Conflitos Regionais no Oriente Médio - O principal diplomata da UE sugere a imposição de sanções a Israel.

O principal diplomata da UE, Josep Borrell, sugeriu a imposição de sanções a alguns oficiais do governo israelense a vários países da UE. As penalidades propostas são direcionadas ao Ministro das Finanças Bezalel Smotrich e ao Ministro da Polícia Itamar Ben-Gvir, como confirmado por várias fontes da UE à Agência de Notícias Alemã antes da reunião de ministros das Relações Exteriores da UE na quinta-feira.

Smotrich e Ben-Gvir causaram controvérsia com seus comentários duradouros contra os palestinos. Como parceiros de coalizão de direita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, eles também defendem a polêmica política de assentamentos na Cisjordânia ocupada, considerada ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça.

Recentemente, Ben-Gvir chamou por uma interrupção nas entregas de ajuda ao faixa de Gaza para pressionar a organização terrorista Hamas no poder a se render. Em uma linha semelhante, o Ministro das Finanças Smotrich sugeriu a interrupção da ajuda humanitária até que todos os reféns israelenses detidos pelo Hamas sejam libertados, independentemente das baixas potenciais na faixa de Gaza.

Atualmente, o Hamas detém 107 reféns, com cerca de um terço deles acreditados como mortos. Em 7 de outubro do ano passado, terroristas palestinos sequestraram mais de 250 pessoas de Israel para a região costeira, resultando na morte de cerca de 1.200 pessoas durante o ataque terrorista sem precedentes. Israel retaliou com ataques pesados em Gaza, com estimativas sugerindo mais de 40.000 mortes.

A proposta de Borrell sugere que sanções contra Smotrich e Ben-Gvir poderiam ser impostas por incitar ódio e violar direitos humanos. Seus ativos na UE seriam congelados, e eles seriam proibidos de entrar na UE.

No entanto, a questão de quando e se a proposta será implementada permanece incerta, já que as sanções da UE exigem consentimento unânime, e países como Alemanha, República Checa e Hungria historicamente foram críticos em relação às sanções relacionadas a Israel.

Diplomatas de Bruxelas argumentam que perseguir a paz no Oriente Médio faz com que seja prejudicial colocar em risco o diálogo com o governo israelense ao impor sanções. Até agora, a UE só impôs sanções a alguns assentados israelenses radicais e suas estruturas relacionadas.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel expressou oposição a potenciais decisões anti-Israel na reunião de ministros das Relações Exteriores da UE, descrevendo-as como obra de elementos adversos a Israel. Diante de uma ameaça do Irã e seus proxies terroristas, o ministro argumenta que o mundo livre deve estar ao lado de Israel.

A pressão para mudar a política da UE em relação a Israel vem aumentando, com a organização de direitos humanos Amnesty International apresentando demandas para sanções duras da UE contra a política de assentamentos de Israel antes da reunião de ministros das Relações Exteriores da UE.

A organização defende um embargo de armas, uma proibição de investimentos em determinadas empresas e bancos israelenses e uma proibição de comércio de bens de assentamentos israelenses em territórios ocupados, incluindo Jerusalém Leste. Além disso, a Amnesty International baseia suas demandas na decisão do Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) de julho, que considera a ocupação de Israel dos territórios palestinos ilegal.

Israel capturou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Leste durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e tem ocupado essas áreas desde então. Os palestinos reivindicam essas regiões como seu futuro estado. Apesar de ter se retirado da Faixa de Gaza em 2005, Israel mantém o controle de suas fronteiras por terra, ar e mar. O conflito em andamento na Faixa de Gaza após a matança do Hamas em 7 de outubro de 2023 só aumentou as tensões.

