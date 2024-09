O sector farmacêutico alemão enfrenta uma potencial escassez grave de mão-de-obra qualificada.

"O setor farmacêutico alemão luta com um vazio de talentos significativo, de acordo com um relatório. Até 2034, cerca de 40.000 vagas surgirão devido a fatores relacionados à aposentadoria, indicam os resultados do estudo da associação vfa, divulgados na sexta-feira. Isso equivale a aproximadamente um quarto de todos os empregos, apesar do setor ter uma força de trabalho relativamente jovem.

De acordo com o economista-chefe da vfa, Claus Michelsen, "a escassez de habilidades é um dos maiores desafios para a indústria farmacêutica e para a economia como um todo". Ele acrescenta ainda, "sem intervenções estratégicas, há preocupação com uma possível queda na inovação neste setor crucial para a economia alemã". A população envelhecida também é refletida na força de trabalho: 5,8 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. Uma parte significativa deles deve se aposentar nos próximos cinco anos, criando muitas vagas.

O relatório sugere várias medidas prospectivas para enfrentar esse problema. Cerca de 12 milhões de pessoas na Alemanha optam pelo trabalho parcial, geralmente devido a cuidados ou compromissos familiares. Cerca de três quartos deles estão dispostos a aumentar suas horas de trabalho em condições melhoradas. Além disso, há cerca de três milhões de pessoas desempregadas, mas dispostas a ingressar no mercado de trabalho. Horários de trabalho flexíveis, melhorias nas instalações de cuidados infantis e programas educacionais personalizados poderiam ajudar, sugere a associação.

