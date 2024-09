O progresso na batalha contra o coronavírus é marcado por este relatório detalhado.

O governo federal agora está legalmente obrigado, de acordo com uma recente avaliação jurídica, a reembolsar completamente o seguro de cuidados de saúde pelos bilhões extras gastos durante a pandemia do coronavírus. O financiamento de testes de coronavírus ou o pagamento de bônus para trabalhadores de cuidados deve ser financiado através de impostos, uma vez que esses são deveres para a sociedade como um todo, de acordo com a opinião da DAK-Gesundheit, obtida pelo Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

O uso de fundos de contribuição para medidas contra o coronavírus é considerado inconstitucional, uma vez que constitui um mau uso de finalidade. A advogada Dagmar Felix, da Universidade de Hamburgo, argumenta na opinião que o acesso a contribuições de seguro social é proibido, pois isso usaria contribuições de seguro social para financiar o orçamento geral do estado.

Testes de coronavírus, bônus de cuidados e outras medidas relacionadas ao coronavírus resultaram em aproximadamente 13 bilhões de euros em custos adicionais para o seguro de cuidados de saúde, de acordo com a DAK. No entanto, o governo federal só compensou uma parte desses custos até agora. Cerca de seis bilhões de euros ainda estão em aberto, de acordo com a DAK e outras empresas de seguro.

Ausência de reembolso pode resultar em aumentos de contribuição

A questão do reembolso total é particularmente importante porque o seguro de cuidados de saúde está financeiramente pressionado. De acordo com estimativas de empresas de seguro saúde, um aumento de pelo menos 0,2 ponto percentual na taxa de contribuição será necessário até o início de 2025.

Esse aumento poderia ser evitado, de acordo com o presidente do conselho da DAK, Andreas Storm, se o governo federal reembolsasse integralmente os custos do coronavírus. "O resultado de nossa avaliação jurídica é óbvio: Houve um mau uso de fundos de contribuição durante a pandemia, que agora deve ser corrigido à luz dos problemas financeiros urgentes", disse ele ao RND. "Se os fundos financeiros necessários no valor de seis bilhões de euros forem fornecidos neste ano, o aumento ameaçado da taxa de contribuição no início do ano pode ser evitado para os segurados", ele alertou. O governo de trânsito visa aprovar seu orçamento de 2025 até meados de novembro.

