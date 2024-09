"O sistema de violação dos direitos humanos da Rússia"

Em anos recentes, a repressão russa contra a sociedade civil tornou-se mais intensa, de acordo com um relatório da ONU. A magnitude dessa repressão pode ser ainda maior do que as figuras apresentadas pelo relator especial. A violação de direitos humanos está se tornando mais comum na Rússia, revela o relatório. Mariana Katzarova, uma relatora especial da ONU, afirma que agora existe um sistema estruturado e apoiado pelo Estado de violações de direitos humanos. Nomeada em 2023, a função de Katzarova é monitorar a situação na Rússia.

Pessoas que criticam as ações da Rússia em relação à Ucrânia e expressam opiniões dissidentes estão enfrentando uma maior vigilância. Katzarova estima que pelo menos 1.372 indivíduos foram presos injustamente devido a essas acusações. Esses incluem ativistas de direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra que receberam longas sentenças com base em provas fabricadas. Eles teriam sido submetidos a tortura física enquanto estavam detidos. Alguns prisioneiros políticos são mantidos em celas solitárias, enquanto outros são forçados a ir para clínicas psiquiátricas contra a sua vontade. O número real pode ser maior, sugeriu um colega.

Mais pessoas na Rússia estão sendo estigmatizadas como "agentes estrangeiros", sugerindo que recebem financiamento ou influência de entidades estrangeiras, de acordo com o relatório de Katzarova. Esse rótulo limita significativamente suas oportunidades profissionais e força muitos a renunciar. A lei foi aprovada em 2012.

Até 16 de agosto, 846 indivíduos e organizações foram classificados como "agentes estrangeiros". A maioria dessas classificações ocorreu desde que a Rússia iniciou sua invasão da Ucrânia. Mais de 200 meios de comunicação e mais de 100 jornalistas estão nessa categoria. Entre 2012 e março de 2022, apenas 336 indivíduos haviam sido rotulados como "agentes estrangeiros". A Rússia se recusa a se envolver com Katzarova, ela afirmou.

