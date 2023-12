O Supremo Tribunal pode decidir as eleições de 2024. Eis como

O tribunal tem estado no centro de várias controvérsias eleitorais neste século, desde decidir o vencedor em 2000, numa decisão controversa que deu a presidência a George W. Bush, até ao facto de uma vaga no banco dos réus ter sido um dos principais factores de atração de votos para Trump em 2016 e ter rejeitado as tentativas de última hora do Partido Republicano para ajudar Trump a agarrar-se ao poder em 2020.

Mas agora os juízes terão que determinar - rapidamente - se o ex-presidente é elegível para estar na votação e se ele está imune à acusação do advogado especial Jack Smith, ambas as controvérsias decorrentes de seus esforços para anular as eleições de 2020 que levaram ao ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

"Esses são casos que a Suprema Corte normalmente tem a capacidade de evitar, mas que estão realmente se apresentando como controvérsias nacionais perante o tribunal, em vez de o tribunal buscar questões controversas", disse Justin Levitt, especialista em direito eleitoral da Loyola Law School, à CNN.

"Há muito poucos lugares para se esquivar", disse ele.

Isto para além do já muito concorrido mandato em que o tribunal irá decidir se um medicamento seguro e popular para o aborto estará prontamente disponível nos estados onde o aborto é legal, o âmbito da Segunda Emenda e o futuro das regulamentações ambientais. Todas estas questões políticas também terão impacto nas urnas.

Tudo isto acontece numa altura em que a opinião pública sobre o Supremo Tribunal permanece em mínimos históricos e as preocupações éticas continuam a perseguir os juízes. A tentativa do Presidente da Suprema Corte, John Roberts, de evitar críticas sobre ética no mês passado foi rapidamente ridicularizada como desdentada.

No Colorado, a maioria de 4-3 do Supremo Tribunal do estado decidiu na terça-feira que Trump era constitucionalmente inelegível para se candidatar em 2024, porque a proibição da 14ª Emenda de insurrectos ocuparem cargos públicos abrange a sua conduta em 6 de janeiro.

"O Presidente Trump incitou e encorajou o uso da violência e de acções ilegais para perturbar a transferência pacífica do poder", escreveram os juízes na opinião maioritária de 134 páginas.

Antecipando o recurso de Trump, os juízes do Colorado suspenderam a sua decisão até 4 de janeiro. Assim que Trump pedir inevitavelmente aos juízes que revejam a decisão, a pausa do tribunal do Colorado será prolongada até que o mais alto tribunal do país anuncie se vai aceitar o caso - e, se o fizer, até que profira a sua decisão final. Isto significa que o Supremo Tribunal dos EUA poderá estar a determinar o que acontece mais nas eleições gerais e não nas primárias.

"Estamos plenamente confiantes de que o Supremo Tribunal dos EUA decidirá rapidamente a nosso favor e porá finalmente fim a estes processos antiamericanos", afirmou o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, num comunicado.

Quando Trump recorrer, os juízes terão em mãos a questão da chamada cláusula insurrecional da 14ª Emenda.

"O que é notável nesta decisão é o facto de terem abordado todas as questões que foram levantadas contra ela, sabendo que iria ser submetida ao Supremo Tribunal dos EUA", disse Nick Akerman, um antigo procurador do Watergate, no programa "News Central" da CNN, sobre a decisão do Colorado.

"Também vão levar esta questão muito a sério, porque não afecta apenas o Colorado. Tem impacto em todos os 50 estados", acrescentou. "Portanto, isto vai ter de ser decidido pelo Supremo Tribunal".

Trump tem imunidade contra os procuradores de 6 de janeiro?

A estratégia pré-julgamento de Trump em seu caso de subversão eleitoral federal até agora tem girado em torno de um esforço para fazer com que os tribunais rejeitem as acusações com base em novas alegações de que a imunidade presidencial o protege de ser processado criminalmente por supostos crimes que cometeu durante os resultados das eleições de 2020.

O juiz do tribunal de primeira instância que supervisiona seu caso criminal rejeitou esses argumentos no início deste mês, levando a equipe de Trump a pedir rapidamente ao tribunal federal de apelações em Washington, DC, para revisar essa decisão.

Procurando frustrar a tentativa de Trump de travar uma batalha legal prolongada sobre a questão da imunidade, que poderia atrasar a data do julgamento de 4 de março, Smith deu uma reviravolta inesperada à saga na semana passada, quando pediu ao Supremo Tribunal que interviesse agora para resolver a questão da imunidade e também para decidir se ele está protegido por dupla penalização.

"É de importância pública imperativa que as alegações de imunidade do arguido sejam resolvidas por este Tribunal e que o julgamento do arguido prossiga o mais rapidamente possível se a sua alegação de imunidade for rejeitada", disse Smith aos juízes, acrescentando que "só este Tribunal pode resolvê-las definitivamente".

Mesmo que o Supremo Tribunal se recuse a examinar a questão da imunidade neste momento, a questão será apresentada no início do próximo ano. O Circuito de DC disse que vai acelerar a análise do recurso de Trump, e o tribunal agendou os argumentos orais sobre o assunto para 9 de janeiro.

Em outro caso que poderia ter relevância para a equipe de Smith enquanto eles litigam a questão da imunidade, um tribunal federal de apelações em Atlanta criticou no início desta semana o tipo de campanha eleitoral em que Trump e seus aliados se envolveram após a eleição de 2020.

O 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA rejeitou na segunda-feira uma tentativa do ex-chefe de gabinete da Casa Branca de Trump, Mark Meadows, que também é réu no caso da Geórgia, de mover seu processo criminal para o tribunal federal. Meadows tinha argumentado que a conduta que deu origem às acusações foi praticada no âmbito do seu papel oficial no governo.

