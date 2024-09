O propagandista do Kremlin declara: "Uma fronteira ideal está no Oceano Atlântico"

De acordo com o famoso apresentador de TV russo Vladimir Solovyov, a conquista da Rússia não deveria parar na Ucrânia. Ele sugere entusiasticamente: "Acho que a fronteira ideal é o Atlântico. Uma fronteira natural." Solovyov, um propagandista do Kremlin, vê potencial para nossas tropas em cidades europeias notáveis como Berlim, Lisboa, Madrid e até recorda positivamente Paris. Quando lembrado da população russa insuficiente, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão do nosso lado." Caso contrário, a China poderia ser considerada uma alternativa.

20:01 Voluntários do Reino Unido se Preparam para o Inverno na UcrâniaMuitas casas ucranianas que resistiram aos bombardeios agora estão sem janelas - uma situação desafiadora com a chegada do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema ao viajar para zonas de guerra ativas e instalar janelas temporárias.

19:34 Mineiros Presos em Donetsk150 mineiros estão presos em Dobropillia devido a uma falta de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. Esta informação é fornecida por Mykhailo Volynets, chefe da União de Mineiros da Ucrânia, segundo o "Kyiv Independent". Dobropillia, uma cidade de cerca de 28.000 habitantes antes da guerra, fica a aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. As forças russas têm estado a atacar esta área recentemente, levando a interrupções no fornecimento de energia de Dobropillia e assentamentos vizinhos, incluindo minas de carvão. A falta de energia causou perigos de gás e enchentes nas minas, segundo o relatório. Volynets acrescenta que a situação permanece "difícil".

19:08 Suécia Fortalece Defesa Civil: Aumento Significativo do OrçamentoA Suécia planeia dobrar o investimento na defesa civil nos próximos três anos para se preparar melhor para potenciais confrontos. "As lições da guerra na Ucrânia demonstram a importância de manter os setores cruciais da sociedade", revelou o governo de Estocolmo. O ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, confirma que a Suécia aumentará o orçamento da defesa civil em dois bilhões de coroas, totalizando 8,5 bilhões de coroas, este ano. Até 2028, um orçamento anual de 15 bilhões de coroas é alvo. "O nível de ameaça permanece significativo e é esperado que permaneça assim no futuro previsível", concluiu Bohlin.

18:39 Putin: NATO "em Guerra com a Rússia" se Ocidente Aprovar Uso de Armas de Alcance Longo pela UcrâniaO presidente russo Vladimir Putin afirma que se o Ocidente aprovar o uso de armas de alcance longo pela Ucrânia contra alvos russos, a NATO estaria "em guerra" com a Rússia. Putin explicou: "Isto mudaria significativamente a natureza do conflito. Significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia." Se essa decisão for tomada, "isto representaria nada menos do que uma envolvimento direto dos países da NATO no conflito na Ucrânia". A Ucrânia tem solicitado permissão do Ocidente para deployar armas de alcance longo contra alvos russos para prevenir ataques há meses.

18:07 Zelensky Critica Iniciativa de Paz China-Brasil como "Destructiva"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeita a iniciativa de paz China-Brasil como "destrutiva e meramente uma declaração política". Zelensky argumenta: "Qual é o ponto de propor 'aqui está a nossa iniciativa' sem mesmo nos consultar?" A China e o Brasil apresentaram um apelo para uma conferência internacional de paz em maio, mas não consultaram Kyiv, ao contrário de Moscou. Zelensky pergunta ainda: "Que tipo de apresentação teatral é esta?"

17:40 Ucrânia: Mísseis Russos Atiram em Navio de CargaUm míssil russo atingiu supostamente um navio de carga transportando grãos da Ucrânia, deixando o destino do navio - Egito - ileso. O ministro dos Negócios Estrangeiros Andriy Sybiha caracteriza este ataque como um "ataque escandaloso à liberdade de navegação e à segurança alimentar mundial". O presidente Zelensky e um porta-voz da Marinha ucraniana reconhecem que o navio de grãos estava fora da zona designada para grãos da Ucrânia durante o ataque, mas o navio estava localizado na zona económica marítima da Roménia. Um porta-voz da Marinha romena nega que o navio estivesse em águas territoriais romenas.

17:12 Xi Jinping Visitará a Rússia Novamente em OutubroO presidente chinês Xi Jinping fará outra visita à Rússia em outubro, segundo confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Yi. Xi participará da cimeira do BRICS em Kazan, de acordo com Wang. Wang encontra-se atualmente com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. Ambos os líderes expressam apreço pela relação próxima entre a China e a Rússia. Xi expressa desejo em aceitar o convite de Putin para a cimeira do BRICS, enquanto Putin comenta sobre o progresso da sua relação, afirmando: "Vamos discutir vários aspetos que estão a desenvolver-se bastante bem durante a nossa reunião bilateral".

16:35 Novo Papel para o Chefe da NATO StoltenbergO chefe da NATO, Jens Stoltenberg, vai tornar-se o novo presidente da Conferência de Segurança de Munique. Ele assumirá este cargo após a conferência em fevereiro de 2025, substituindo Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022. Heusgen, um antigo conselheiro de política externa da chanceler Angela Merkel, está a sair, enquanto Wolfgang Ischinger continuará como presidente do conselho de fundação da Conferência de Segurança de Munique. O mandato de Stoltenberg como Secretário-Geral da NATO termina a 1 de outubro, com o antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte a tomar o seu lugar.

16:11 Três Trabalhadores do CICV Mortos na UcrâniaTrês trabalhadores da Cruz Vermelha ucraniana foram relatadamente mortos em um ataque russo, de acordo com fontes ucranianas. Este incidente ocorreu em uma aldeia na região disputada de Donetsk, de acordo com a procuradoria-geral da Ucrânia, que anunciou isso no Telegram. Dois outros trabalhadores foram hospitalizados, com um em estado crítico. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyj, acusou a Rússia de outro crime de guerra, afirmando que uma força ocupante havia atacado veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Donetsk.

15:45 Público Excluído do Julgamento Contra Advogados de NavalnyO juiz que supervisiona o julgamento criminal contra três advogados do opositor do Kremlin Alexei Navalny em Petushki rapidamente expulsou o público das audiências contra Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Ela citou um aviso da polícia sobre potenciais provocações por apoiadores de Navalny como a razão. Os três advogados são acusados de pertencer a uma organização extremista, a Fundação Anticorrupção estabelecida por Navalny.

15:18 Batalha Naval no Mar NegroRelatos sugerem que a Ucrânia e a Rússia estão engajadas em uma batalha naval e aérea no Mar Negro. O exército ucraniano afirmou ter abatido um caça russo Su-30 usando uma arma portátil de defesa aérea na segunda-feira. Detalhes sobre a operação não foram fornecidos de Kyiv. No entanto, o Ministério da Defesa russo relatou na terça-feira sobre uma tentativa fracassada da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro com lanchas rápidas. Fontes russas afirmaram que oito dos 14 barcos foram destruídos, enquanto os outros foram forçados a recuar sem perder um avião.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Cansados da Guerra"Soldados ucranianos são obrigados a usar seus recursos limitados com sabedoria no conflito em andamento. A repórter Kavita Sharma observou tanto armas soviéticas antigas com munição baixa quanto as poucas, mas superiores, armas ocidentais modernas na linha de frente.

14:23 Zelensky: Rússia Lança Contraofensiva em KurskDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk. Zelensky afirmou isso em uma entrevista coletiva em Kyiv sem fornecer mais detalhes. O Ministério da Defesa russo relatou via Telegram que unidades russas haviam libertado dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Político Iraniano Crítica Relações com a RússiaUm político conservador iraniano expressou críticas às relações de seu país com a Rússia, o que é incomum dadas as atuais tensões diplomáticas. Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, citou as novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido ao suposto fornecimento de mísseis balísticos à Rússia pelo Irã. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou veementemente essas alegações.

13:38 Cidade Ucraniana de Pokrovsk Parcialmente Sem Água e GásApós ataques russos, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, não tem fornecimento regular de água e muitos moradores estão sem gás para cozinhar e aquecer, de acordo com Vadym Filaschkin, governador da região. Uma estação de tratamento de água foi danificada nos combates, e a cidade depende de mais de 300 poços de emergência para seu suprimento de água. Além disso, um centro de distribuição de gás foi destruído no dia anterior, deixando 18.000 pessoas em Pokrovsk sem gás.

