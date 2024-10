O programa de emprego de refugiados, supervisionado por Scholz, demonstra vitórias iniciais às 17:43.

Turbo de Empregos: Ajudando Refugiados a Trabalhar Mais Rápido na AlemanhaA iniciativa alemã chamada Turbo de Empregos visa empregar mais rapidamente refugiados com perspectivas de residência. De acordo com o Chanceler Scholz, em julho, 266.000 ucranianos estavam empregados na Alemanha, um aumento de 71.000 em relação ao ano anterior. Da mesma forma, 704.000 indivíduos de países de asilo principais estavam empregados, um aumento de 71.000. O Chanceler Scholz atribui essa tendência ascendente ao Turbo de Empregos, declarando isso em um evento realizado na chancelaria. O Ministro Federal do Trabalho, Heil, menciona que aproximadamente 113.000 dos 266.000 ucranianos estão empregados em trabalhos cobertos por seguro social. O programa do governo alemão, que foi lançado há cerca de um ano, se concentra principalmente em aprimorar o apoio dos centros de empregos.

17:06 Putin Prioriza Desenvolvimento em Territórios Russos OcupadosEm uma mensagem de vídeo, o chefe do Kremlin, Putin, delineia as tarefas-chave para as autoridades russas nos territórios ucranianos que eles controlam: "A responsabilidade primária de todos nós é estabelecer condições favoráveis para o crescimento dessas regiões para proteger as pessoas, a prioridade-chave. No entanto, não adiaremos a abordagem de questões econômicas e sociais. Trataremos delas imediatamente", diz Putin, segundo a agência de notícias estatal TASS. Dois anos atrás, Moscou reconheceu a anexação de quatro regiões na Ucrânia. Putin se refere a essas regiões como "Nova Rússia", mas Moscou só exerce controle parcial sobre elas.

16:37 Kara-Mursa: Mais Prisioneiros Políticos na Rússia do que na Era SoviéticaO líder da oposição Vladimir Kara-Mursa afirma que há mais prisioneiros políticos na Rússia agora do que no final da era soviética. "Mais de 1.300 prisioneiros políticos conhecidos são mantidos na Rússia de Putin, muitos mais do que no final dos anos da União Soviética inteira", declara Kara-Mursa diante do Conselho da Europa em Estrasburgo. Ele denuncia a afirmação de Putin de que todos os russos apoiam seu regime e a guerra como uma "mentira de propaganda", e pede a libertação de dissidentes presos. As autoridades do Kremlin prenderam Kara-Mursa em abril de 2022 por acusar a Rússia de "crimes de guerra" contra a Ucrânia. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão em abril de 2023, mas foi libertado mais tarde como parte de uma troca de prisioneiros em início de agosto.

16:15 Rússia Escalada Ataques Noturnos contra a UcrâniaPela 33ª noite consecutiva, a Rússia atacou a Ucrânia com drones e mísseis. De acordo com a força aérea ucraniana, explosões e tiros ecoaram por Kyiv durante a noite. As defesas ucranianas lutaram contra o ataque de drones por aproximadamente cinco horas. Felizmente, não foram relatadas vítimas.

15:41 Discussão sobre Desploiamento de Armas Atômicas: Kremlin Assume Tom DifferentO Kremlin aumenta a faixa de potenciais respostas com armas atômicas após recentes emendas à sua doutrina nuclear terem causado agitação. O porta-voz do Kremlin, Peskov, diz que o conflito ucraniano não deve ser automaticamente ligado a uma resposta russa com armas atômicas. Peskov esclarece se o abate de 125 drones ucranianos no domingo constitui um ataque aéreo significativo, o que desencadearia uma resposta russa com armas atômicas, de acordo com a nova doutrina nuclear. "Decisões cruciais foram tomadas e a documentação adequada seguirá. No entanto, a operação militar especial continua sem estabelecer ligações desnecessárias", enfatiza Peskov. Putin anunciou condições expandidas para o uso de armas atômicas na semana passada, declarando que ataques aéreos em seu território ou ataques por países não armados nuclearmente apoiados por potências nucleares constituem uma ameaça existencial.

15:15 Baerbock Alertas para a Ameaça de Desinformação RussaA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alerta fortemente contra a desinformação e a manipulação eleitoral, especialmente those orquestradas pela Rússia. "As campanhas de desinformação têm uma influência substancial", diz ela no Congresso Verde do Futuro em Berlim. Ela destaca uma estratégia deliberada para atingir eleitores mais jovens, com mulheres sendo vítimas frequentes de ódio e notícias falsas. Baerbock também aponta para algoritmos específicos em algumas plataformas de mídia social que impulsionam ódio e incitamento. "Se não abordarmos essa situação, nos tornaremos vulneráveis a essas fontes de notícias falsas", ela alerta.

15:01 Rússia Aumenta Despesas, Não Divulga Orçamento de GuerraO governo russo apresenta seu projeto de orçamento para 2025 ao parlamento da Rússia. As despesas orçamentárias são projetadas para atingir cerca de 400 bilhões de euros em 2025, um aumento de quase 12% em relação a 2024. No entanto, não são divulgadas figuras sobre as despesas com a defesa. O Ministério das Finanças apenas nota que os fundos necessários serão alocados para armar o exército, pagamentos de compensações e apoiar empresas no complexo industrial militar.

13:51 Rússia Planeja Recrutar 133.000 Soldados Este OutonoA partir de amanhã e até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar, de acordo com os meios de comunicação ucranianos. O Presidente Putin autorizou uma campanha de recrutamento de outono através de um decreto, alvo

12:36 Avanço Russo na Região de DonetskForças russas afirmam ter tomado o controle de outro vilarejo na Ucrânia oriental, especificamente Nelepowka, na região de Donetsk, de acordo com declarações do ministério da defesa russo. Os soldados russos reconquistaram o vilarejo, que anteriormente estava sob controle ucraniano. A área testemunhou significativos ganhos das forças ucranianas, mas as tropas russas vêm fazendo progressos na Ucrânia oriental contra as forças ucranianas numericamente e militarmente mais fracas há vários meses. Nelepowka fica a cerca de cinco quilômetros ao sul da cidade de Torez, que está sob controle ucraniano, mas tem sido alvo de fogo de artilharia russo por semanas. As tropas russas também estão avançando em direção à cidade estrategicamente importante de Pokrovsk para a exército ucraniano.

11:55 Grupo Partisano Atribuído à Explosão na Linha de Abastecimento RussaO grupo partisano Atesh assumiu a responsabilidade pela explosão de uma linha férrea usada pelas forças russas para enviar equipamentos e munições para suas linhas de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relatou essas reivindicações em um post no Telegram publicado pelo grupo partisano, que inclui ucranianos, tártaros da Crimeia e dissidentes russos. O grupo foi fundado na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Públic Russo Cético em Relação à Operação Contra a CorrupçãoRecursos russos estão previstos para alocar 40 por cento do orçamento do estado para a defesa no próximo ano, de acordo com o rascunho atual. No entanto, a recente operação contra a corrupção no ministério responsável após a morte do líder militar Yevgeny Prigozhin é vista como falsa pelo público russo, de acordo com o repórter da ntv em Moscou, Rainer Munz.

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Prisão por Lutar pela UcrâniaUm cidadão americano, Stephen Hubbard, se declarou culpado de acusações de atividade mercenária em um tribunal de Moscou. Ele admitiu ter recebido pagamentos para lutar contra a Rússia na Ucrânia, de acordo com o jornal britânico "Guardian", citando a agência de notícias russa RIA. Se condenado, o homem de 72 anos pode cumprir uma pena de prisão de sete a 15 anos.

