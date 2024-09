O secretário de Estado dos EUA e o seu homólogo britânico anunciam planos para viajar para Kiev.

Blinken e Lammy Visitarão a Ucrânia Durante a Escalada da Agressão Russa O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e seu colega britânico, David Lammy, viajarão à Ucrânia mais tarde na semana. Eles fizeram esse anúncio durante uma conferência de imprensa, que seguiu as discussões de Blinken em Londres. Blinken viu a visita como crucial para a Ucrânia, à medida que a Rússia intensifica seus ataques contra civis, infraestrutura vital e o exército ucraniano. Ele afirmou: "Estamos testemunhando a Rússia aumentar sua hostilidade contra cidades, pessoas e, em particular, infraestrutura energética à medida que os meses frios se aproximam."

21:36 Zelensky Critica Diplomacia Passiva O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instou seus diplomatas a serem mais proativos na defesa da Ucrânia, que está sob ataque da Rússia. Em seu discurso noturno, Zelensky enfatizou a necessidade de o Ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, reformar a diplomacia ucraniana para permitir uma resposta mais imediata aos desafios. Anteriormente, Zelensky apresentou formalmente Sybiha como o novo ministro no Ministério das Relações Exteriores. Ele destacou a importância da Europa mostrar mais apoio à Ucrânia e fortalecer as ligações com a América Latina, África e Ásia. "Devemos explorar plenamente o potencial de nossas relações estratégicas com os Estados Unidos", disse Zelensky em Kyiv.

20:57 Minas Terrestres Ameaçam o Crescimento Econômico da Ucrânia Pesquisas indicam que minas terrestres estão prejudicando o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em cerca de $11,2 bilhões anualmente, equivalente a 5,6% da riqueza do país, com base em sua produção econômica de 2021. O estudo revelou que as receitas regionais diminuíram em $1,1 bilhão devido às minas, e as exportações ucranianas caíram em aproximadamente $8,9 bilhões. Dados do Ministério da Agricultura mostram que 2,5% da terra arável se tornou minada e inutilizável. O Banco Mundial estima que seriam necessários cerca de $34,6 bilhões para remover as minas da Ucrânia de forma segura.

20:11 Ucrânia se Preparar para um Invernos Rigoroso O governo ucraniano espera que o inverno que se aproxima seja o mais desafiador desde o início do conflito, devido aos danos ao setor energético. O Primeiro-Ministro Denys Shmyhal afirmou em Kyiv que garantir um suprimento de energia estável durante a próxima estação de aquecimento seria um desafio formidável. "Conseguimos enfrentar três estações de aquecimento", disse ele. "Mas o inverno que se aproxima não será mais fácil, talvez até mais difícil". A Ucrânia está recebendo equipamentos do setor energético de vários países ao redor do mundo e esforços estão sendo feitos para restaurar usinas elétricas danificadas. Para fortalecer a resiliência do sistema energético, o sistema será reorganizado para ser mais descentralizado e as infraestruturas críticas receberão mais autonomia.

19:27 Baerbock Desapontada com Propostas de Conversas de Paz A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressa dúvidas sobre novas negociações de paz com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pôr fim a quase dois anos e meio de conflito contra a Ucrânia. Infelizmente, todas as iniciativas de paz propostas pelo lado russo resultaram em "mais terror, mais sofrimento e mais mortes", de acordo com Baerbock durante um encontro com seu colega indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Berlim. A resposta de Putin foi "continuar destruindo a Ucrânia em vez de negociar". Baerbock alerta contra a ingenuidade, uma vez que o conflito russo é multifacetado.

18:43 Kremlin Enxerga Força nas Ataques de Drone da Ucrânia Após ataques de drone da Ucrânia, o Kremlin se sente fortalecido em sua estratégia militar. "Devemos continuar a operação militar especial para nos proteger de tais incidentes", informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, às agências de notícias russas. Uma mulher morreu em um edifício residencial durante os ataques noturnos. Apesar dos civis mortos diariamente na Ucrânia devido aos ataques de drones ou mísseis russos, Peskov descreveu o ataque fatal ucraniano como "a essência do regime de Kyiv".

