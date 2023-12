O Senado aprova os últimos 11 militares nomeados depois de Tuberville ter recuado

A medida surge semanas depois de o antigo treinador de futebol americanoter libertado a maior parte das suas reservas, que começaram no início deste ano devido à sua oposição à política do Pentágono de reembolsar os membros do serviço que têm de viajar para receber cuidados de saúde reprodutiva.

Os 11 nomeados confirmados na terça-feira são os últimos dos nomeados que tinham sido afectados pela sua suspensão. O impasse, que durou meses, atrasou a confirmação de mais de 450 militares de topo nomeados.

"Estes são os 11 generais restantes que acabaram de ser aprovados", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, após a votação. "É uma boa notícia."

Tuberville, que enfrentou pressões bipartidárias para cessar a sua posição, disse à CNN, em 5 de dezembro, que não teve outra opção senão ceder depois de as suas posições terem causado uma crescente reação negativa dentro do seu próprio partido. Ainda assim, argumentou que a sua posição "ajudava" a segurança nacional, mesmo quando o Pentágono fez soar o alarme de que o seu bloqueio estava a causar sérios danos às forças armadas.

"Sim, estou-me nas tintas para o que eles dizem", disse Tuberville na altura, referindo-se ao Pentágono, atacando os funcionários da administração por não negociarem um compromisso com ele.

Tuberville tinha dito aos jornalistas, na terça-feira, que estava disposto a trabalhar com os líderes para acelerar as confirmações, depois de Schumer ter dito no Senado que a câmara iria confirmar o último dos principais nomeados militares antes de partirem para as férias.