10:20 Kyiv Sofre Ataques de Drone e IncêndiosUm ataque de drone em Kyiv durante a noite causou um edifício residencial a pegar fogo e resultou em danos, de acordo com autoridades locais relatadas à Ukrainska Pravda. Felizmente, não houve feridos. Além disso, incêndios ocorreram em cinco distritos da região devido a detritos de drones abatidos. Todos os drones foram abatidos com sucesso, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin Reafirma Compromisso com a Campanha na UcrâniaO presidente russo Putin reiterou seu compromisso em alcançar todos os seus objetivos no conflito na Ucrânia. Ele abordou a situação em uma mensagem de vídeo no segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões ucranianas. Putin justificou a invasão acusando o governo ucraniano de ser uma "ditadura neonazi" e pretendendo separar a população de fala russa de sua pátria histórica. Ele também criticou as "elites ocidentais" por transformar a Ucrânia em um "posto militar" que almeja a Rússia.

08:46 Comandante Ucraniano Substituto na Defesa de WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que defendeu a cidade disputada de Wuhledar, foi substituído. O Comando de Forças Conjuntas do Norte afirmou que a razão foi uma promoção e a transferência de experiência de combate. Seu substituto não foi identificado. Durante o comando de Winnik, a brigada defendeu a cidade por mais de dois anos. Há preocupações de que as forças russas possam capturar em breve a pequena cidade no sul do Donbass.

08:04 Mykolaiv Reporta Incêndio em Instalação Crítica de InfraestruturaUm incêndio ocorreu em uma instalação crítica de infraestrutura no distrito de Bashtanka da região de Mykolaiv após um ataque de drone russo, de acordo com um relatório da Ukrainska Pravda, citando o chefe da administração militar regional. A instalação específica envolvida no incêndio não é revelada.

07:24 Kyiv Repela Ataque de Drone Durante a NoiteO ataque de drone russo em Kyiv durou mais de cinco horas, mas todos os drones foram abatidos antes de alcançarem seus alvos, de acordo com fontes ucranianas. O ataque ocorreu em várias ondas de diferentes direções.

06:13 Zelenskyy Relata 100 Ataques com Bombas Guiadas DiáriosA Rússia continua a assediar ininterruptamente a Ucrânia, lançando cerca de 100 bombas guiadas por dia diretamente de aeronaves, de acordo com a declaração do presidente ucraniano Zelenskyy em um discurso de vídeo. Recentes ataques na cidade industrial de Saporizhzhia deixaram 14 pessoas feridas. As forças russas também bombardearam regiões como Kharkiv, Donetsk e Sumy com bombas guiadas. Zelenskyy descreve essa enxurrada diária como "o terror da Rússia", enfatizando a necessidade urgente da Ucrânia de obter mais capacidades de ataque de longo alcance, sistemas de defesa aérea e sanções contra a Rússia.

05:43 Exército Ucraniano Alertado sobre Preocupações em WuhledarOs ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas continuam ao redor do Donbass. Treze ataques foram repelidos perto de Pokrovsk, e 17 tropas avançadas russas foram detidas perto de Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Intensos combates estão ocorrendo na área de Wuhledar, onde os especialistas militares ucranianos temem que a pequena cidade, que tem sido um campo de batalha por dois anos, possa cair em breve nas mãos russas.

04:46 Kyiv sob o ataque de drones: Unidades de defesa em ação Kyiv é novamente alvo de vários ataques de drones russos durante a noite. Segundo o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, a militar ucraniana tem engajado continuamente com as ondas de drones que chegam há horas. Foram relatadas várias explosões em Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Objetos foram atingidos no céu, mas não há relatos iniciais de danos ou vítimas. Existe um alerta aéreo para Kyiv, sua vizinhança e toda a Ucrânia oriental, com a força aérea ucraniana relatando vários grupos de ataques de drones russos em Kyiv e Ucrânia ocidental desde cedo.

03:45 Comissão de Helsinque propõe mudança de política em relação a Moscou A Comissão Bipartidária de Helsinque insta os Estados Unidos a reconsiderar sua abordagem da era da Guerra Fria em relação à Rússia e considerar Moscou uma ameaça de segurança global de longo prazo. O jornal The Hill sugere que a comissão aconselha Washington a reavaliar sua posição em relação à Rússia, semelhante à sua reavaliação da China. As propostas podem entrar em conflito com os compromissos da administração Biden em relação à Ucrânia e os aliados de Donald Trump no Congresso, que afirmam que os Estados Unidos gastam demais com a segurança europeia.