18:07 Primeira Morte de Civil em Região de Moscou por Ataques da Ucrânia Ataques de drone em massa da Ucrânia resultaram na primeira morte de civil na região de Moscou desde o início do conflito contra a Rússia. O governador regional Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que uma mulher de 46 anos morreu após um drone atingir um edifício residencial em Ramenskoye, na periferia sudoeste da capital.

17:23 Putin Enfatiza a Preparação da Rússia para Repelir Agressão Militar No discurso aos participantes do exercício estratégico "Ocean-2024", o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou a importância da Rússia estar preparada para repelir qualquer possível agressão militar de qualquer direção. "A Rússia deve estar preparada para todas as eventualidades. Nossas forças armadas devem proteger de forma confiável a soberania e os interesses nacionais da Rússia e repelir qualquer agressão militar de todas as direções, incluindo em áreas oceânicas e marítimas", afirmou o presidente, segundo a agência de notícias russa TASS. Ele acrescentou que "a marinha tem um papel-chave na realização dessa missão".

16:51 Alemanha, França e Reino Unido criticam entrega de mísseis iranianos à Rússia Alemanha, França e o Reino Unido criticam o Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. Eles declararam em um comunicado conjunto: "Isto é mais uma escalada do apoio militar do Irã à guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia". Se esses mísseis alcançarem território europeu, podem agravar o sofrimento dos ucranianos. Este ato é uma escalada tanto do Irã quanto da Rússia e representa uma ameaça direta à segurança europeia. Os governos advertiram o Irã contra tais ações e agora implementarão sanções, como a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A Iran Air também é alvo dessas sanções. Além disso, penalidades serão impostas a indivíduos e organizações envolvidos nesse processo. Anteriormente, os EUA afirmaram que o Irã havia fornecido armas à Rússia para sua guerra na Ucrânia e impôs novas sanções a Teerã.

16:32 Shoigu se opõe a negociações de paz com Ucrânia até que tropas ucranianas deixem território russo Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, rejeita negociações de paz com a Ucrânia até que as forças ucranianas se retirem do território russo. "Desde que não os expulsamos da nossa terra, não haverá conversas com eles", explica Shoigu à televisão estatal russa. Desde agosto, a Ucrânia vem conduzindo uma ofensiva na região russa de Kursk, o que a torna a primeira vez desde o início da guerra que tropas ucranianas pisam em solo russo. Shoigu vê esse ataque a Kursk como uma tentativa da Ucrânia de forçar a Rússia a fazer concessões e retirar suas tropas do Donbass.

16:04 Ex-guarda prisional agora comanda tropas nas forças ucranianas Para manter um suprimento constante de tropas, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão recrutando prisioneiros para a linha de frente. Oleksandr, um ex-guarda prisional, agora lidera a 59ª Brigada. "Eles farão o que for preciso para sobreviver", diz ele. Em um vídeo, os homens discutem seu perigoso desdobramento.

15:38 Exército russo tem planos para expulsar tropas ucranianas da região de Kursk O exército russo tem um plano para repelir as forças ucranianas da região fronteiriça russa de Kursk, afirma o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Claro, o exército tem todas as estratégias necessárias, mas não acho que essas estratégias possam ser discutidas publicamente", disse ele em resposta a perguntas sobre quando as tropas ucranianas serão expulsas do território russo. As tropas ucranianas lançaram um ataque maciço a Kursk em 6 de agosto, resultando em grandes áreas agora sob controle ucraniano.

15:13 Letônia estende medidas de segurança na fronteira com a Bielorrússia até o final do ano A Letônia, membro da UE e da NATO do Báltico, optou por prolongar a proteção fronteiriça reforçada com a vizinha Bielorrússia até o final do ano devido aos altos níveis persistentes de cruzamentos ilegais de fronteira. O governo de Riga tomou essa decisão levando em conta a guerra da Rússia contra a Ucrânia, apoiada pelo governo autoritário em Minsk. Essa medida aumenta a autoridade dos guardas de fronteira em seis regiões orientais da nação da UE e da NATO do Báltico.

14:47 Ucrânia aumenta produção de armas ao dobrar a produção nos primeiros oito meses A Ucrânia aumentou significativamente sua produção de armas em 2024, de acordo com estatísticas oficiais. O primeiro-ministro Denys Shmyhal anunciou em Kyiv: "Nos primeiros oito meses de 2024, dobramos nossa produção de armas em comparação com 2023". A Ucrânia visa fabricar mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está crescendo", disse Shmyhal.

