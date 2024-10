O relato cronológico do julgamento dos irmãos Menendez e o subsequente esforço para a reavaliação

"É inegável que eles cometeram o assassinato," declarou o Promotor Público do Condado de Los Angeles, George Gascon, à CNN do Jim Acosta no fim de semana. "A questão em questão é determinar o grau de responsabilidade que eles devem ter, dadas as circunstâncias gerais do caso?"

O caso recentemente ganhou novo interesse, mais de trinta e cinco anos após o assassinato de José e Kitty Menendez em sua mansão em Beverly Hills. O tragédia desencadeou um julgamento de alto perfil dos filhos deles, Lyle e Erik, na época com 21 e 18 anos. Os irmãos admitiram o assassinato, mas alegaram legítima defesa, afirmando que foram submetidos a várias formas de abuso, incluindo emocional, psicológico e sexual, pelo pai deles por anos.

O caso ganhou tração recentemente, graças a uma série documental e a um drama da Netflix. Os promotores expressaram a intenção de reavaliar as sentenças de prisão perpétua dos irmãos sem possibilidade de liberdade condicional.

Aqui está uma cronologia do caso, desde o incidente trágico até os esforços recentes para revisar sua sentença.

As tragédias e os julgamentos

Agosto de 1989: José Menendez, executivo sênior da RCA Records, e sua esposa Kitty Menendez, foram mortos a tiros de shotgun em sua mansão em Beverly Hills. Lyle entrou em contato com os serviços de emergência, afirmando: "Alguém matou meus pais."

Março de 1990: Lyle foi preso pela polícia e Erik se entregou alguns dias depois, após sua confissão ao terapeuta. Eles foram acusados de assassinato em primeiro grau.

Julho de 1993: Em salas de tribunal separadas em Los Angeles, transmitidas pela Court TV, ambos os irmãos foram julgados por júris separados, de acordo com a defesa. A acusação manteve que eles haviam cometido o assassinato por ganho financeiro, enquanto a defesa dos irmãos admitiu o crime, mas alegou legítima defesa, citando anos de abuso emocional, psicológico e sexual pelo pai deles.

Janeiro de 1994: Ambos os júris não chegaram a um veredicto.

Outubro de 1995: Um novo julgamento para os irmãos começou, com um júri. As evidências da defesa relacionadas ao abuso sexual foram omitidas neste julgamento, de acordo com os advogados de defesa.

Março de 1996: Ambos os irmãos foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau.

Julho de 1996: Eles foram sentenciados a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A reavaliação

Maio de 2023: Na série documental "Menendez + Menudo: Boys Betrayed" da Peacock, um ex-integrante do grupo Menudo afirmou em uma declaração juramentada que foi assediado sexualmente por José Menendez quando tinha apenas 14 anos.

Os advogados de defesa dos irmãos Menendez apresentaram um pedido de habeas corpus ao tribunal, pedindo uma reavaliação de sua condenação e sentença devido a novas evidências do membro do Menudo e a uma carta escrita por Erik discutindo o abuso antes dos assassinatos. O pedido pediu ao tribunal para anular a condenação e a sentença dos irmãos ou conceder descoberta e uma audiência de prova onde eles poderiam apresentar evidências, de acordo com o documento.

O escritório do Promotor Público do Condado de Los Angeles indicou que está revisando o pedido.

Setembro de 2024: A Netflix lançou a série de crime "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", uma série de nove episódios co-criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que gira em torno dos assassinatos.

"(A série) explora principalmente como os monstros são criados, não nascidos", afirmou Murphy durante um painel em uma prévia do primeiro episódio da exibição do show, de acordo com a Netflix. "Não julgamos suas ações, mas tentamos compreender suas motivações."

Em resposta, Erik Menendez criticou publicamente as "mentiras revoltantes" do show e afirmou que o show revisou a verdade para uma época em que as vítimas masculinas de abuso sexual eram negligenciadas e vistas de forma diferente em comparação às vítimas femininas.

"Tais narrativas falsas foram desafiadas por inúmeras vítimas corajosas nos últimos duas décadas, quebrando seu silêncio e falando", ele escreveu em uma declaração compartilhada nas redes sociais por sua esposa.

5 de outubro de 2024: Gascon, o Promotor Público do Condado de Los Angeles, informou à CNN do Jim Acosta que estava cada vez mais convencido de que uma reexame das novas evidências apresentadas pela defesa era crucial.

Ele explicou que a perspectiva da sociedade sobre as vítimas de assédio sexual havia mudado significativamente, e as vítimas de abuso sexual, independentemente do gênero, eram agora tratadas com mais sensibilidade. "Trinta e cinco anos atrás, as normas culturais eram diferentes. Hoje, um júri provavelmente abordaria o caso de forma diferente", afirmou ele.

Ele também reconheceu que os programas e filmes sobre o caso haviam chamado muito a atenção. "Mas pela documentário, provavelmente não estaríamos discutindo isso no momento. Teríamos que esperar, mas o documentário sem dúvida elevou o interesse público do caso", acrescentou.

Uma audiência sobre o pedido dos irmãos Menendez está agendada para 29 de novembro.

O novo interesse no caso dos irmãos Menendez levou seus advogados de defesa a apresentar um pedido de habeas corpus, pedindo uma reavaliação de sua condenação e sentença devido a novas evidências de abuso sexual. Nós, ou seja, os irmãos Menendez, esperamos que o tribunal anule sua condenação e sentença ou conceda um novo julgamento para apresentar essas evidências.

Leia também: