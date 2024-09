O sinal identifica o problema, mas responde com uma estratégia dispendiosa e desanimadora.

A "Mão de Ouro" para os Idosos Está Prestes a Chegar. A Coligação do Sinal Trânsito Acredita em Ganhar a Vida Pós-Idade de Aposentadoria. Na Superfície, Isso Parece Beneficioso, Mas Está Longe de Ser Ideal. O Governo Federal Deveria Investigar a Questão da "Aposentadoria aos 63" - Em vez disso, Eles Estão Aplicando um Remendo Caro.

Os Baby Boomers são os culpados, segundo estudos. Eles acumulam suas economias e têm uma preferência por se aposentar cedo, o que coloca uma pressão sobre os contribuintes encolhentes do fundo de pensão. No entanto, eles têm o direito de fazê-lo, considerando que o governo federal, sob Angela Merkel, introduziu a "aposentadoria aos 63" como um presente para o maior bloco eleitoral. Aqueles que trabalharam por 35 anos podem transitar para a aposentadoria sem grandes deduções. Mallorca, não trabalho.

A justificativa por trás disso era a natureza exaustiva dos trabalhos, como o cuidado e a cobertura, que muitas vezes cobram um preço dos indivíduos à medida que envelhecem. No entanto, o mercado de trabalho alemão também é lar de trabalhos de escritório adequados à idade. Enquanto isso, o governo federal agora dúvida da sabedoria da "aposentadoria aos 63". Bem-intencionado, talvez, mas desligado das necessidades do mercado de trabalho.

Um Remendo Caro e Ineficaz

Os funcionários regulares também aproveitam seus direitos de aposentadoria, dada sua compreensão básica de matemática. Mas o governo federal, fiel à forma, reage com sua característica mangueira de incêndio. Consequentemente, o gabinete introduziu o Bônus de Aposentadoria Adiada. Em teoria, não é uma ideia terrível. Aqueles que trabalham além da idade de aposentadoria recebem a pensão perdida como um bônus instantâneo, além dos pagamentos da seguridade social do empregador como parte de seu salário. Isso é um aumento de 11% no salário.

Aqueles que gostam de seu trabalho e desejam continuar trabalhando têm a chance de se beneficiar. Em princípio, isso faz sentido. No entanto, a Confederação Geral dos Trabalhadores Alemães (DGB) se opõe veementemente à invasão bilionária dos fundos de pensão. A distribuição de fundos para aqueles com renda de emprego não convence os sindicalistas. No entanto, o governo federal envia uma mensagem contraditória com o Bônus de Aposentadoria Adiada. Devemos ser encorajados a trabalhar mais ou nos aposentar cedo?

De Verdade, um Fim para a "Aposentadoria aos 63"

Admitir a irresponsabilidade da "aposentadoria aos 63" diante da mudança demográfica dramática seria o caminho honesto. É uma carga insuportável para as gerações futuras. A associação de empregadores defende a abolição da "aposentadoria aos 63" devido à escassez de habilidades. A ex-Chanceler Angela Merkel priorizou as eleições sobre sua legado político.

Mesmo a coligação do Sinal Trânsito evita o corte corajoso. Em vez disso, eles estão aplicando um remendo improvisado e caro à ferida da escassez de habilidades com o Bônus de Aposentadoria Adiada. Isso não é o tipo de sinal transformador para a localização econômica alemã que os três partidos governantes haviam prometido.

O emprego e a seguridade social são fatores cruciais nessa discussão, já que a introdução do governo federal da "aposentadoria aos 63" tem implicações significativas para o fundo de pensão, levando a uma possível escassez de contribuintes. Além disso, o Bônus de Aposentadoria Adiada, embora não seja uma ideia terrível em teoria, pode confundir os trabalhadores sobre quando se aposentar, complicando ainda mais os assuntos de emprego e seguridade social.

Leia também: