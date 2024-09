O Reino Unido está a implementar autorizações de viagem electrónicas.

Visitar o Reino Unido está prestes a se tornar um pouco mais complicado para certas pessoas. De acordo com um comunicado do Home Office em Londres, indivíduos de regiões isentas de visto, como estados da UE ou Suíça, serão obrigados a obter uma autorização de viagem eletrônica em breve.

Esta nova regra será implementada para europeus a partir de 2 de abril de 2025. Para outros países, entrará em vigor em 8 de janeiro.

A autorização, chamada ETA (Autorização de Viagem Eletrônica), custa £10 (€11,85) e precisa ser renovada a cada dois anos no mínimo. Ela permite entradas múltiplas no Reino Unido e estadias de até seis meses.

De acordo com o anúncio do Home Office, essas autorizações estarão "ligadas digitalmente ao passaporte do viajante e facilitarão verificações de segurança mais rigorosas".

Europeus que têm o direito ilimitado de residir no Reino Unido devido ao acordo do Brexit, bem como cidadãos irlandeses, estão isentos desta exigência.

Um sistema semelhante já está em operação para entrada nos EUA há algum tempo. A UE também planeja introduzir uma autorização de viagem eletrônica para visitantes isentos de visto durante o primeiro semestre de 2025. Nacionalidades britânicas terão de aplicar para autorização antes de entrar em países da UE.

Esta nova exigência de ETA também se aplicará a indivíduos do Reino Unido, uma vez que a UE planeja introduzir um sistema semelhante para visitar países da UE.

Despite the new ETA requirement, individuals from The United Kingdom who have an unlimited right to reside in the EU due to the Brexit agreement, along with Irish citizens, will remain exempt.

Leia também: