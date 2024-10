O reconhecimento das identidades de género estabelecidas deve ser reconhecido em vários países da UE, de acordo com o texto original.

Se uma pessoa transicionar legalmente sua identidade de gênero em um país da UE, outros estados membros devem reconhecer essa mudança. De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) com sede em Luxemburgo, a recusa dessa mudança viola os direitos dos cidadãos da UE (Caso C-4/23). Esse caso envolveu um homem trans da Romênia.

Ele mudou-se para o Reino Unido em 2008, adquiriu a cidadania romana e britânica e alterou legalmente seu gênero para masculino em 2020, adotando um novo primeiro nome e título. Esse processo começou antes do Brexit e foi concluído durante o período de transição. Em maio de 2021, ele apresentou pedidos às autoridades romenas para registro de seu novo gênero masculino e nome, além de um pedido para um novo certificado de nascimento.

Infelizmente, as autoridades romenas rejeitaram esses pedidos, insistindo que ele iniciasse um novo processo de identificação de gênero nos tribunais romenos. Ele então entrou com uma ação judicial em Bucareste, questionando se as regulamentações romenas estavam em conformidade com a lei da UE.

O TJUE considerou que recusar-se a reconhecer a identidade de gênero prejudica os direitos dos cidadãos, especialmente o direito à livre circulação e residência. Assim como um primeiro nome, o gênero é um aspecto fundamental da identidade pessoal. Pode apresentar obstáculos na vida cotidiana ao estabelecer a identidade e pode levar a desvantagens significativas no emprego, vida privada ou procedimentos administrativos.

É injustificado obrigar aqueles afetados a participar de um novo processo de identificação de gênero que pode levar a um resultado diferente em comparação com o processo anteriormente concluído em outro país da UE. O TJUE esclareceu que o Brexit não é relevante aqui, já que o processo do Reino Unido estava em andamento antes ou durante o período de transição. Agora, o tribunal romeno deve pronunciar-se sobre o caso específico, levando em consideração a perspectiva legal do TJUE.

O caso do indivíduo foi ouvido no Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidindo que as regulamentações romenas contradizem a lei da UE ao recusar-se a reconhecer sua identidade de gênero legalmente alterada. Após a decisão do TJUE, agora cabe ao tribunal romeno emitir uma decisão de acordo com a interpretação do TJUE da lei da UE.

