O que saber sobre a 14ª Emenda e os esforços para retirar Trump das eleições de 2024

Outras contestações importantes foram rejeitadas por motivos processuais no Minnesota, no Michigan e noutros estados.

Embora não tenha havido uma contestação formal do tribunal na Califórnia, o principal funcionário eleitoral do estado decidiu na quinta-feira manter Trump na lista de candidatos certificados para as primárias do Partido Republicano do estado, apesar da pressão política para removê-lo.

Outros desafios ainda estão pendentes, inclusive no Oregon, à medida que o ciclo primário de 2024 se aproxima.

Aqui está um resumo das complicadas questões legais em jogo.

O que diz a 14ª Emenda?

A 14ª Emenda, que foi ratificada após a Guerra Civil, diz que os funcionários dos EUA que fazem um juramento de defender a Constituição são desqualificados para ocupar cargos futuros se "se envolverem em insurreição" ou tiverem "dado ajuda ou conforto" aos insurrectos.

No entanto, a Constituição não especifica a forma de aplicar a proibição e o seu carácter vago deu origem a dúvidas sobre se se aplicaria à Presidência.

A principal disposição da emenda, a Secção 3, diz em parte: "Nenhuma pessoa poderá (...) ocupar qualquer cargo (...) nos Estados Unidos (...) que, tendo previamente prestado juramento (...) de apoiar a Constituição dos Estados Unidos, se tenha envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou dado ajuda ou conforto aos seus inimigos."

Isto já aconteceu antes?

A proibição foi amplamente utilizada para desqualificar ex-Confederados no final do século XIX, mas sua aplicação em contextos fora da Guerra Civil é menos clara.

O Congresso usou a 14ª Emenda para desqualificar um legislador socialista do cargo em 1919. Em 2022, um juiz do Novo México destituiu um desordeiro condenado pelo motim de 6 de janeiro do seu cargo de comissário do condado com base na 14ª Emenda.

Nesse caso, o funcionário já tinha sido condenado por um crime relacionado com o 6 de janeiro. Trump está a enfrentar acusações estaduais e federais relacionadas com o motim no Capitólio e as suas tentativas de anular as eleições de 2020 - mas declarou-se inocente e ainda não foi a julgamento.

No que diz respeito a Trump, nunca houve uma situação como esta na história americana. Nenhum presidente dos EUA fez algo que levantasse a possibilidade de estar envolvido numa insurreição - até agora.

É sem precedentes aplicar a "proibição de insurreição" da 14ª Emenda a qualquer candidato presidencial, quanto mais a um candidato que está claramente na linha da frente da nomeação de um grande partido, como Trump está a liderar as sondagens do Partido Republicano.

