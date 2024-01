O primo de Kennedy, Michael Skakel, processa o investigador principal e a cidade de Connecticut anos depois de a sua condenação por homicídio ter sido anulada

Skakel, sobrinho de Ethel e Robert F. Kennedy, foi condenado por homicídio em 2002 pelo assassínio brutal de Martha Moxley, de 15 anos, mas a sua condenação foi anulada em 2018 pelo Supremo Tribunal de Connecticut, que decidiu que o seu advogado o tinha privado de um julgamento justo ao não identificar uma testemunha álibi. Em 2020, os promotores do estado de Connecticut disseram que não iriam julgar Skakel novamente pela morte de Moxley.

"Michael passou mais de 11 anos na prisão por um crime que não cometeu. O tempo e as relações - a sua vida como ele a conhecia - não lhe podem ser devolvidos", disse o advogado de Skakel, Stephan Seeger, à CNN na quarta-feira. "Tal como outras pessoas condenadas injustamente, o recurso está limitado ao sistema judicial".

Moxley desapareceu a 30 de outubro de 1975, depois de uma noite de festa com Skakel, o seu irmão mais velho e outros adolescentes num rico condomínio fechado em Greenwich, Connecticut. No dia seguinte, Moxley foi encontrada espancada e esfaqueada até à morte, tendo sido encontrado um taco de golfe partido junto ao seu corpo.

Skakel, que também tinha 15 anos na altura, foi suspeito durante anos, mas só foi a julgamento em 2002, altura em que foi condenado e sentenciado a uma pena de 20 anos a prisão perpétua. Cumpriu mais de metade da pena antes de ser libertado da prisão sob caução em 2013, durante um processo de recurso.

As ações judiciais de Skakel agora detalham, entre outras coisas, alegações de falta de fitas de áudio e afirmações de que testemunhas foram ameaçadas e provas foram retidas dos advogados do julgamento.

O Ministério Público de Connecticut, que representa o investigador principal, disse que não tem comentários sobre a ação judicial. A CNN solicitou comentários dos advogados da cidade de Greenwich.

Uma ação envolve fitas de áudio perdidas

A primeira ação, movida em abril de 2023, envolve um conjunto de fitas de áudio e materiais de Skakel que foram usados contra ele no julgamento do assassinato, de acordo com os registros do tribunal.

Em julho, a cidade de Greenwich apresentou uma resposta à ação judicial, negando muitas das alegações de Skakel e argumentando que as suas reivindicações são impedidas pela imunidade governamental, entre outras defesas. O tribunal também ordenou a Skakel que apresentasse uma queixa revista até 21 de dezembro.

A queixa revista alega que o investigador principal do caso, Frank Garr, e o Departamento de Polícia de Greenwich mantiveram a custódia de todas as provas recolhidas no âmbito da investigação da morte de Moxley.

Antes de ser acusado, Skakel tinha contratado o escritor Richard Hoffman para escrever um livro com a versão de Skakel dos acontecimentos, "incluindo os acontecimentos relativos à noite da morte de Martha Moxley", diz o processo, citando o testemunho de Garr.

As discussões entre os dois foram gravadas em várias cassetes, diz o processo.

Garr "declarou falsamente que tinha um mandado para obter materiais relacionados com o livro de Michael Skakel e apreendeu esses materiais ao Sr. Hoffman sem autorização legal, consentimento válido e/ou causa provável para o fazer", refere a queixa.

"Os arguidos, sem desculpa legal, privilégio, justificação ou autoridade estatutária, adoptaram uma conduta, contra a vontade do queixoso e sem o seu consentimento, que resultou numa tomada ilegal e ilícita e/ou na conversão da propriedade do queixoso", afirma a queixa revista.

Garr "assumiu a posse" das cassetes e "ou guardou as cassetes pessoalmente ou transferiu a posse" para a polícia de Greenwich, afirma o processo.

Skakel foi acusado em 2000 e, durante o seu julgamento, "partes de uma fita feita em conexão com a escrita do livro do Autor foram reproduzidas" e usadas nos argumentos finais da acusação "como parte de uma exibição multimídia enganosa" para os jurados, afirma o processo.

Em 2021, a polícia e o Ministério Público indicaram que a busca das cassetes se revelou infrutífera e que o seu paradeiro atual é desconhecido, diz o processo.

As acções dos arguidos "constituíram uma grande interferência nos direitos do queixoso" a bens pessoais "e/ou informação proprietária", lê-se no processo.

"Devido à conduta intencional, imprudente, maliciosa e opressiva dos arguidos, e em virtude da violação arbitrária dos direitos do queixoso, o queixoso tem direito a indemnizações punitivas e exemplares, relacionadas com as alegações da presente queixa", afirma a queixa.

Segunda ação judicial acusa as autoridades de reterem provas

Outra ação judicial, apresentada em novembro no tribunal estadual de Connecticut por Skakel, pedindo indemnizações compensatórias e punitivas, cita actos e omissões feitos "de forma maliciosa, intencional e deliberada", de acordo com documentos do tribunal.

"As alegações no nosso caso detalham reivindicações e questões que nunca vieram à luz do dia - nunca fizeram parte da narrativa contra o pano de fundo do muito mais sensacional apelido de 'Kennedy Cousin'", disse Seeger. "Há uma história diferente subjacente à ação judicial - e agora um tribunal, num processo civil com padrões de prova diferentes, está a ser chamado a corrigir uma injustiça que lhe retirou injustamente a liberdade e a família de Michael."

Garr, o investigador, ameaçou as testemunhas quando recolhia os seus depoimentos "num esforço para conseguir a condenação" de Skakel, alega o segundo processo.

O processo também alega que Garr estava a tentar lucrar com um livro e um filme sobre o envolvimento de Skakel no assassínio de Moxley, enquanto era o principal investigador do caso.

O processo de novembro alega que as autoridades também dispunham de provas "favoráveis à defesa" antes do julgamento, incluindo um esboço que não se assemelhava a Skakel, mas que "se assemelhava fortemente" a outro suspeito, bem como relatórios psicológicos dos outros potenciais suspeitos que produziram resultados falhados e inconclusivos no detetor de mentiras, e declarações de testemunhas que afirmaram que dois outros homens estavam perto do local do crime na noite da sua morte.

Estas provas foram "intencionalmente ocultadas a (Skakel) e aos seus advogados de julgamento", alega o processo.

Hayley Wilson, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com