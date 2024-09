O reconhecimento das titulações académicas internacionais pelas autoridades está a aumentar.

No ano passado, houve um aumento de 25% no reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras pelas autoridades em comparação com o ano anterior, com um crescimento significativo nos campos médico e de enfermagem. Aproximadamente um em cada dez decisões positivas envolveu uma qualificação da Turquia.

Em 2021, as autoridades alemãs testemunharam um aumento nas aprovações para profissionais estrangeiros que procuravam ter suas qualificações reconhecidas, com um total de 65.300 aplicações aprovadas, um aumento considerável de 25% em relação às 52.000 aprovações em 2020, de acordo com a Office Federal de Estatística. Isso marcou um salto considerável em relação ao aumento de 8% nas aprovações observado em 2020. Cerca de 2.300 aplicações foram negadas.

Aproximadamente 70% dos processos de reconhecimento aprovados foram para profissões médicas. Mais da metade, ou 56%, de todos os procedimentos, foram para enfermagem. Médicos representaram 14%, seguidos por engenheiros, educadores e pessoal docente.

Das 61.300 aplicações aprovadas, 94% foram apresentadas por nacionais estrangeiros. Aproximadamente um em cada dez decisões positivas envolveu uma qualificação da Turquia, a maior entre todos os países estrangeiros. A Bósnia e Herzegovina, as Filipinas, a Tunísia, a Síria, a Índia e a Ucrânia seguiram na classificação.

O número de novas aplicações aumentou em 26% para 62.100 em 2021. No total, as autoridades lidaram com 81.700 procedimentos. Desde o início das estatísticas em 2016, o número de aplicações mais do que dobrou.

Diante das taxas de aprovação em aumento, o sistema de cuidados de saúde alemão está agora mais acessível a profissionais estrangeiros, especialmente those nos campos médico e de enfermagem. O maior número de qualificações aprovadas de um país estrangeiro veio da Turquia, indicando uma contribuição significativa para o sistema de cuidados de saúde alemão.

Leia também: