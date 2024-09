O primeiro-ministro Starmer do Reino Unido vai renunciar a presentes de luxo

Como líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer tem recebido privilégios luxuosos graças a um benfeitor significativo, como roupas de alta qualidade ou ingressos para concertos. Embora isso não constitua uma violação das regras, dadas as medidas de austeridade rigorosas no Reino Unido, Starmer optou por renunciar a esses privilégios a partir de agora.

O primeiro-ministro britânico, Starmer, tem sido alvo de críticas devido a presentes caros que recebeu. Seu escritório em Londres anunciou que ele deixará de aceitar doações para vestuário. De acordo com a reportagem da Sky News de quarta-feira, Starmer recebeu presentes no valor de mais de £107,145 (€127,278) desde dezembro de 2019, ultrapassando qualquer outro membro do Parlamento nesse aspecto.

Embora todos os presentes tenham sido relatados em conformidade com as regras parlamentares, Starmer, o ex-líder da oposição do Partido Trabalhista agora servindo como primeiro-ministro, tem enfrentado críticas generalizadas. Com a administração do Partido Trabalhista planejando cortar os cheques de energia de inverno para dez milhões de pensionistas britânicos, eles podem acabar com centenas a menos no bolso.

Durante sua campanha, Starmer frequentemente criticou seus opositores conservadores ricos por estarem desligados da realidade. Kemi Badenoch, candidata à liderança dos Tories, agora acusa Starmer de hipocrisia.

Alguns dos presentes detalhados pela Sky News que Starmer recebeu incluíam roupas, ingressos para concertos, como os da estrela pop americana Taylor Swift, ingressos para jogos de futebol e hospedagem. O maior doador do Partido Trabalhista, Waheed Alli, um magnata da mídia que também ocupa um cargo na Câmara dos Lordes, deu a Starmer "roupas de trabalho" no valor de £16,200 e vários pares de óculos. A esposa de Starmer, Victoria, recebeu mais de £5,000 de Alli para roupas, que Starmer reconheceu não ter sido anunciada por ele.

Parece que pelo menos a situação das roupas foi resolvida: de acordo com o número 10 de Downing Street, além de Starmer, sua vice, Angela Rayner, e a ministra das Finanças, Rachel Reeves, não aceitarão mais esse tipo de doação. A conferência do Partido Trabalhista está marcada para começar no domingo.

