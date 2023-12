O risco de caos eleitoral nos EUA agrava-se depois de Trump ser impedido de votar noutro Estado

A decisão do Secretário de Estado do Maine - na sequência de uma decisão semelhante do Supremo Tribunal do Colorado no início deste mês - agravou uma crise crescente para a campanha de Trump e reforçou os argumentos para que o Supremo Tribunal dos EUA se debruce sobre a questão, decorrente da "proibição de insurreição" da 14ª Emenda. Esta situação já exacerbou o caos que envolveu as eleições e poderá vir a cimentar divisões nacionais cada vez maiores.

A crescente incerteza precisa urgentemente de uma solução, com o Iowa pronto para iniciar a votação na corrida para a nomeação republicana a 15 de janeiro e com outros prazos de votação importantes a aproximarem-se. A Secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, uma democrata, suspendeu a sua decisão enquanto aguarda um potencial recurso no tribunal estadual, que a equipa de Trump disse tencionar apresentar.

A decisão foi tomada no mesmo dia em que a rival de Trump em ascensão em New Hampshire, Nikki Haley, tentou impedir que a sua gafe sobre a escravatura se transformasse num fator de desestabilização.

A ideia de um candidato presidencial não poder afirmar claramente, em 2023, que a escravatura de seres humanos foi o que dilacerou o país há mais de 160 anos é, por si só, espantosa.

Mas o drama em torno do ex-governador da Carolina do Sul, a menos de três semanas do início da votação, também está a ter o efeito de aliviar o escrutínio sobre Trump - que causou muitos mais escândalos e ultrajes durante a sua carreira política que desafia a gravidade, muitos dos quais estão relacionados com o negacionismo das eleições de 2020 por detrás da sua exposição legal em turbilhão.

A decisão do Maine só veio aprofundar o emaranhado jurídico e político sem precedentes que rodeia a campanha de 2024 - tudo isto devido à recusa de Trump em aceitar a derrota e ao seu desafio histórico à lendária transferência de poder nos EUA. Afinal, dois estados consideraram que um antigo presidente se envolveu numa insurreição contra o governo dos EUA - uma situação inédita em qualquer outro momento da história.

A controvérsia, no entanto, também levanta novas questões sobre se os esforços para fazer Trump pagar pelo dia 6 de janeiro se justificam com base na proteção da democracia americana contra um desafio pernicioso único ou se podem sair pela culatra politicamente contra o Presidente Joe Biden e os Democratas no próximo outono. As múltiplas acusações criminais que Trump enfrenta tendem a aumentar sua popularidade entre os eleitores de base, mesmo que sua conduta antidemocrática selvagem em 2020 possa ser uma grande responsabilidade nas eleições gerais.

'A democracia é sagrada'

Bellows escreveu na sua decisão que as circunstâncias eram tão bizarras que a Constituição não lhe deixava outra alternativa senão desqualificar o candidato republicano da corrida eleitoral.

"Não chego a esta conclusão de ânimo leve", disse Bellows. "A democracia é sagrada... Estou ciente de que nenhum Secretário de Estado alguma vez privou um candidato presidencial do acesso às urnas com base na Secção Três da Décima Quarta Emenda. No entanto, também estou ciente de que nenhum candidato presidencial alguma vez se envolveu numa insurreição".

A equipa de Trump reagiu com um ataque, com o antigo presidente a exigir que o país proteja exatamente o privilégio americano fundamental que ele tentou destruir há três anos - o direito dos eleitores a escolherem o seu presidente.

"Estamos a testemunhar, em tempo real, a tentativa de roubo de uma eleição e a privação do direito de voto do eleitor americano", afirmou a campanha de Trump num comunicado. "Os democratas dos estados azuis estão a suspender, de forma imprudente e não constitucional, os direitos civis dos eleitores americanos ao tentarem retirar sumariamente o nome do Presidente Trump do boletim de voto".

A alegação é ricamente irônica, já que Trump ainda nega o resultado da eleição de 2020, que foi seguida por sua tentativa de privar os eleitores, inclusive em estados-chave que votaram em Biden. As falsas alegações de fraude eleitoral de Trump foram rejeitadas por vários tribunais e denegridas pela sua administração. Mas isso não o impediu de as colocar no centro da sua campanha para 2024, que se tornou um veículo para acusar Biden da mesma transgressão que Trump perpetrou - interferência eleitoral.

As notícias dramáticas do Maine também surgiram horas depois que uma reportagem exclusiva da CNN revelou novos detalhes sobre a extensão da interferência eleitoral do ex-presidente no início de 2021. As gravações mostraram que o conselheiro de Trump, Kenneth Chesebro, disse que o acampamento de Trump ficou "assustado" porque cédulas eleitorais falsas ficaram presas no correio dias antes de o Congresso certificar o resultado da eleição. Foram rapidamente tomadas medidas para os fazer chegar a Washington a 5 de janeiro, a fim de reforçar um esquema para declarar Trump o presidente legítimo, no qual o então vice-presidente Mike Pence se recusou a participar.

