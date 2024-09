O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, minimiza as advertências de Putin

No meio da controvérsia em torno da possível relaxação das restrições ao acesso da Ucrânia a armas ocidentais para ataques a alvos russos, o Secretário das Relações Exteriores britânico, David Lammy, descartou os avisos de Putin. "Há muito barulho. É o estilo dele. Ele agita a espada, ameaça com tanques, ameaça com armas nucleares", declarou Lammy durante uma entrevista à BBC no domingo.

Lammy enfatizou que não devemos deixar as táticas de Putin nos desencorajar do nosso caminho. Ele rotulou o presidente russo como um "bully imperialista". Quando questionado se Putin estava mentindo sobre a ameaça de guerra nuclear, Lammy respondeu: "Putin está apenas criando confusão. É tudo sobre exibicionismo".

Recentemente, líderes ucranianos pressionaram aliados ocidentais para autorizar o uso de uma gama mais ampla de armas ocidentais contra alvos russos, incluindo mísseis britânicos Storm Shadow e mísseis americanos ATACMS.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discutiram esse assunto na Casa Branca na sexta-feira, mas adiaram uma decisão. Anteriormente, Putin havia avisado que uma tal autorização significaria que a OTAN estava em guerra com a Rússia.

Lammy compartilhou com a BBC que as conversas entre Starmer, Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre esse assunto continuariam durante o debate geral da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Lammy reconheceu que outros países ocidentais também poderiam considerar fornecer à Ucrânia armas mais avançadas, afirmando: "Há um consenso crescente entre nossos aliados de que precisamos fornecer à Ucrânia os instrumentos necessários para se defender". Quanto às ameaças de Putin, Lammy enfatizou: "Suas táticas são projetadas para criar divisão e instabilidade, mas devemos permanecer unidos em nosso apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Leia também: