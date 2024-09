O Supremo Tribunal do Reino Unido anula a aprovação das operações de extracção de carvão fresco.

O tribunal mais alto do Reino Unido revogou a aprovação para uma nova operação de mineração de carvão. O tribunal afirmou que a crença de que a mina proposta não levaria a um aumento nas emissões de gases de efeito estufa é legalmente incorreta, concedendo um recurso de organizações ambientais. O projeto de mineração na região nord-occidental da Inglaterra, Cúmbria, teria sido a primeira mina de carvão a entrar em operação no país em três décadas.

O governo conservador britânico saída havia endossado o projeto. No entanto, o governo trabalhista emergente havia expressado sua intenção de não apoiá-lo.

Niall Toru, o principal advogado da Amigos da Terra, saudou a decisão como "notícia ótima e uma vitória importante". Ele afirmou que a mina não deveria ter sido aprovada inicialmente, pois teria impacto significativo no clima. Ele encorajou a West Cumbria Mining (WCM) a retirar seu pedido e abandonar o projeto.

A equipe jurídica da WCM havia defendido a mina, alegando que teria um "impacto predominantemente neutro nas emissões globais de gases de efeito estufa". No entanto, o juiz David Holgate discordou firmemente dessa afirmação.

O novo governo trabalhista do Reino Unido expressou explicitamente sua desaprovação do projeto de mineração de carvão em Cúmbria. Devido a esta decisão do tribunal, a West Cumbria Mining pode precisar reconsiderar seu pedido para a mina no Reino Unido.

