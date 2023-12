O primeiro rinoceronte branco do sul nascido no jardim zoológico de Atlanta chega na véspera de Natal

O rinoceronte branco do sul - o primeiro a nascer naquele jardim zoológico - chegou a 24 de dezembro, informou o parque. A cria, cuja espécie está quase ameaçada, é saudável e forte e está a receber "cuidados maternais adequados" da sua mãe, disseram os funcionários do parque num comunicado de imprensa na segunda-feira.

Este também é apenas o segundo rinoceronte a nascer no zoológico - o outro sendo um rinoceronte negro oriental em 2013, disse o comunicado.

Embora o zoológico não tenha compartilhado mais informações sobre o bezerro, ele disse que os recém-nascidos de rinocerontes brancos podem pesar entre 100 e 150 libras ao nascer, tornando-os um dos "maiores bebês mamíferos terrestres do reino animal".

Os pais do recém-nascido - a mãe Kiazi, de 22 anos, e o pai Mumbles, de 12 anos - conheceram-se no zoológico no início de 2022, e a equipe do parque detectou a gravidez na primavera de 2023. O bezerro e sua mãe continuarão a se relacionar antes de entrar no habitat do rinoceronte, disse o zoológico.

"A família do Zoo Atlanta está muito entusiasmada com o nascimento da cria de Kiazi. Este nascimento foi uma notícia muito aguardada durante muitos meses", Raymond B. King, presidente e diretor executivo do Zoo Atlanta.

A potencial ligação que os visitantes do jardim zoológico podem criar com a nova cria e a sua mãe pode traduzir-se em "acções de conservação", afirmou King.

"Todas as espécies de rinocerontes estão atualmente em perigo e, como administradores deste novo embaixador aqui em Atlanta, temos também a responsabilidade de fazer tudo o que pudermos para aumentar a sensibilização para o estado dos rinocerontes selvagens", afirmou King.

Os rinocerontes brancos do sul estãoclassificados como "quase ameaçados" pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.

E a tendência da sua população está a diminuir, de acordo com a organização.

"Embora a caça furtiva pelos seus chifres seja um problema sério para todos os rinocerontes e já tenha resultado na extinção e quase extinção de algumas espécies, os rinocerontes brancos do sul são especialmente vulneráveis porque viajam frequentemente em manadas na natureza, um comportamento que torna mais fácil para os caçadores furtivos localizá-los", disse o Zoo Atlanta no seu comunicado de imprensa.

"Algumas culturas acreditam que o chifre de rinoceronte em pó possui propriedades medicinais, embora os chifres de rinoceronte sejam feitos de queratina - a mesma substância encontrada no cabelo e nas unhas humanas - e não tenham valor medicinal conhecido", acrescentou.

O jardim zoológico recebeu também, em outubro, outra fêmea de rinoceronte branco do Sul, Dakari, de 17 anos, refere o comunicado.

Fonte: edition.cnn.com