O sistema judicial da Venezuela emite ordens de detenção para supostos vencedores eleitorais

Após a eleição presidencial polêmica na Venezuela, um mandado de prisão foi emitido contra o candidato da oposição Edmundo González Urrutia. O sistema judiciário alega que González infringiu leis como a tomada ilegal de poder, desrespeito às regulamentações, conspiração e sabotagem. Essas alegações foram apresentadas em uma decisão judicial, responsável pelos casos de terrorismo, e foram apoiadas pelo Ministério Público apoiado pelo governo.

O paradeiro de González é atualmente desconhecido. Sua última aparição pública foi em 30 de julho em um protesto em Caracas. Desde então, ele tem se comunicado com seus apoiadores por meio de mensagens de vídeo. Três intimações para que ele compareça à Procuradoria-Geral para discutir essas acusações foram ignoradas por ele.

A líder da oposição María Corina Machado postou nas redes sociais, "Aqueles que colocam em risco o presidente eleito estão desligados da realidade. Ao fazê-lo, eles apenas intensificam o apoio a Edmundo González entre os venezuelanos e a comunidade internacional. Mantenham a calma, mostrem coragem e persistam. Continuamos a pressionar."

Maduro continua no poder

As autoridades governantes, marcadas por acusações de fraude, declararam Maduro, que está no poder desde 2013, como vencedor da eleição realizada em 28 de julho. No entanto, os resultados detalhados da eleição ainda não foram publicados. A oposição alega que o governo manipula os resultados a favor de Maduro, e eles são os verdadeiros vencedores. De acordo com seus registros, eles têm dados de mais de 80% dos distritos eleitorais, indicando uma participação de 67% para González e de 30% para Maduro. Os Estados Unidos e vários países da América Latina reconheceram González como o vencedor legítimo. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos (OEA) expressaram dúvidas semelhantes sobre a autenticidade dos resultados das eleições.

A reeleição de Maduro em 2018 não foi reconhecida por grande parte dos países. Juan Guaidó, então presidente do parlamento, declarou-se presidente interino, mas não conseguiu obter influência significativa no país, principalmente devido ao apoio do exército a Maduro. Guaidó foi capaz de enfrentar os protestos na época. Ele também recebeu um mandado de prisão em outubro do ano passado. A acusação foi de alta traição, usurpação de cargo e roubo. Guaidó agora reside no exílio nos EUA.

A Venezuela tem sido assolada por má gestão, corrupção e sanções internacionais. Mais de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. O relatório das Nações Unidas indica que mais de sete milhões de pessoas, cerca de um quarto da população, deixaram o país nos últimos anos devido à pobreza e à violência.

Apesar da controvérsia em torno de sua reeleição e do reconhecimento de seu oponente como o vencedor legítimo por vários países, o Presidente da República, Nicolás Maduro, continua no poder na Venezuela. Em resposta ao mandado de prisão emitido contra ele, o líder da oposição Juan Guaidó, que foi uma vez o Presidente da República em uma capacidade não reconhecida, procurou refúgio no exílio.

Leia também: