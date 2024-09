O reconhecimento das qualificações académicas internacionais pelas autoridades competentes está em ascensão.

Na Alemanha, as chances de trabalhadores estrangeiros terem suas competências vocacionais reconhecidas aumentaram. No ano passado, as autoridades validaram 65.300 pedidos, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior, de acordo com a Office Federal de Estatística. Este desenvolvimento superou o aumento de 11% registrado no ano anterior. Aproximadamente 2.300 pedidos foram rejeitados.

Mais de dois terços (66%) dos processos de validação aprovados se referiam a profissões médicas. Mais da metade (56%) de todos os procedimentos envolveu enfermeiros. Médicos representaram 14%, seguidos por engenheiros, professores e educadores.

Apenas 6% dos pedidos vieram de cidadãos alemães. Um em cada dez decisões favoráveis foi para uma qualificação da Turquia. Isso foi seguido pela Bósnia e Herzegovina, Filipinas, Tunísia, Síria, Índia e Ucrânia. O número de novos pedidos aumentou em 26% para 62.100 no ano passado.

