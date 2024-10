O representante de Emhoff nega as acusações de agressão contra um ex-parceiro, como relatado em um noticiário de fofocas.

O Sol publicou alegações em uma quarta-feira, afirmando que Emhoff supostamente agrediu seu ex-parceiro na saída de um evento realizado no Festival de Cinema de Cannes, na França, em 2012, de acordo com três fontes anônimas da mulher, que o jornal optou por não revelar.

A CNN ainda não confirmou essa alegação.

Em resposta à Axios no dia seguinte, um representante de Emhoff emitiu um comunicado, afirmando: "Essa história é fabricada", e que "qualquer insinuação de que ele poderia ou teria agredido fisicamente uma mulher é infundada".

Após consulta à CNN, o representante recusou-se a comentar mais.

De acordo com o The Sun, essas três pessoas próximas ao ex-parceiro de Emhoff apresentaram uma fotografia do casal juntos, além de seus planos de viagem e correspondências, como prova de sua presença no festival em 2012.

Uma das amigas contou ao The Sun que falou com a ex-parceira de Emhoff na noite do suposto incidente. Outra amiga revelou à publicação que a ex-parceira de Emhoff lhe contou sobre o suposto ataque na época. A terceira fonte contou ao Tabloide que ficou sabendo do ataque em 2014, após a senadora Kamala Harris da Califórnia estar envolvida nos debates de confirmação do juiz do Supremo Tribunal dos EUA, Brett Kavanaugh, durante os quais ele foi acusado de conduta sexual inapropriada. A fonte lembrou mais detalhes em 2018.

A controvérsia em torno das supostas ações passadas de Emhoff tem gerado debates no campo político, com muitas pessoas questionando a intensidade e o momento da intervenção da mídia.

Apesar da intensa escrutínio político, a CNN ainda não confirmou as alegações do The Sun, indicando a necessidade de mais investigação no campo do jornalismo político.