14:23 Especialista militar elogia "movimento inteligente" do chanceler Scholz ao propor negociações de paz com a Rússia O chanceler Scholz propõe negociações de paz, um movimento que tem sido fortemente criticado por alguns círculos políticos. No entanto, o especialista militar Ralph Thiele apoia a iniciativa do chanceler e pede ação rápida, alertando que a Ucrânia pode enfrentar uma quebra em suas linhas de defesa após a ofensiva de Kursk.

13:52 Pesquisadores do Instituto de Economia Mundial de Kiel afirmam: despesas de defesa da Alemanha "completamente inadequadas" considerando a ameaça russa Cientistas do Instituto de Economia Mundial de Kiel afirmam que o orçamento de defesa da Alemanha é "completamente inadequado" diante da ameaça da Rússia. "Despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening", diz o instituto. Os pesquisadores defendem um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se tornando uma ameaça cada vez maior à NATO, enquanto fazemos progressos lentos nas reforços necessários para a dissuasão", diz o autor do estudo, Guntram Wolff. Atualmente, o governo alemão mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. Os estoques de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia pesada estão até esgotados.

12:25 Diferenciação de táticas entre Putin e Lavrov revelada pelo pedido da Ucrânia de armas ocidentais no território russo A Ucrânia continuou a pedir permissão à UE e aos EUA para usar armas no território russo. Agora, os Países Baixos concederam permissão, incluindo caças prometidos.

12:59 Rússia alega captura de quatro vilas a mais na região de Donetsk O exército russo alega ter tomado o controle de quatro vilas a mais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A Detachaemento Sul tomou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, a Detachaemento Leste Wodiane e a Detachaemento Central Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa russo. Essas afirmações não podem ser confirmadas independentemente. Analistas militares ucranianos identificaram pelo menos três das vilas afetadas - todas, exceto Hryhoriwka - como sob controle ucraniano. Donetsk enfrenta pressão militar intensiva.

12:20 Moscou mantém um só parceiro de comunicação Em junho, uma conferência de paz ocorreu na Suíça, sem a Rússia. No entanto, o chanceler alemão Olaf Scholz expressa disposição para conversas com o presidente russo Vladimir Putin. Mas como a administração de Putin responde? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, demonstra esforços diplomáticos, mas não para a Europa, como relatado pelo correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia gradualmente adota uso de armas químicas Oficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão cada vez mais utilizando armas químicas. O comando militar ucraniano compartilha no Facebook que as forças russas empregaram munição contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química 447 vezes em agosto apenas, e um total de 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também afirma que as tropas russas estão fornecendo munição de agente de guerra química proibido e empregando compostos químicos desconhecidos. Eles também afirmam: "A Rússia assim flagrantemente viola as regras de guerra e desconsidera os padrões e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição".

11:19 Gabinete Presidencial de Kyiv: Autorização para Ataques em Depósitos Russos Desejada O chefe da equipe presidencial ucraniana reiterou o pedido aos aliados ocidentais para permissão para atacar alvos profundamente dentro do território russo. Andriy Yermak explica que eles precisam da capacidade de atingir depósitos de mísseis na Rússia. "Defesa não é escalada", escreveu Yermak no Telegram. "Trata-se de usar armas ocidentais para prevenir terror". Os países ocidentais hesitam em aprovar o uso de armas fornecidas pela Ucrânia no território russo, citando preocupações com a possibilidade de serem envolvidos no conflito.

10:53 Feridos e Destruição - Ataques Russos com Drones e Mísseis Múltiplos Em ataques com drones e mísseis russos, pelo menos três pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais. Estruturas foram danificadas e incêndios ocorreram, eles relataram. A defesa aérea abateu 38 de 46 drones russos sobre 13 regiões durante o ataque noturno, relatou a força aérea no Telegram. A Rússia também utilizou dois mísseis em seu ataque. Instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, relatou o ministério de energia em Kyiv, resultando em interrupções em linhas de alta tensão e subestações.

