O Supremo Tribunal aprova a implementação dos regulamentos de metano e mercúrio de Biden pela EPA, marcando um sucesso incomum.

O Supremo Tribunal manteve na sexta-feira as regulamentações da administração Biden para reduzir as emissões de metano, um gás de estufa, e os níveis de mercúrio, marcando uma vitória rara para as regulamentações ambientais sob escrutínio do tribunal com tendência conservadora.