O senador Manchin sugere um apoio potencial para o vice-presidente Harris, enquanto o senador Romney mantém a ambiguidade.

Mas uma mudança pode estar no horizonte.

Durante uma entrevista com a CNN, o experiente senador da Virgínia Ocidental deu pistas sobre sair das sombras. Ele também mencionou planos de conversar com a Vice-Presidente Kamala Harris em breve.

"Sim, eu posso ver isso", disse Manchin à CNN quando perguntado se ele apoiaria um candidato antes das eleições de novembro.

O senador do Utah, Mitt Romney, o candidato presidencial republicano de 2012 que votou duas vezes a favor do impeachment do ex-presidente Donald Trump durante seus julgamentos, reafirmou seu desdém por Trump - e criticou a relutância do ex-presidente em declarar na semana passada no debate que queria que a Ucrânia vencesse sua guerra contra a Rússia.

Quando questionado duas vezes sobre o apoio a Harris, Romney se recusou a comentar.

"Eu absolutamente não vou votar no ex-presidente Trump, e isso já ficou claro", disse Romney quando perguntado pela primeira vez se ele apoiaria Harris.

Quando questionado novamente sobre o apoio a Harris, Romney respondeu: "Eu não tenho nenhuma posição sobre isso no momento".

Os comentários de Manchin e Romney - dois senadores que estão se aposentando e que têm sido contrários à base de seu partido - mostram como Trump alienou alguns eleitores moderados, ao mesmo tempo em que indicam que Harris ainda não conquistou os eleitores de centro-direita céticos em relação ao ex-presidente.

Um terceiro crítico de Trump, a senadora republicana Lisa Murkowski, do Alasca, não planeja votar em Harris, apesar de suas observações sobre o desempenho do ex-presidente no debate: "Não acho que foi a hora mais brilhante de Donald Trump".

Manchin, que se recusou a confirmar em 2012 se votaria em Barack Obama para a reeleição, parece ser o mais provável dos três a apoiar Harris. O ex-democrata minimizou as inclinações mais liberais de Harris e expressou otimismo sobre sua campanha. Ele também contestou alegações de que ela era muito à esquerda para ele.

"Eu acho que ela está indo na direção certa. As coisas que eu estou ouvindo estão soando muito promissoras", disse Manchin, acrescentando que queria ter "uma ótima conversa" com ela.

"Ela vem da Califórnia. Eu espero que ela seja diferente do lugar de onde eu venho", disse Manchin. "Ela parece estar se concentrando em uma imagem mais ampla agora, o que é muito encorajador".

Manchin admitiu que estava jogando telefone com Harris e expressou desejo de conversar sobre energia, a dívida nacional e a preservação do filibuster do Senado, a tática de obstrução poderosa que requer 60 votos para ser ultrapassada.

"Eu gostaria de garantir que ela entenda a importância de ter um filibuster no Senado, tendo sido uma senadora, e entendendo como isso ajuda a esfriar as coisas e encoraja a cooperação", disse ele. "Se eles estão dispostos a ignorar tudo isso e jogar cautela ao vento, estamos em sérios problemas".

Durante a entrevista no Capitólio na semana passada, Romney criticou fortemente a relutância do ex-presidente em afirmar que a Ucrânia deveria vencer a guerra contra a Rússia e seu uso do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban como uma espécie de referência de caráter.

"O presidente teve que dizer, claro, eu quero que a Ucrânia vença. Eu quero que a Ucrânia tenha sucesso, e então ele poderia discutir o que 'vencer' e 'sucesso' significam", disse Romney. "Mas nós apoiamos democracias. Nós apoiamos nações agora sob ataque de seus vizinhos, especialmente pela Rússia. Então, isso foi uma lacuna significativa que causou um suspiro coletivo de