10:27 Perda de Status Icônico: Comissário de Direitos da Criança de Putin Casa com Oligarca Por anos, Maria Lwowa-Belova foi frequentemente considerada a personificação da mulher russa, tendo se casado com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles propagaram nos meios de comunicação da propaganda russa valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos. Ela também conseguiu se auto-indicar, junto com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, parece que sua devoção à tradição, e especialmente ao seu marido padre, não é tão forte quanto se pensava. O portal independente Verstka relata que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem ela vinha tendo um relacionamento por algum tempo. Este relacionamento mantém alguma ortodoxia, já que Malofeew é o fundador da TV cristã Tsargrad TV, ligada ao Kremlin, e um fervoroso defensor da monarquia e da guerra russa.

09:59 Ucrânia Lança Assalto a Moscou Uma mulher é relatada como morta em um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Fontes russas afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 A Marinha Russa Inicia os Exercícios 'Ocean-2024' A marinha russa inicia suas manobras estratégicas 'Ocean-2024' em várias regiões hidrográficas do maior país do mundo em área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de diferentes unidades navais participarão dos exercícios, que ocorrerão no Oceano Pacífico, no Oceano Ártico, no Mar Báltico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade síria de Tartus, disse o ministério da defesa em Moscou.

09:10 Tragédia em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de Orenburg Duas vidas foram perdidas em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. O horário exato do início do incêndio ainda não é conhecido. Rumores não confirmados sobre o incidente já circulavam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Negociações em Pauta: Shoigu Exclui Fala Agora A Rússia não entrará em negociações com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia excluído negociações.

08:14 Aeroportos de Moscou Restauram Operações após Parada Temporária Os voos foram retomados nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, confirmou a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya no Telegram. Os voos foram suspensos temporariamente devido aos ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Prerrequisitos para Participação Russa em Cimeira da Paz O chanceler alemão Olaf Scholz estabelece condições para a participação russa em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia. Em uma reunião do SPD na segunda-feira à noite, Scholz destaca a necessidade de a Rússia fornecer apoio militar à Ucrânia contra a entidade hostil e explorar opções para se desvencilhar desse cenário de conflito. Scholz expressa o desejo, como a liderança ucraniana, de outra conferência de paz, aberta à Rússia, ele observa. "Isso evidentemente não é viável se o indivíduo convidado mantiver a intenção de prosseguir com as hostilidades", diz Scholz, reconhecendo o presidente russo Vladimir Putin. Putin expressou interesse em adquirir mais território ucraniano em troca de uma perspectiva pacífica. "Acredito que precisamos do que sempre prova ser crucial na política: clareza, determinação e firmeza. Isso é necessário para proteger a paz e a segurança na Europa", enfatiza o Chanceler.

07:18 Fico Critica Fascismo dentro do Exército Ucraniano - Protesto em Kyiv A Ucrânia enfrenta acusações do primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia, Robert Fico. De acordo com a Reuters, Fico instou Kyiv a purgar seu exército de "fascismo". Em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, ele indica que os soldados ucranianos protegem suas famílias, casas, terra, Europa e o mundo livre contra agressores russos que exibem o símbolo 'Z', que simboliza a estética fascista da Rússia contemporânea. O ministério também argumenta que o povo ucraniano sofreu "milhões de baixas" lutando contra o nazismo no século XX. A alegação de "fascismo" de Fico ressurge na propaganda russa que rotula a liderança ucraniana como nazistas. Notavelmente, os partidos de extrema-direita obtiveram apenas 2,4% nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder detecta tendências fascistas no sistema de Putin.

06:56 Vorobyov Altera Figuras de Vítimas em Ataque de Drone em MoscouO governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, informou via Telegram que uma mulher morreu e três civis ficaram feridos em um ataque de drone ucraniano na capital russa, Moscou. Anteriormente, ele havia relatado a morte de uma criança, o que não pôde confirmar. Cerca de 43 pessoas estão atualmente abrigadas em abrigos, de acordo com Vorobyov.

