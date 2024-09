O rapaz que serve nas carruagens deseja envolver-se com as figuras principais.

Após as eleições, as negociações da coalizão tornam-se difíceis tanto na Turíngia quanto na Saxônia. Com o BSW se saindo excepcionalmente bem, Wagenknecht declara que estão preparados para contribuir para uma "administração decente". No entanto, ela rapidamente descarta uma possível situação.

Após o bom desempenho do BSW, Sahra Wagenknecht vê seu partido como responsável pelo governo na Turíngia e na Saxônia, apesar das possibilidades desafiadoras de coalizão. "Estamos prontos para ajudar a criar um bom governo. Isso também é nosso dever", declarou durante o programa RTL Direct.

Wagenknecht disse que participará pessoalmente das negociações em Erfurt e Dresden. "Se você quiser formar uma coalizão com o BSW, precisa conversar comigo. (...) Quando se trata dos assuntos importantes e da carga de uma nova administração na Saxônia, especialmente na Turíngia, gostaria de discutir com os potenciais ministros."

Wagenknecht acredita que os requisitos do BSW para a política externa, como rejeitar mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha, não atrapalharão uma coalizão com a CDU. "Não é apenas uma demanda que temos, mas algo que desperta a atenção do público. E eu acho que é importante que consigamos promover uma mudança aqui."

Wagenknecht reforça sua recusa em formar uma coalizão com a AfD: "Não, você não pode negociar com a AfD nesses estados federais porque os verdadeiros extremistas de direita, como Höcke, são muito poderosos lá. Eles não têm um plano sério."

Quanto a uma possível aliança com o Partido da Esquerda na Turíngia, Wagenknecht declarou: "Não tenho problema com Bodo Ramelow. Acho que ele tem um problema comigo porque culpa o BSW pelos maus resultados do Partido da Esquerda agora."