13:07 Rússia Provavelmente Exagera o Número de Navios de GuerraO portal de notícias independente russo "Agentstvo" relatou que a Rússia provavelmente tem apenas metade da quantidade de navios de guerra afirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. O ministério afirma que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". No entanto, o portal cita dados online não verificáveis para estimar apenas 264 e 299 navios de guerra, respectivamente, dos projetos "Classificação Global de Potências Navais 2024" e "RussiaShips.info". Além disso, cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não estão participando do exercício, foram incluídos nessas estimativas. A Rússia já foi acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Operações de Espionagem Russas Aumentam contra o Exército AlemãoAs agências de espionagem russas intensificaram suas atividades de espionagem contra o apoio alemão à Ucrânia e o exército alemão, conforme detalhado no relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). Essa mudança de foco de objetivos estratégicos maiores para alvos mais tácticos indica que a Rússia ficou cada vez mais interessada em obter detalhes sobre a assistência militar fornecida pela Alemanha à Ucrânia, incluindo rotas de suprimento, procedimentos de implantação e estratégias para utilizar armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades do exército alemão para defender seu território e alianças também estão sendo monitoradas de perto pelas agências de inteligência russas.

11:52 Munz: "Ameaça Nuclear Contra Berlim" Não é um Acontecimento AcidentalHá a possibilidade de que o Reino Unido e os EUA possam conceder autorização à Ucrânia para utilizar armas contra o território russo. Até agora, o Kremlin conseguiu frustrar essa decisão através de intimidação, afirma o correspondente da ntv Rainer Munz. Como resultado, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Atraso na Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo na UcrâniaO deployment de mísseis de alcance longo pela Ucrânia ainda pode demorar, de acordo com um relatório da Bloomberg. Uma resolução na Assembleia Geral da ONU, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão em 24 de setembro, parece improvável. O artigo destaca o Secretário de Relações Exteriores britânico Lammy, que prevê que a reunião da ONU proporcionará a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o Presidente ucraniano Zelenskyj planeja reafirmar seu pedido de mísseis de alcance longo na reunião. Blinken e Lammy visitaram Kyiv na quarta-feira para ouvir os planos de Zelenskyj para potenciais ataques em território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente Biden na sexta-feira. O primeiro-ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Visita a Polônia após Saída de KyivO Secretário de Estado dos EUA, Blinken, fará uma parada na Polônia, importante apoiador da Ucrânia, em seu caminho de volta de Kyiv. Reuniões com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda estão agendadas. Blinken provavelmente discutirá a colaboração aumentada com a Polônia, que serve como o principal centro logístico de ajuda militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache, no valor de dez bilhões de dólares, à gigante da defesa americana Boeing.

09:59 Força Aérea Ucraniana Relata 5 Mísseis e 64 Drones Iranianos no Ataque NoturnoA força aérea ucraniana afirma que o exército russo lançou 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos em um ataque noturno à Ucrânia. De acordo com os relatórios militares, 44 drones foram abatidos. No entanto, os detalhes desses relatórios permanecem não verificáveis. A defesa aérea foi ativada várias vezes em torno de Kyiv para interceptar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Fortalecimento de Sinais de Aviso NuclearO especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve deixar claro que está preparada para utilizar armas nucleares, de acordo com o jornal russo "Kommersant". O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser inspirar medo em atuais e potenciais adversários, afirmou Karaganov. Ele argumenta que a Rússia poderia lançar um ataque limitado em um país da OTAN sem desencadear um conflito nuclear total. Os EUA estariam se enganando se afirmassem que proporcionam proteção nuclear a seus aliados. Karaganov já havia defendido a ideia de que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo para desencorajar seus inimigos. Certos especialistas ocidentais argumentam que Karaganov cumpre uma função útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que inquietam o Ocidente e fazem Putin parecer mais razoável em comparação.

here.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Lançar Ataques Mais Adentro no Território Russo Há um crescente otimismo na Ucrânia de que eles podem em breve ser autorizados a lançar ataques mais adentro no território russo usando armas ocidentais, de acordo com as declarações do Secretário de Estado dos EUA durante sua visita a Kyiv. O Reino Unido parece já estar sinalizando sua aprovação.

08:04 Inteligência Ucraniana Confirma Abate de Caça RussoA disappearance of a Russian Su-30SM fighter jet from radar has been substantiated by Ukrainian military intelligence, which reports that Ukrainian soldiers downed such an aircraft during an operation in the Black Sea. The Kyiv Independent divulges that the jet, valued at $50 million and stationed in Crimea, was destroyed by a portable air defense system.

