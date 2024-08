- O principal diplomata da UE propõe a imposição de sanções a autoridades do governo israelense conservador.

O principal diplomata da UE, Josep Borrell, propôs sanções contra figuras do governo israelense aos 27 países da UE. O Ministro das Finanças Bezalel Smotrich e o Ministro do Interior Itamar Ben-Gvir estão na mira, segundo fontes da UE à agência de notícias alemã dpa, antes de uma reunião de ministros de Relações Exteriores da UE na quinta-feira.

Ambos, Smotrich e Ben-Gvir, causaram polêmica com seus comentários sobre palestinos e são aliados da coalizão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Eles também são defensores da política de assentamentos na Cisjordânia ocupada, considerada ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça.

Políticos israelenses querem utilizar suspensões de ajuda como ferramenta

Ben-Gvir recentemente sugeriu suspender a ajuda à Faixa de Gaza como forma de pressionar a organização extremista Hamas a se render. Da mesma forma, o Ministro das Finanças Smotrich disse que parar a ajuda humanitária até que todos os reféns israelenses sejam libertados é ético, mesmo que isso signifique a morte de mais de dois milhões de pessoas na Faixa de Gaza.

O Hamas mantém 107 reféns, com pelo menos um terço acreditado como mortos. Em 7 de outubro de 2022, terroristas palestinos sequestraram mais de 250 pessoas em Israel e as levaram para a região costeira, resultando em cerca de 1.200 mortes. Israel respondeu com ataques pesados em Gaza, causando a morte de mais de 40.000 pessoas, segundo registros palestinos.

De acordo com o plano de Borrell, sanções contra Smotrich e Ben-Gvir poderiam ser impostas devido ao incitamento de discurso de ódio e violações de direitos humanos. Seus ativos na UE seriam congelados e eles seriam proibidos de entrar na UE.

O movimento da UE pode dar errado?

No entanto, permanece incerto se e quando o plano será implementado. As sanções da UE dependem da aprovação unânime, e países como Alemanha, República Checa e Hungria têm se oposto a sanções contra Israel.

Diplomatas em Bruxelas argumentam que a atual empreitada para desanuviar o conflito no Oriente Médio torna as sanções contraproducentes, já que elas poderiam prejudicar os canais de diálogo com o governo israelense. Até agora, a UE só impôs sanções a um punhado de assentadores israelenses radicais e suas estruturas.

Enquanto isso, o Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou na plataforma X: "Estamos colaborando ativamente com nossos parceiros europeus para evitar decisões anti-israelenses na reunião de amanhã dos ministros de Relações Exteriores da UE, instigadas por facções anti-israelenses." Dado a ameaça do Irã e suas "organizações terroristas proxy", o mundo livre deveria apoiar Israel e não se virar contra ele.

A pressão sobre a UE está aumentando

Chamados para uma mudança na abordagem da UE em relação a Israel têm aumentado recentemente. O grupo de direitos humanos Amnesty International, por exemplo, exigiu sanções europeias severas contra a política de assentamentos de Israel antes da reunião dos ministros de Relações Exteriores da UE.

Em uma carta aos participantes, a Amnesty International defende um embargo total de armas e uma proibição de investimentos em certas empresas e bancos israelenses. Além disso, a organização aconselha que a UE proíba o comércio de bens de assentamentos israelenses em territórios ocupados, incluindo Jerusalém Leste.

O grupo de direitos humanos cita o relatório de julho do Tribunal Internacional de Justiça (TJI) sobre a ocupação de Israel dos territórios palestinos como base para suas demandas. O tribunal máximo da ONU mantém que a ocupação de Israel é ilegal e deve ser terminada imediatamente.

Israel tomou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Leste durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e tem mantido a ocupação desde então. Os palestinos afirmam essas áreas para seu estado independente. Embora Israel tenha se retirado da Faixa de Gaza em 2005, ainda governa suas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. O conflito em Gaza após a matança do Hamas em 7 de outubro de 2023 só aumentou as tensões.