"Meadows também não pode apontar qualquer autoridade para influenciar os funcionários do Estado com alegações de fraude eleitoral", afirmou o painel de três juízes num parecer da autoria de um conhecido e respeitado jurista conservador. "As funções oficiais de Meadows também não incluíam a interferência nos procedimentos eleitorais do Estado."

Essas conclusões podem ajudar a equipa de Smith a argumentar perante os tribunais de Washington que a conduta pós-eleitoral de Trump não fazia parte das suas funções oficiais como presidente e, portanto, não deveria protegê-lo de um processo judicial.

"Não há dúvida de que o presidente tem imunidade para actos realizados na sua capacidade oficial", disse Levitt. "E acho que também não há dúvida de que as coisas pelas quais Donald Trump está atualmente enfrentando uma acusação criminal não foram realizadas em sua capacidade oficial.

Os juízes vão analisar a lei da obstrução - outra questão-chave de 6 de janeiro

O Supremo Tribunal concordou na semana passada em considerar se parte de uma lei federal de obstrução pode ser usada para processar algumas das pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio.

O facto de os juízes decidirem sobre o caso poderá ter um impacto significativo na perseguição de Smith a Trump, pois poderá desfazer parte do seu processo contra o antigo presidente.

O caso diz respeito apenas a um homem que foi acusado pelo seu papel no ataque, mas a decisão dos juízes poderá ter um impacto de grande alcance nas centenas de outros processos penais que o DOJ instaurou contra outras pessoas envolvidas no ataque. Entre essas pessoas está Trump, cujas acusações no processo eleitoral federal incluem a de obstrução e três outras.

Poucas horas depois de o tribunal ter aceitado o caso, na semana passada, a decisão começou a ter um efeito de arrastamento nos processos penais em curso contra o 6 de janeiro.

Pelo menos 10 arguidos do 6 de janeiro pediram modificações nos seus processos à medida que a questão avançava no Supremo Tribunal, incluindo Ethan Seitz, que pediu ao seu juiz de instrução que cancelasse a sua audiência de sentença marcada para janeiro devido ao processo pendente no Supremo Tribunal. Os seus advogados pediram que não fosse ainda condenado "no interesse da economia judicial".

Duas dúzias de pessoas foram condenadas apenas sob esta acusação de obstrução, segundo a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos em Washington.

Disputa sobre a ordem de mordaça

O Supremo Tribunal poderá também ser solicitado por Trump a aceitar a sua contestação a uma ordem de mordaça limitada emitida contra ele no processo federal de subversão eleitoral.

No início deste mês, o Circuito de Washington manteve a ordem de mordaça, que foi emitida contra Trump pela juíza Tanya Chutkan, que está a supervisionar o caso. Mas o tribunal de recursos disse que as restrições não se aplicam aos comentários feitos sobre Smith e restringe a proibição que Trump tinha de falar sobre testemunhas no caso, uma mudança em relação à ordem original de mordaça.

A equipa de Trump há muito que disse que pediria ao Supremo Tribunal para intervir no caso se os tribunais inferiores mantivessem qualquer parte da ordem. Os advogados do antigo presidente argumentaram que a ordem representa uma restrição inconstitucional ao discurso político de um candidato presidencial.

"O tribunal distrital não tem autoridade para amordaçar o discurso político fundamental do principal candidato a Presidente no auge da sua campanha de reeleição", afirmaram ao tribunal de recurso no mês passado. "O Presidente Trump tem o direito de proclamar, e o público americano tem o direito de ouvir, as suas mensagens políticas fundamentais."

Na segunda-feira, os advogados do ex-presidente intensificaram sua luta contra as restrições, pedindo ao Circuito DC completo que reconsidere sua decisão recente.

Se o tribunal de recurso recusar o pedido, a próxima paragem de Trump será no Supremo Tribunal, onde um confronto de alto nível sobre o seu discurso poderia facilmente transbordar para a campanha eleitoral.

"Não é uma situação ideal para ninguém, mas penso que não há dúvida de que, com qualquer decisão judicial adversa, Trump irá transformá-la em tema de campanha", afirmou Derek Muller, professor de direito eleitoral na Faculdade de Direito de Notre Dame.

As questões políticas em debate também podem influenciar a situação

Para além das controvérsias que dizem diretamente respeito a Trump e que os juízes poderiam concordar em analisar, a agenda do tribunal para este mandato já está repleta de várias controvérsias que irão pesar na mente dos eleitores quando estes se dirigirem às urnas no final do próximo ano.

Na semana passada, anunciaram que iriam ouvir um caso importante relativo ao acesso ao medicamento abortivo mifepristona, amplamente utilizado.

A sua decisão de rever as decisões dos tribunais inferiores que limitam o acesso ao medicamento representa a sua maior incursão na esfera dos direitos reprodutivos desde que, no ano passado, reverteram o caso Roe v. Wade - uma decisão que revigorou os democratas nas eleições intercalares de 2022 e que será mais um grito de guerra para o partido à medida que se aproximam as eleições gerais.

O tribunal também está decidindo um caso importante da Segunda Emenda que pode permitir que eles forneçam orientações muito necessárias aos tribunais inferiores sobre como examinar as leis sobre armas de acordo com um novo padrão que a maioria conservadora emitiu em 2022 que levou alguns juízes federais a derrubar uma série de leis sobre armas.

E no próximo mês, os juízes ouvirão um par de casos que lhes pedem para derrubar precedentes de décadas para reduzir o poder das agências federais, um movimento que poderia restringir a capacidade do governo federal de emitir regulamentos relativos ao meio ambiente, imigração e saúde.