07:26 Doze Feridos em Ataque de Drone Russo em Infraestrutura de Energia de Konotop O número de feridos aumentou para 14 após o massive Russian drone assault on the energy infrastructure of Konotop city in the Sumy region. State news agency Ukrinform reports that a residential building in the city center was also impacted, citing the regional military administration.

More on this can be found here.

here.06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção Temporária Durante Viagens para Casa O Bundestag alemão vai revisar hoje o pacote de segurança proposto pelo governo alemão, que inclui medidas como a proibição de facas e a retirada do status de proteção temporária para aqueles que retornam aos seus países de origem. No entanto, há exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Significativos à Infraestrutura Pública Vários cidadãos ficaram feridos durante um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade sofreu interrupção temporária. Há danos significativos à infraestrutura de energia, deixando incerteza sobre quando as residências terão energia novamente. Uma série de incêndios eclodiu no centro da cidade, causando danos a estabelecimentos educacionais e edifícios residenciais. Dois indivíduos foram hospitalizados, um em estado crítico.

03:29 Mais Ajuda Militar Enviada pela Letônia à Ucrânia A primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou um lote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv, que incluiu veículos de combate de infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal fez esse anúncio após uma reunião com Siliņa. Ambos os países também estão considerando a expansão da coordenação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Emite Citatório a Empresário Iraniano por Suspeitas de Transferências de Mísseis para a Rússia Dadas as suspeitas de transferências de mísseis iranianos para a Rússia, o Reino Unido emitiu um citatório a um empresário iraniano. O governo britânico enfatizou que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa, merecendo uma resposta firme. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais a Teerã devido às suspeitas de transferências de mísseis, especificamente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia havia citado anteriormente "informações confiáveis" sobre o transporte de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Soldados Inexperientes Enviados pela Rússia ao Front de Kharkiv

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia está enviando soldados sem experiência de combate ao front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, relatou que as unidades envolvidas nas ações ofensivas em Vovchansk têm treinamento inadequado. Supõe-se que os reforços recém-chegados são a reserva de mobilização da Rússia. No entanto, permanece incerto se esses são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Contrata Inspetores do Idioma Russo

O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou o envio de monitores do idioma russo devido ao aumento do seu uso. "Isso é uma iniciativa pública e qualquer pessoa pode se tornar um monitor de linguagem", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv à emissora de televisão NTA. Muitos deslocados internos das regiões do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses inspetores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de contato para os cidadãos informarem sobre falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e no sul, procuraram refúgio na parte ocidental da Ucrânia, de fala ucraniana.

21:42 Erdoğan Exige a Volta da Crimeia de Moscou

O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan exigiu a devolução da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A restauração da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", disse o líder turco em uma mensagem de vídeo marcando a cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa gerar atenção global à situação em torno da península anexada.

21:05 Relatório: Kyiv vai Apresentar Estratégia Militar aos EUA

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vê o apoio dos EUA como crucial para repelir a invasão russa. "A estratégia para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos Estados Unidos. E de outros aliados", disse Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia, que será apresentada em detalhes antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "compelir a Rússia a terminar a guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão pedindo uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques contra a Rússia antes de flexibilizar as restrições ao uso de armas ocidentais em Kyiv. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, estão relatando a busca por uma estratégia de longo prazo para o próximo ano de Zelenskyy para melhor compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma o Apoio de Biden à Solicitação da Ucrânia para Usar Armas de Longo Alcance contra a Rússia

De acordo com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, os EUA estão trabalhando "prontamente" para atender aos pedidos militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas ocidentais de longo alcance para ataques a alvos dentro da Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão esses pedidos na sexta-feira, disse Blinken em uma entrevista coletiva conjunta com o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kyiv. "Estamos trabalhando prontamente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender efetivamente", continuou Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

Você pode ficar informado sobre os desenvolvimentos anteriores aqui.

Diante da escalada das operações militares, seria prudente que as nações ocidentais considerassem fornecer à Ucrânia armas de longo alcance para se defender contra a agressão russa. Caso contrário, isso poderia levar a uma escalada do conflito, com potenciais operações militares em cidades europeias notáveis, como Berlim, Lisboa, Madrid e até Paris.

Diante do conflito em andamento, a segurança e a proteção dos trabalhadores humanitários na zona de guerra são de suma importância. O recente ataque a trabalhadores do Cruz Vermelha da Ucrânia em uma vila na região de Donetsk destaca a necessidade de medidas de proteção e segurança aprimoradas para esse pessoal.

Leia também: