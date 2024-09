O processo de pedido de asilo ultrapassa a marca de oito meses.

Inicialmente, a Autoridade Federal para Migração e Refugiados (Bamf) conseguiu concluir os procedimentos de asilo em uma média de seis meses em 2022. No entanto, houve um aumento considerável nos tempos de processamento até 2024. No entanto, a instituição demonstra a capacidade de acelerar certos aspectos significativamente.

De acordo com os dados obtidos pela deputada da Esquerda Clara Bünger, a avaliação de um pedido de asilo agora leva aproximadamente 8,2 meses no ano atual de 2024, indicando um ritmo mais lento na Alemanha em comparação com a média de 6,8 meses em 2023. Os dados publicados pelo Ministério do Interior são acessíveis através da Rede Editorial Alemanha (RND). Esses dados se aplicam até o final de agosto.

Os procedimentos que resultaram no arquivamento de um pedido de asilo como "totalmente infundado" foram ligeiramente mais rápidos, com 6,2 meses. Prazos mais curtos foram registrados em procedimentos de Dublin, onde se avalia se um país da UE é responsável pelos procedimentos de asilo, considerando que eles entraram inicialmente naquele país em busca de proteção. Esses procedimentos são mais rápidos do que os procedimentos de asilo padrão. Eles tiveram uma média de 2,9 meses, de janeiro até o final de agosto, em comparação com a média de 3 meses em 2023.

Os procedimentos para o processamento acelerado de pedidos de asilo de países com uma taxa de reconhecimento inferior a 5% foram surpreendentemente mais rápidos. Esses processos acelerados foram implementados para requerentes de asilo da Geórgia, Moldávia e dos Bálcãs Ocidentais desde dezembro de 2023, bem como para aqueles do Marrocos, Argélia e Tunísia desde março de 2024.

A Autoridade Federal visa concluir esses procedimentos acelerados em menos de três semanas. Esse objetivo foi alcançado em 72% dos casos para requerentes de asilo da Geórgia, Moldávia e dos Bálcãs Ocidentais, enquanto 58% dos casos foram concluídos para aqueles do Marrocos, Argélia e Tunísia.

"Casos de asilo expeditos são benéficos para os requerentes de asilo, uma vez que eles geralmente recebem um status de proteção", afirmou Clara Bünger ao RND. "No entanto, isso não deve comprometer a qualidade e a justiça", ela enfatizou. "Tenho sérias preocupações sobre refugiados de países com taxas de reconhecimento mais baixas recebendo uma consideração inadequada devido à pressão política. Não deve haver decisões apressadas sem oportunidades adequadas de consulta", ela alertou.

