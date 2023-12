O Supremo Tribunal deve tomar conta da confusão política e jurídica dos EUA, mas não tem pressa

Durante meses, os juízes têm estado na defensiva devido a controvérsias sobre decisões que quebram precedentes e sobre o seu comportamento fora da bancada.

O tribunal estará inevitavelmente em posição de influenciar a evolução das eleições presidenciais de 2024 e, de um modo mais geral, de determinar o rumo da democracia americana. Para a própria reputação institucional dos juízes, a questão é saber se eles podem, aos olhos do público, fazer jus à sua advertência regular de que o tribunal está acima da política.

Na sexta-feira, o tribunal deixou claro que não está pronto para assumir o controlo. Rejeitou um pedido do advogado especial Jack Smith para decidir se o antigo Trump deve ser protegido por alegados crimes cometidos durante o seu mandato. É uma questão que, em última análise, voltará ao tribunal.

As questões iminentes são se Trump está imune a um processo federal por suas ações na sequência da eleição de 2020 e se um estado pode desqualificá-lo das eleições de 2024 por causa de seu papel na insurreição do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

O que estava em jogo na sexta-feira era se o tribunal superior ouviria rapidamente a questão da imunidade ou esperaria até que um painel de apelação intermediário a abordasse primeiro, provavelmente adicionando meses a esta fase preliminar do litígio. Trump é acusado de estar relacionado com a sua alegada tentativa de "privar milhões de eleitores do direito de voto", anulando os resultados em estados-chave que perdeu, incluindo a 6 de janeiro.

A ordem de uma frase dos juízes, emitida sem voto registado ou dissidência, deixa a questão primeiro para o Tribunal de Apelação do Circuito do Distrito de Columbia, que ouvirá os argumentos orais a 9 de janeiro.

Com as eleições presidenciais à porta, o tambor para a transparência judicial tornou-se mais alto. Independentemente da decisão que os juízes venham a tomar, existe uma procura aparente de um raciocínio jurídico claro, fundamentado e que inspire confiança.

Desde maio de 2022, quando um rascunho da sua decisão que anulava o direito constitucional ao aborto se tornou público, os juízes têm sido alvo de um enorme escrutínio e críticas. A sua decisão final de anular a decisão histórica Roe v. Wade, que tornou o aborto legal em todo o país, continua a afetar a lei e os resultados políticos e a influenciar a cultura e a mais pessoal das decisões familiares.

A supermaioria da bancada conservadora-liberal, composta por 6-3 juízes, continuou a sua tendência para a direita, eliminando a ação afirmativa racial nas universidades e diminuindo o poder regulador federal em toda a linha.

Entretanto, as dúvidas sobre a ética pessoal dos juízes aumentaram ao longo do último ano, em especial no caso do juiz Clarence Thomas, objeto de investigações da ProPublica sobre as suas viagens de luxo e outros benefícios financeiros obtidos de conservadores ricos.

Em setembro, a Gallup informou que a aprovação pública do tribunal continua a ser recorde. Por outro lado, o Gallup concluiu que menos de metade dos americanos afirmam ter "muita" ou mesmo "uma quantidade razoável" de confiança no tribunal.

Até que ponto é que os juízes se preocupam com a opinião pública?

É difícil saber até que ponto a reputação institucional dos juízes pesa sobre eles. No início do seu mandato, o Presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, sublinhou que o tribunal não era como a Casa Branca ou o Congresso.

"Penso que a coisa mais importante para o público compreender é que não somos um ramo político do governo", disse Roberts numa entrevista à C-SPAN em 2009. "Não nos elegem. Se não gostam do que estamos a fazer, é mais ou menos uma pena - a não ser (...) condenação e destituição, o que nunca aconteceu com o tribunal."

Quase 15 anos depois, Roberts parece mais atento às impressões do público. Tem moderado o tribunal com o seu próprio voto no centro da bancada e orientou a maioria para o seu primeiro código de ética escrito.

Os juízes, no entanto, revelaram esse código com alguma relutância, dizendo que era necessário para corrigir qualquer "mal-entendido" público sobre as suas normas.

"A ausência de um Código levou, nos últimos anos, ao mal-entendido de que os juízes deste Tribunal, ao contrário de todos os outros juristas deste país, se consideram livres de quaisquer regras de ética", afirmaram os juízes quando divulgaram as normas de ética.

Alguns juízes, nomeadamente a liberal Elena Kagan, apoiaram as regras de ética e a importância do controlo público. A juíza conservadora Amy Coney Barrett expressou um pouco desse tema, mas também levantou a questão das "impressões erradas" do público.

"O escrutínio público é bem-vindo", disse Barrett a uma audiência do Wisconsin em agosto, segundo o Politico. "Aumentar e melhorar a educação cívica é bem-vindo".

Referindo-se à cobertura noticiosa, acrescentou: "Na medida em que envolve as pessoas no trabalho do tribunal e prestam atenção ao tribunal e sabem o que os tribunais fazem e o que a Constituição tem a dizer, isso é um desenvolvimento positivo. Na medida em que lhes dá impressões erradas, isso é um desenvolvimento negativo".

De Nixon a Trump

Os advogados no caso de sexta-feira, US v. Trump, apelaram aos interesses institucionais dos juízes a partir das suas perspectivas duplas.

O conselheiro especial enfatizou o papel singular do tribunal em salvaguardar a Constituição quando ameaçado por potenciais irregularidades presidenciais. A equipa de Smith referiu a intervenção precoce dos juízes no caso US v. Nixon, em 1974, quando o tribunal acelerou os procedimentos para garantir que as provas que estavam a ser ocultadas pelo então Presidente Richard Nixon estivessem disponíveis para um julgamento criminal.

Nixon pretendia invocar o privilégio executivo para manter secretas as gravações da Sala Oval destinadas ao julgamento dos conspiradores do Watergate. Os juízes resolveram o caso numa questão de semanas e obrigaram Nixon a entregar as gravações de conversas relacionadas com a invasão da sede do Comité Nacional Democrata no edifício Watergate. (Nixon demitiu-se duas semanas após a decisão do tribunal).

Naquela situação, há 50 anos, os juízes levaram apenas uma semana para decidir conceder o pedido de intervenção antecipada de um promotor especial, sem uma decisão do tribunal de apelação. O Supremo Tribunal acelerou o calendário de apresentação de relatórios, realizou alegações orais a 8 de julho e resolveu a questão a 24 de julho. Do princípio ao fim, demorou dois meses.

Ao considerar o caso US v. Trump igualmente, se não mais, significativo, Smith escreveu: "Este caso envolve - pela primeira vez na história da nossa Nação - acusações criminais contra um antigo Presidente com base nas suas acções durante o exercício do cargo. E não apenas quaisquer acções: alegadas acções para se perpetuar no poder, frustrando o processo constitucionalmente prescrito para certificar o vencedor legal de uma eleição."

Os advogados de Trump, alternativamente, afirmam que Smith quer uma ação rápida por causa do ciclo eleitoral de 2024 e argumentam que o advogado especial forçaria os juízes a se envolverem em políticas partidárias.

"O pedido do advogado especial ameaça manchar os procedimentos deste Tribunal com ... partidarismo", escreveram os advogados de Trump, citando um editorial recente do Wall Street Journal que dizia que Smith estava "arrastando a Suprema Corte para o matagal político".

"O Advogado Especial insta o Tribunal a abandonar princípios veneráveis de prudência, a saltar o processo normal de revisão de recurso e a apressar-se a decidir uma das questões jurídicas mais inovadoras, complexas e importantes da história americana. Ao fazê-lo, o Advogado Especial procura envolver este Tribunal numa corrida partidária para o julgamento de algumas das questões mais históricas e sensíveis que o Tribunal poderá alguma vez decidir. O Tribunal deve recusar esse convite".

E na sexta-feira, foi o que aconteceu. A questão é o que o tribunal fará a seguir, quando o pedido de imunidade de Trump regressar.

