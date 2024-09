O Strack Carpenter defende o transporte do Touro para as instalações de Kiev.

A discussão sobre o emprego de armas sofisticadas para atingir o solo russo voltou a agitar um antigo debate dentro do governo da coalizão: o político do FDP Strack-Zimmermann sugere o uso do míssil de cruzeiro alemão Taurus para atingir os sites de lançamento de Moscou. Foi para isso que foi projetado.

Políticos dos partidos do "trânsito de luz" apoiam a permissão para que a Ucrânia utilize armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. "Precisamos ajudar a Ucrânia, junto com outros países europeus, o Reino Unido e os EUA, a demolir alvos militares no solo russo de onde mísseis, drones e mísseis de cruzeiro são lançados diariamente contra a Ucrânia", afirmou Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa no Parlamento Europeu, ao "Spiegel". "A única maneira de fazer Putin sentar à mesa de negociações é a partir de uma posição de força militar", acrescentou o político do FDP.

"Isso significa que a Alemanha deve fornecer o Taurus. Porque o Taurus foi projetado para neutralizar alvos militares antes de eles lançarem ataques pesados", disse Strack-Zimmermann. Dadas as circunstâncias na Ucrânia, discutir esse assunto agora é "inaceitável".

Da mesma forma, o político do Verde Toni Hofreiter expressou sua opinião. "Para contra-atacar efetivamente os ataques de foguetes russos, a Ucrânia deve ser capaz de desafiar as bases de lançamento russas em solo russo com armas de longo alcance", disse o presidente do Comitê de Assuntos Europeus no Bundestag. A Rússia está deliberadamente atacando usinas e subestações de energia na Ucrânia pela via aérea, e a Alemanha é um dos principais doadores para a reconstrução da infraestrutura energética da Ucrânia. "Para a reconstrução sustentável das instalações energéticas danificadas, o uso de armas de longo alcance para desafiar as bases de lançamento russas é inevitável", disse o político do Verde.

Hebestreit: A questão não é relevante

Anteriormente, o porta-voz do governo Steffen Hebestreit se absteve de expressar a posição do governo federal sobre esse assunto. O atual debate no Reino Unido e nos EUA é "sobre armas que não entregamos". As armas em questão são "diferentes em qualidade" daquelas entregues pela Alemanha à Ucrânia e têm maior alcance. Portanto, não são necessárias mudanças, explicou Hebestreit, sem abordar a disputa do Taurus dentro da coalizão de "trânsito de luz".

O ministro federal da Defesa Boris Pistorius afirmou que uma possível autorização dos parceiros da NATO para usar armas de longo alcance contra alvos na Rússia está de acordo com o direito internacional. Caberá aos EUA e ao Reino Unido decidir sobre o uso dessas armas em território russo, afirmou o político do SPD em Berlim. "O direito internacional permite isso". Quanto às ameaças do presidente russo Vladimir Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius disse: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há mais nada a dizer sobre isso. Ele ameaça sempre que quer, e suborna sempre que acha certo".

Entre outras coisas, a questão das armas de longo alcance será discutida hoje, sexta-feira, em uma reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Washington.