As novas provas minaram ainda mais a última e cada vez mais rebuscada defesa legal de Trump - que os seus esforços frenéticos para permanecer na Casa Branca representavam, de facto, uma utilização adequada do poder presidencial para proteger os eleitores após uma eleição fraudulenta.

Haley luta para estabilizar a sua campanha

As reverberações cada vez mais amplas do comportamento de Trump em 2020 desenrolaram-se na quinta-feira juntamente com outra controvérsia extraordinária - sobre o facto de Haley não ter nomeado a escravatura como a causa da Guerra Civil dos EUA.

O passo em falso de Haley - e os seus esforços algo desajeitados para o limpar - reavivou críticas pouco lisonjeiras que a têm perseguido durante a sua carreira, incluindo a impressão de que, em questões como a raça e a Guerra Civil, ela tem muitas vezes equívoco sobre as verdades da história para seu próprio ganho político.

A controvérsia é também um lembrete do escrutínio de uma campanha presidencial, uma vez que ocorreu no seu primeiro evento de regresso à campanha após a pausa de Natal e está a permitir que os seus rivais argumentem que ela não está preparada para o maior palco político. Embora os seus comentários possam não ser um grande problema nas primárias do estado vermelho profundo, podem complicar o seu esforço para conquistar os eleitores independentes que podem participar nas primárias do Partido Republicano em New Hampshire e que ela precisa para a ajudar a reduzir a liderança de Trump nas sondagens. O Estado do Granito orgulha-se de ter enviado regimentos para combater a Confederação na Guerra Civil.

Os rivais de Haley tentaram capitalizar o seu desconforto. O governador da Florida, Ron DeSantis, que no início do ano se viu envolvido numa controvérsia sobre o ensino da escravatura nas escolas do seu estado, declarou que ela "não é uma candidata pronta para o horário nobre".

"No momento em que ela enfrenta qualquer tipo de escrutínio, ela tende a ceder", disse ele.

E o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, aproveitou os problemas dela para reforçar a sua recusa em abandonar a corrida. "Vou facilitar-vos as coisas. Se alguém me perguntasse qual foi a causa da Guerra Civil... É fácil, é a escravatura", disse Christie em New Hampshire, na quinta-feira. "Tenho sido muito justo com a Nikki, mas deixem-me dizer-vos isto, ela é inteligente", acrescentou. "Ela não disse o que disse ontem à noite e hoje sobre isso porque é burra. Não é. Ela é inteligente e sabe o que está a fazer".

O que o pântano jurídico de Trump e os problemas de Haley têm em comum

Os problemas de Haley e o pântano jurídico de Trump contam uma história sobre o Partido Republicano moderno.

A recusa de Haley em falar abertamente sobre as implicações óbvias e históricas da escravatura parecia ser uma tentativa de apaziguar os eleitores conservadores de linha dura num partido que marchou muito para a direita nos últimos anos. A deputada tem sido igualmente reticente em confrontar abertamente Trump sobre a sua tentativa de subverter a democracia dos EUA em 2020, aparentemente para evitar alienar os eleitores que acreditaram nas falsidades do ex-presidente sobre as eleições.

Enquanto o desconforto de Haley está longe de terminar, a sombra legal de Trump também está a escurecer, embora a sua campanha esteja a tomar medidas para contestar as suas desqualificações eleitorais.

O Partido Republicano do Colorado já contestou a decisão do Supremo Tribunal do estado de o impedir de votar com base na 14ª Emenda.

No Maine, a campanha de Trump disse que iria apresentar rapidamente um processo no tribunal estadual para impedir que a decisão "atroz" entrasse em vigor.

Mas Bellows argumentou que tinha autoridade para desqualificar Trump por causa da sua conduta.

"O juramento que fiz de defender a Constituição está acima de tudo, e o meu dever, de acordo com as leis eleitorais do Maine, é garantir que os candidatos que aparecem nas eleições primárias são qualificados para o cargo que pretendem", afirmou. Bellows escreveu que os adversários apresentaram provas convincentes de que a insurreição de 6 de janeiro "ocorreu a mando" de Trump - e que a Constituição dos EUA "não tolera um ataque às fundações do nosso governo".

Antes do Colorado, vários outros estados, como Michigan e Minnesota, rejeitaram esforços semelhantes. O facto de diferentes estados terem agora uma visão divergente da Constituição e da elegibilidade de Trump para se recandidatar significa que cabe quase ao Supremo Tribunal dos EUA intervir, mesmo que entrar neste tsunami político possa expor ainda mais uma instituição que tem sido politicamente agredida nos últimos anos.

Serão apresentadas duas questões fundamentais aos juízes. Em primeiro lugar, a questão de saber se a proibição constitucional de os insurrectos ocuparem cargos públicos também se aplica ao Presidente. Em segundo lugar, o Supremo Tribunal será pressionado a decidir se um único Estado pode simplesmente decidir que um candidato se envolveu numa insurreição sem lhe oferecer um processo justo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com