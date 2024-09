O Stoltenberg está a facilitar o evento de segurança de Munique.

O atual Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou sua saída do cargo no final de outubro, após servir duas vezes além de seu mandato inicial. Ele está prestes a assumir como presidente da Conferência de Segurança de Munique (CSM) em 2023, substituindo Christoph Heusgen, que recentemente assumiu o cargo. Embora a notícia não tenha sido oficialmente confirmada, vários meios de comunicação já a reportaram.

Stoltenberg deve passar o cargo de Secretário-Geral da NATO para Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro da Holanda, após uma década no cargo. Heusgen, um ex-diplomata alemão e conselheiro da Chanceler Angela Merkel, lidera a CSM desde 2022, após Wolfgang Ischinger. Ischinger, o presidente do conselho de fundação da CSM e fundador da conferência em 2011, elogiou Stoltenberg como a "melhor escolha" no conselho, segundo a RND.

Stoltenberg, de 65 anos, serviu como primeiro-ministro da Noruega de 2000 a 2001 e novamente de 2005 a 2013. Conhecido por conduzir a Noruega pelo período desafiador após os ataques ao distrito governamental de Oslo e à ilha de Utøya, onde o terrorista de direita Anders Behring Breivik reivindicou 77 vidas, Stoltenberg é pai de dois filhos adultos.

Stoltenberg estendeu seu mandato na NATO além do prazo previsto devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e à subsequente busca por um sucessor. Ele havia pretendido se tornar governador do banco central norueguês após o término de seu mandato em setembro de 2022, tendo já recebido a oferta. No entanto, os países da NATO convenceram-no a continuar como Secretário-Geral da NATO. Stoltenberg havia descartado um retorno à política norueguesa recentemente, sugerindo que já pode ter assegurado seu novo cargo.

A Conferência de Segurança de Munique, estabelecida em 1963, tornou-se uma das plataformas internacionais mais influentes para discussões de política de segurança. Todo fevereiro, políticos de alto nível, ministros da Defesa da NATO, especialistas militares e representantes da indústria de armas se reúnem no hotel Bayerischer Hof, em Munique, para debater questões de política de segurança. A segurança dos Estados membros da NATO é um foco principal. Destacam-se como presidentes Horst Teltschik e Ischinger, com Teltschik liderando de 1999 a 2008.

