- O Sudão enfrenta atualmente uma fome grave de proporções sem precedentes.

"Organismos humanitários notáveis estão soando o alarme sobre uma crise alimentar iminente de proporções catastróficas no Sudão, usando termos inequívocos. "Não há como adoçar isso: o Sudão está no meio de uma crise de fome sem precedentes", documentou o Conselho Norueguês para Refugiados, ao lado de parceiros. "Crianças estão morrendo de fome."

O conselho expressou frustração com o diálogo sutil e as nuances regulatórias, mesmo enquanto vidas são perdidas para a fome diariamente. Ele destaca o procedimento complexo envolvido na classificação de uma fome.

A classificação de fome é complexa

As condições para classificar uma fome incluem, por exemplo, a morte diária de 4 em cada 10.000 crianças devido à inanição, ou um mínimo de 30% da população experimentando insegurança alimentar grave. Dada a complexidade, tais designações são particularmente difíceis em territórios assolados pela guerra como o Sudão, onde os esforços humanitários são obstaculizados e algumas populações permanecem inacessíveis.

Oficialmente, esse processo é conhecido como "Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC)". É uma ferramenta utilizada pela ONU e por outras agências de desenvolvimento mundiais.

Conflito de poder entre líderes militares

Desde abril de 2023, líderes militares concorrentes têm lutado pelo domínio no Sudão. Os brutais confrontos obrigaram mais de dez milhões de indivíduos a deixarem suas casas e resultaram na perda de milhares de vidas. A produção agrícola também sofreu imensamente, já que as colheitas são destruídas, minadas ou os agricultores são deslocados e o gado morre.

De acordo com informações de organizações de ajuda, mais de 25 milhões de pessoas - aproximando-se da metade da população total - já não conseguem satisfazer suas necessidades nutricionais diárias. Muitas famílias agora sobrevivem com folhas silvestres e insetos, preparando apenas uma refeição por dia, segundo o conselho de refugiados. Mesmo quando as pessoas podem ser alcançadas, os recursos financeiros muitas vezes são insuficientes. Os pedidos de doações apresentados pelas organizações de ajuda mal conseguem angariar fundos suficientes.