02:49 Kyiv sob ataque de drones russos: Ação de defesa necessária Kyiv está sendo atacada por drones russos, segundo o relatório da militar ucraniana. Unidades de defesa aérea foram implantadas para contra-atacar, de acordo com testemunhas oculares de várias explosões altas e objetos atingidos no céu. Todo o leste da Ucrânia, bem como Kyiv e suas regiões vizinhas, estão atualmente sob alerta aéreo.

01:40 Moldávia: Ministro alerta contra 'ladrões' na campanha eleitoral Um ministro do governo de alto escalão emitiu um alerta para que os moldavos mantenham distância de "ladrões, refugiados e bandidos" durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de outubro de 2022. O alerta do Ministro da Infraestrutura, Andrei Spinu, ecoa a natureza descontrolada da campanha, especialmente após um empresário pró-russo ter prometido incentivos para os eleitores que votarem contra a adesão à União Europeia.

00:14 Rússia acusa Ucrânia de atacar subestação de energia perto de NPP A gestão da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, acusou as forças ucranianas de atacar uma subestação de energia próxima e danificar um transformador. O transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar, sudeste da Ucrânia, foi atingido por um ataque de artilharia, de acordo com o anúncio da usina no Telegram. Não foram relatados interrupções no suprimento de energia. A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa com seis reatores, foi tomada por forças russas em fevereiro de 2022, e ambas as partes se acusam mutuamente de atacar ou planejar atacar a usina nuclear Consistente.

23:15 Zelenskyy duvida de ameaças nucleares: 'Putin ama sua vida' O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expressou dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do presidente russo, Vladimir Putin, em uma entrevista à Fox News, afirmando que Putin prioriza sua própria vida e, portanto, é menos provável que use armas nucleares sem provocação. Zelenskyy admite que ninguém sabe realmente o que se passa na mente de Putin, mas acredita que o líder russo é menos provável de usar armas nucleares devido a esse medo pessoal.

10:10 PM: Visão da FPÖ sobre o conflito da Ucrânia e a Rússia As eleições parlamentares austríacas agitaram substancialmente o cenário político. A direita FPÖ está desfrutando de uma vitória histórica, com previsões de 28,7%. Os populistas de direita foram bastante vocais em sua crítica à UE em seu manifesto eleitoral. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido mantém uma postura bastante simpática em relação à Rússia e não vê nenhum problema com a dependência da Áustria do gás russo. Em 2018, a Áustria prorrogou seu contrato de gás com Moscou até 2040. Este contrato prevê uma obrigação de compra compulsória para grandes quantidades de gás e até includes pagamentos se nenhum gás for entregue. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

9:37 PM: Primeiro-ministro russo visita Teerã O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, viaja para Teerã para discutir com o presidente iraniano, Massoud Peseschkian, em meio à crescente tensão no Oriente Médio. A reunião está marcada para segunda-feira, como anunciado pelo governo russo. Além de encontrar o vice-presidente iraniano, Mohammad Resa Aref, Mishustin discutirá "todo o espectro da colaboração russo-iraniana em campos que incluem comércio, economia, cultura e ajuda humanitária" durante sua estadia em Teerã. O Ocidente alega que o Irã está fornecendo drones e mísseis ao exército russo para suas operações na Ucrânia. No entanto, Teerã nega essas alegações.

A Comissão parabenizou o governo alemão pelo programa Job Turbo por seu papel no aumento do emprego de refugiados na Alemanha. A iniciativa, que melhora o apoio do centro de empregos, levou a um aumento significativo no emprego entre ucranianos e indivíduos de países de asilo principais.

No contexto das relações internacionais, seria benéfico para a Comissão avaliar e perhaps influenciar políticas de outros países em relação à integração e emprego de refugiados, considerando o impacto positivo do Job Turbo.