06:25 Greenpeace para Monitorar Infrações Ambientais pela Rússia em KyivA Greenpeace reabriu uma filial em Kyiv. Seu objetivo é acelerar os esforços de reconstrução na Ucrânia e documentar crimes ambientais históricos decorrentes da invasão russa, segundo a organização ambiental. Eles já estão colaborando com associações ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é contribuir para a reconstrução ecologicamente correta da infraestrutura social da Ucrânia através de fontes de energia renovável, como energia solar e eólica", diz o novo gerente da filial, Natalia Hosak. A Greenpeace vem frequentemente chamando a atenção para os danos ambientais na Ucrânia causados pela invasão russa. Entre outros assuntos, a organização analisa a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia.

06:02 Relatórios Russos Informam Morte de Criança em Ataque de Drone na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, os relatórios russos indicam a morte de uma criança. O governador Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones causou um incêndio, que foi apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", reconheceu Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital teria ferido pelo menos uma pessoa após detritos do drone atingirem uma residência. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, havia afirmado anteriormente que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Forças de Defesa da Ucrânia Repeliram Ataque de Drone em KyivDe acordo com a administração militar da capital ucraniana via Telegram, as forças de defesa aérea da Ucrânia frustraram um ataque de drone russo em Kyiv.

04:36 Rússia: Detritos de Drone Afetam Complexo de Energia e Combustível na Região de TulaDe acordo com a agência de notícias russa TASS, detritos de um drone abatido na região de Tula pela defesa aérea russa atingiram um complexo de energia e combustível. "Não houve vítimas", disse TASS, citando autoridades de Tula. O procedimento operacional e o fornecimento de recursos aos consumidores permaneceram inalterados, e o incidente está sob controle.

03:29 Drones Ucranianos Atiram na Área de MoscouApós a defesa aérea russa derrubar dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo, em Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Destrói Drone Direcionado a MoscouUnidades de defesa aérea russa destruíram um drone que se dirigia à capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "De acordo com dados preliminares, não foram relatados danos ou vítimas no local onde os detritos caíram", revelou Sobyanin no Telegram. Não houve declaração do lado ucraniano.

00:12 Zelensky Agradece à Suécia pelo Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradece à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Este apoio vital, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e financiamento para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas", disse Zelensky no Twitter. Os meios de comunicação suecos informaram que o pacote também incluiu peças de reposição para caças Gripen para preparação para uma possível entrega futura dos aviões.

22:17 Ministério das Relações Exteriores da Alemanha: Rússia é "máximo perigo" para a tranquilidade na fronteira oriental da OTANApós a invasão de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha identificou a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, como "o máximo perigo para a paz e a estabilidade". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente o máximo perigo para a paz e a estabilidade diretamente na fronteira oriental da OTAN", escreveu o ministério no X. "Isso foi comprovado, em parte, pelos recentes incidentes com drones na Romênia e na Letônia". "Trabalhamos em harmonia com nossos parceiros da aliança e estamos ao lado deles", continuou o Ministério das Relações Exteriores em relação aos drones. No fim de semana, a NATO e os membros da UE Letônia e Romênia relataram cada um a invasão de um drone russo em seus territórios.

21:42 EUA permanecem vagos sobre alegações de entregas de mísseis iranianos à RússiaO governo dos EUA remain

20:52 Político da oposição russa alerta contra conceder a Putin uma "saída digna" do conflito na Ucrânia

O político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra conceder ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída digna" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso da guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não encontre uma saída digna para esta guerra na Ucrânia". Quase um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa mantém que entende a exaustão em relação à guerra em sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus nos livre, o regime de Putin for capaz de retratar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e manter o poder, estaremos falando de outro conflito ou outra catástrofe em um ano ou 18 meses."

Você pode revisar todos os eventos anteriores aqui.

A União Europeia pode desempenhar um papel crucial ao fornecer mais apoio à Ucrânia, como o presidente Zelensky enfatizou em seu discurso. Ele próprio enfatizando a importância de fortalecer as ligações com a América Latina, África e Ásia, Zelensky instou a Europa a mostrar mais apoio à Ucrânia.

Diante do possível papel da União Europeia no auxílio à Ucrânia, a visita de Blinken e Lammy à Ucrânia mais tarde na semana é significativa. Suas discussões podem levar a um aumento do apoio da União Europeia, à medida que a Rússia intensifica seus ataques e a Ucrânia se prepara para um inverno rigoroso.

Leia também: