga o mais rapidamente possível se a sua alegação de imunidade for rejeitada", escreveu a equipa de Smith na sua petição ao Supremo Tribunal.

Smith referiu-se a um caso da era Watergate em que o Supremo Tribunal também passou por cima de um tribunal de recurso para ouvir rapidamente um caso em que os juízes acabaram por rejeitar as alegações de privilégio presidencial do então Presidente Richard Nixon numa luta de intimações sobre cassetes da Sala Oval.

"Aqui, o que está em jogo é pelo menos tão elevado, se não mais elevado: a resolução da questão apresentada é fundamental para que o próprio ex-presidente seja julgado - o que está programado para começar daqui a menos de três meses", escreveu o advogado especial nos documentos do tribunal.

Smith também contestou fortemente a alegação de Trump de que os procuradores estavam a tentar apressá-lo injustamente para o julgamento em março, escrevendo que essas alegações "são infundadas e incorrectas".

O antigo presidente, disse Smith aos juízes, "é acusado de crimes graves porque o grande júri seguiu os factos e aplicou a lei. O governo pretende que este Tribunal resolva o pedido de imunidade para que essas acusações possam ser prontamente resolvidas, seja qual for o resultado".

Os procuradores também pediram ao tribunal que decidisse se Trump está protegido por dupla penalização. Os advogados de defesa afirmaram que, como Trump foi absolvido pelo Senado durante o seu julgamento de destituição, não pode ser julgado criminalmente pelas mesmas alegadas acções.

Este artigo foi atualizado com mais pormenores.

Fonte: edition.cnn.com